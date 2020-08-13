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РИА Новости
РИА Новости

Помпео пригрозил России из-за возможного сговора с талибами

Госсекретарь США Майк Помпео пригрозил России "расплатой огромной ценой", если подтвердятся сообщения о том, что она платила талибам за убийство американских военных в Афганистане.В источнике
С чего всё началось
«Если русские предлагают деньги за убийство американцев или других граждан из западных стран, то придётся заплатить огромную цену», — приводятся
 его слова на сайте Госдепа.
RT на русском00:06
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ТАСС

Помпео заявил об «огромной цене» для России за возможный сговор с талибами

ТАСС01:55
РИА Новости

Помпео пригрозил России из-за возможного сговора с талибами

РИА Новости00:06
Lenta.ru

Помпео пригрозил России «огромной ценой» в случае обнаружения сговора с талибами

Lenta.ru19:53
Коммерсантъ

Помпео пригрозил Москве «огромной ценой», если сговор с талибами подтвердится

Коммерсантъ23:45
РБК

Помпео пригрозил Москве «огромной ценой» за возможный сговор с талибами

РБК23:13
URA.Ru

США пригрозили РФ большими последствиями за «сделку» с талибами

URA.Ru20:35
RT на русском

Помпео пригрозил России «огромной ценой» из-за якобы сговора с талибами

RT на русском00:06

Реновацию центра Екатеринбурга оценили в 140 миллиардов рублей

Напомним, сегодня генеральный директор компании "Атомстройкомплекс" Валерий Ананьев, экс-главный архитектор Екатеринбурга Михаил Вяткин и архитектор бюро «Гордеев-Демидов» Никита Демидов представили журналистам инвестиционно-градостроительную концепцию развития центра Екатеринбурга.
Реновацию центра Екатеринбурга оценили в 140 миллиардов рублей
Европейско-Азиатские новости06:16
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Пилот «Рейсинг Пойнт» Перес сдал отрицательный тест на коронавирус

Пилот команды "Рейсинг Пойнт" Серхио Перес сдал отрицательный тест на коронавирусную инфекцию и сможет принять участие в Гран-при Испании "Формулы-1", сообщается в микроблоге британской команды в Twitter.
РИА Новости04:32

Белорусские военные выбросили форму и поддержали протестующих

Бывшие военные выкладывают в социальных сетях видео, на которых выбрасывают свою военную форму в качестве протеста в отношении силовиков, которые применяют силу к протестующим в белорусских городах.
Известия23:38
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Кравчук допустил перенос площадки для переговоров по Донбассу

Глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу и первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что допускает перенос площадки для переговоров по урегулированию из Белоруссии в Швецию, если возможность вести диалог в Минске из-за протестов пропадет.
РИА Новости07:05
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Чистый долг России вновь превысил активы правительства

В рейтинговом агентстве Fitch подсчитали, что по итогам года федеральный долг вырастет до 15,8% ВВП против 13% в конце прошлого года; А это значит, что чистый долг страны продолжит расти – до 1,9-2,9 трлн рублей против нынешних 1,5 трлн.
Газета.Ru03:24
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