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РИА Новости
РИА Новости

Помпео пригрозил России из-за возможного сговора с талибами

Госсекретарь США Майк Помпео пригрозил России "расплатой огромной ценой", если подтвердятся сообщения о том, что она платила талибам за убийство американских военных в Афганистане.В источнике
С чего всё началось
«Если русские предлагают деньги за убийство американцев или других граждан из западных стран, то придётся заплатить огромную цену», — приводятся
 его слова на сайте Госдепа.
RT на русском00:06
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Коммерсантъ

Помпео пригрозил Москве «огромной ценой», если сговор с талибами подтвердится

Коммерсантъ23:45
РИА Новости

Помпео пригрозил России из-за возможного сговора с талибами

РИА Новости00:06
RT на русском

Помпео пригрозил России «огромной ценой» из-за якобы сговора с талибами

RT на русском00:06
ТАСС

Помпео заявил об «огромной цене» для России за возможный сговор с талибами

ТАСС01:55
РБК

Помпео пригрозил Москве «огромной ценой» за возможный сговор с талибами

РБК23:13
URA.Ru

США пригрозили РФ большими последствиями за «сделку» с талибами

URA.Ru20:35
Lenta.ru

Помпео пригрозил России «огромной ценой» в случае обнаружения сговора с талибами

Lenta.ru19:53

Apple выпустила обновление iOS 13.6.1, решающее проблему зеленеющего экрана iPhone 11

В прошлом месяце Apple выпустила новую iOS 13.6, которая принесла пользователям не только дополнительные функции, такие как возможность использования совместимых устройств в качестве цифрового автомобильного ключа, но и определённые проблемы с экраном на смартфонах iPhone 11.
Apple выпустила обновление iOS 13.6.1, решающее проблему зеленеющего экрана iPhone 11
3DNews02:26

Жителя Татарстана повторно оправдали по статье о насилии над дочерью

Бугульминский городской суд вновь оправдал местного жителя, обвиненного в насилии над полуторагодовалой дочерью, сообщил РИА Новости старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев.
РИА Новости02:57
26

Электрический седан Lucid Air сможет проехать на одном заряде 830 км

По данным испытаний, Lucid Air имеет сертифицированный EPA электрический пробег в 832 км, что превышает 647-километровый пробег Model S на ошеломляющие 185 км. Таким образом, Lucid Aid официально является первым сертифицированным электромобилем с 830-километровым запасом хода после оценки FEV North America.
32CARS.ruвчера в 04:07
4

Арбитров матча «Спартака» Казарцева и Еськова вызвали на полиграф

Газзаев призвал пожизненно отстранить Казарцева и Еськова от судейства Мостовой призвал судей извиниться перед болельщиками "Спартака" Ротенберг оценил эпизоды с пенальти в скандальном матче со "Спартаком" Казарцев прокомментировал скандальное судейство в матче "Спартака" Опубликована запись переговоров судей во время матча "Спартак" – "Сочи"
Metaratings11 августа в 06:32
1

В Белоруссии появились видео с выбрасывающими форму спецназа мужчинами

В соцсетях появились видеоролики, на которых люди, называющие себя сотрудниками правоохранительных органов, других силовых структур Белоруссии или бывшими военнослужащими, избавляются от своей формы или говорят о намерении уволиться на фоне протестов в стране.
РБК23:59
4,3K

Михаил Мишустин начал поездку по регионам ДФО с Чукотки

Премьер-министр Михаил Мишустин в сопровождении членов правительства в четверг, 12 августа, прибыл на Чукотку, где намерен посетить ряд социальных и производственных объектов и провести совещание с главой региона.
Коммерсантъ23:55
189

CК завершил дело Михаила Абызова

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о создании преступного сообщества экс-министром Открытого правительства Михаилом Абызовым.
BFM.ru03:25
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Двух саратовских чиновниц наказали за неисполнение поручения Путина

Напомним, по поручению президента Владимира Путина, которое прозвучало в послании Федеральному собранию в январе этого года, к 1 сентября все школы страны должны перейти на обеспечение горячим питанием младшеклассников, но 11 августа выяснилось, что к работе по-новому готовы только 58 регионов.
СаратовБизнесКонсалтингвчера в 07:13
26

Чистый долг России вновь превысил активы правительства

В рейтинговом агентстве Fitch подсчитали, что по итогам года федеральный долг вырастет до 15,8% ВВП против 13% в конце прошлого года; А это значит, что чистый долг страны продолжит расти – до 1,9-2,9 трлн рублей против нынешних 1,5 трлн.
Газета.Ru03:24
1,1K

Отрицательный резус-фактор повышает риск заболеть COVID-19

Подтверждается эта гипотеза и тем фактом, что у людей с отрицательным резус-фактором выше риск развития определенных сердечно-сосудистых, респираторных и некоторых других заболеваний, связанных с иммунитетом.
Известия17:15
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Расходы на отопление в новостройках могут вырасти на 30%

По оценке советника аппарата комитета Госдумы по энергетике Александра Фадеева, в результате ослабления требований к энергоэффективности расходы жильцов на отопление в новых домах могут вырасти на 20-30% - по счетчикам тепла или за счет увеличения общих нормативов.
РИА Новости02:55
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