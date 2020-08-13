Помпео пригрозил России из-за возможного сговора с талибами
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Госсекретарь США Майк Помпео пригрозил России "расплатой огромной ценой", если подтвердятся сообщения о том, что она платила талибам за убийство американских военных в Афганистане.В источнике
С чего всё началось
«Если русские предлагают деньги за убийство американцев или других граждан из западных стран, то придётся заплатить огромную цену», — приводятся
его слова на сайте Госдепа.
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