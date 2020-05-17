Политика
News.ruПомпео призвал КНР не вмешиваться в работу американских СМИ в Гонконге
Госсекретарь США Майкл Помпео прокомментировал заявление китайских властей о том, что они могут вмешаться в работу американских СМИ в Гонконге. По словам Помпео, американские журналисты являются представителями свободной прессы. Они не будут заниматься пропагандой.
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Спорт
Титов: Корбут была героем своего времени, желаю ей здоровья и счастья
РИА Новости вчера в 08:22
Общество
Правительство разъяснило порядок расчета доплат медикам
Правительство разъяснило, как будут рассчитываться федеральные стимулирующие доплаты медикам, работающим с зараженными коронавирусом пациентами.
РИА Новости вчера в 11:10
Политика
На Украине призвали переименовать страну в Русь
В мае прошлого года бывший посол Украины в США Юрий Щербак заявил, что у его страны «украли» название «Русь» и сделали из него «Россию».
Известия 17:03
Культура
В Петербурге вандалы испортили граффити с Сергеем Бодровым
Граффити с Сергеем Бодровым, которое можно увидеть у Александро-Невской лавры, вновь испорчено вандалами.
Gazeta.SPb 12:58
Футбол
Мещеряков заявил, что восемь футболистов покинут «Локомотив»
Глава совета директоров московского «Локомотива» Анатолий Мещеряков заявил о предстоящем уходе из команды ряда игроков.
RT на русском 02:40
Происшествия
В Канаде разбился самолет пилотажной группы ВВС
В Канаде потерпел крушение самолет пилотажной группы канадских военно-воздушных сил Snowbirds.
Российская газета 17:09
Общество
Минтранс надеется на возобновление международных полетов в июле
Минтранс России надеется на возобновление международного авиасообщения в июле этого года, сообщил министр Евгений Дитрих.
Коммерсантъ вчера в 07:49
Экономика
«Цифровая экономика» стала экономной
Аналитический центр (АЦ) при правительстве предлагает из-за пандемии пересмотреть сроки исполнения ряда проектов нацпрограммы «Цифровая экономика», а из проекта «Информационная безопасность» исключить мероприятия, предусматривавшие господдержку в размере 1,6 млрд руб.
Коммерсантъ 18:28
Энергетика
Стоимость нефти WTI поднялась выше $30 впервые с 17 марта
Цена июльских фьючерсов нефти марки WTI оказалась выше отметки в $30 впервые с 17 марта этого года.
Газета.Ru 18:28
Общество
Медики заступились за уволенного главврача армавирской больницы
В Сети появилось видео, снятое сотрудниками городской больницы в Армавире, главврача которой накануне уволили после скандала с невыплатами медикам, работавшим с пациентами с коронавирусом.
РИА Новости 08:53
Общество
Собянин разъяснил порядок тестирования на антитела к COVID-19
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о порядке тестирования на антитела к коронавирусу SARS-CoV-2.
РИА Новости 02:22
Культура
В рейтинг Forbes попал «Пухляш» из клипа Little Big
КМВ Новости 09:12
Армия и оружие
В США испугались нового «морского монстра» из России
Россия строит нового «морского монстра» — экраноплан A-050, пишет американское издание We Are The Mighty.
Lenta.ru 17:08
Космос
США запустили тяжёлую ракету-носитель Atlas 5 с космопланом X-37B
Таллахасси, США, 17 мая 2020, 16:42 — REGNUM Американцы запустили тяжёлую ракету-носитель Atlas 5 с находящимся на борту космопланом X-37B военного назначения, сообщает 17 мая компания United Launch Alliance.
REGNUM 09:42
Гаджеты
Способы повысить качество работы смартфона названы
По словам Дзюбы, низкое качество работы аппарата связано с недостатком памяти, который возникает из-за слишком большого объема установленных приложений и большого количества файлов во внутренней памяти.
Astera 06:04
Общество
Анна Попова пояснила, где нужно носить защитные маски при пандемии
Для профилактики заражения КОВИД Роспотребнадзор предписывает гражданам использовать защитные маски на улице, в общественных местах, транспорте, на работе, если человек не находится один в помещении.
