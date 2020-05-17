Госсекретарь США Майкл Помпео прокомментировал заявление китайских властей о том, что они могут вмешаться в работу американских СМИ в Гонконге. По словам Помпео, американские журналисты являются представителями свободной прессы. Они не будут заниматься пропагандой.

Помпео призвал КНР не вмешиваться в работу американских СМИ в Гонконге

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