Невские Новости 08:08
Политика
В Австралии заявили о поддержке призыва расследовать причины пандемии
По ее данным, призыв Австралии расследовать причины, вызвавшие пандемию коронавируса, ранее вызвал критику со стороны Пекина, однако "международная поддержка этой идеи неуклонно растет".
РИА Новости 08:07
Финансы
Россия в марте сократила вложения в гособлигации США в три раза
Министерство финансов США заявило, что Россия сократила вложения в американские гособлигации в марте в три раза.
RT на русском 15 мая в 17:31
Космос
В США перенесли следующий этап лунной программы
Руководство NASA приняло решение отложить запуск ракеты-носителя сверхтяжёлого класса Space Launch System (SLS).
Русская Планета вчера в 09:24
Здоровье
Названы первые кандидаты на вакцинацию от COVID-19
Глава отделения микробиологии латентных инфекций НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев рассказал, кому в первую очередь сделают прививку от коронавируса.
Газета.Ru 15:11
Космос
Семена руколы взошли после шести месяцев на МКС
Лондон, 17 мая 2020, 16:01 — REGNUM Эксперимент космического агентства Великобритании (UKSA) показал, что семена руколы сохраняют жизнеспособность после шестимесячного пребывания в космосе.
REGNUM 09:01
Политика
Трамп анонсировал создание «супер-пупер-ракеты»
Соединенные Штаты разрабатывают "супер-пупер-ракету", которая будет развивать в 17 раз большую скорость, чем все существующие на данный момент аналоги.
ТАСС 15 мая в 14:36
Происшествия
Суд в Киеве арестовал хозяина оружия, из которого убили милиционеров в 2014
К аресту заочно приговорен гражданин Украины Дмитрий Липовой, активист майдана, причастный к убийству милиционеров на улице Грушевского в Киеве в феврале 2014 года, Печерским районным суд Киева, 17 мая сообщает Страна.UA, ссылаясь на решение суда.
ИА Красная Весна 12:23
Общество
В Москве за сутки умерли 77 пациентов с коронавирусом
За сутки в Москве скончались 77 пациентов с пневмонией и подтвержденным диагнозом COVID-19.
РИА Новости 15:07
Общество
Два ТЦ «Мега» под Петербургом вновь закрыли после двух дней работы
Причиной стало несоблюдение в них требований Роспотребнадзора Торговые центы "Мега-Парнас" и "Мега-Дыбенко", которые находятся у границы Санкт-Петербурга, были открыты 15 мая по решению губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко.
РБК 07:54
Армия и оружие
Эксперт рассказал о роли науки в оборонительном потенциале страны
Развитие науки напрямую влияет на оборонительный потенциал государства, именно поэтому любой стране так важно заниматься научными кадрами, сказал Федеральному агентству новостей военный эксперт Алексей Леонков.
Парламентская газета 09:59
Армия и оружие
УНИАН распространяет фейк об обстреле войсками РФ позиций ВСУ на Донбассе
23.11, Москва \Tochka Zрения\ Украинское информагентство УНИНАН распространяет откровенный фейк и ложь о том, что якобы российские, именно российские вооружённые формирования, обстреливают позиции украинских боевиков ВСУ, нарушая, таким образом, режим прекращения огня.
Tochka Zрения 16:33
Общество
Голикова назвала финансово невыгодным сокрытие смертей от коронавируса
Вице-премьер Татьяна Голикова в интервью программе «Вести недели» на телеканале «Россия 1» заявила, что российским больницам финансово невыгодно скрывать данные о смерти людей из-за последствий коронавируса.
РБК 06:14
Общество
Белоусов дал новые поручения по поддержке граждан и экономики РФ
Поручения даны в рамках выполнения решений, принятых на совещании у президента 11 мая, посвященного санитарно-эпидемиологической обстановке и новым мерам поддержки граждан и экономики страны.
Интерфакс 09:13
Игры
Grand Theft Auto V раздают бесплатно в Epic Games Store
В онлайн-магазине видеоигр Epic Games Store началась бесплатная раздача игры Grand Theft Auto 5. За несколько минут до старта раздачи магазин перестал работать из-за наплыва желающих установить GTA V на свой ПК.
Матч ТВ 15 мая в 04:11