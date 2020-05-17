Политика
News.ruПомпео призвал КНР не вмешиваться в работу американских СМИ в Гонконге
Госсекретарь США Майкл Помпео прокомментировал заявление китайских властей о том, что они могут вмешаться в работу американских СМИ в Гонконге. По словам Помпео, американские журналисты являются представителями свободной прессы. Они не будут заниматься пропагандой.
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Армия и оружие
Террористы обстреляли населённые пункты в трёх сирийских провинциях
Террористическая группировка «Джебхат Ан-Нусра» (запрещена в России) обстреляла населённые пункты в сирийских провинциях Идлиб, Алеппо и Латакия.
News.ru 15:40
Энергетика
Нефть марки Brent поднялась в цене выше $32 за баррель
Лондон, 15 мая 2020, 11:56 — REGNUM Баррель нефти марки Brent с поставкой в июле подорожал до отметки, превышающей $32 на торгах 15 мая.
REGNUM 15 мая в 04:56
Экономика
Саудовская Аравия готовит социальную революцию для мировой победы
Западные СМИ и экспертное сообщество испытывают острый когнитивный диссонанс по поводу действий Саудовской Аравии в контексте ценовой войны на нефтяном рынке: бюджетные сокращения, урезания социальных выплат и очевидный экономический кризис контрастируют с агрессивными действиями на финансовых рынках, которые указывают на то, что у Эр-Рияда есть некая долгосрочная стратегия и далекоидущие планы.
РИА Новости 01:00
Игры
Ubisoft подала в суд на Apple и Google из-за клона Rainbow Six
Ubisoft подала в суд на Alibaba Group Holding, Apple и Google.
Матч ТВ 15:13
Футбол
«Фергюсон уничтожил меня». Нани рассказал, как не реализовал пенальти в игре с «Фулхэмом»
Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Нани рассказал о своих воспоминаниях об игре 2-го тура английской Премьер-лиги с "Фулхэмом" в 2010 году, который завершился вничью 2:2.
Чемпионат 20:02
Политика
Еврокомиссия обвинила Россию в распространении теорий заговора
Как заявил представитель ЕК Питер Стано в интервью таблоиду Bild am Sonntag, для этой цели используются теории заговора и дезинформация о коронавирусе COVID-19.
Вести.Ru 05:25
Политика
Трамп анонсировал создание «супер-пупер-ракеты»
Соединенные Штаты разрабатывают "супер-пупер-ракету", которая будет развивать в 17 раз большую скорость, чем все существующие на данный момент аналоги.
ТАСС 15 мая в 14:36
Общество
В Самарской области режим самоизоляции продлен до 25 мая
Режим самоизоляции в Самарской области продлили до 25 мая, сообщил губернатор региона Дмитрий Азаров.
Российская газета 12:18
Космос
Ученый рассказал, как СССР впервые в мире вывел корабль на орбиту
РИА Новости 14 мая в 18:55
Происшествия
Фотограф из Уфы погибла в Дубае, сорвавшись со скалы
"Случилась большая беда, 15 мая в Дубае погибла Юлия Хабибуллина, фотограф из Уфы", — написала на своей странице в Facebook пользователь социальной сети Альфия Курманаева.
РИА Новости 14:05
Политика
Трамп заявил о значительном сокращении случаев коронавируса в США
Президент США Дональд Трамп рассказал о снижении количества случаев заражения коронавирусом в стране.
Вечерняя Москва 19:58
Общество
Задания ЕГЭ не собираются упрощать из-за пандемии коронавируса
Москва, 17 мая 2020, 13:57 — REGNUM Упрощение заданий единого государственного экзамена (ЕГЭ) российских школьников в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции не планируется.
REGNUM 06:57
Общество
Россиян предупредили о необходимости соблюдать ограничения летом
Ради снижения рисков заражения коронавирусом россиянам придётся соблюдать те же правила профилактики летом, которых они придерживались весной.
Московский Комсомолец 07:02
Общество
Голикова: российские врачи не скрывают смерти от COVID-19
Вице-премьер России Татьяна Голикова опровергла сообщения в западных СМИ, что российские власти манипулируют статистикой смертности от коронавируса в стране.
Газета.Ru 05:08
Космос
Новая комета максимально приблизилась к Земле
Комета под названием SWAN (C/2020 F8), которую открыли чуть больше месяца назад, максимально сблизилась с Землей.
Новый День 14 мая в 19:36
Общество
Вакцина от коронавируса может появиться в России к концу лета
Вакцина от коронавируса может появиться в России к концу лета.
Piter.tv вчера в 05:59
Общество
Наемный медперсонал больницы в Коммунарке получил положенные выплаты
Медицинский персонал больницы в Коммунарке, работающий по договору, в полном объеме получил положенные выплаты за работу с пациентами, зараженными коронавирусом.
ТАСС 15:21
Здоровье
В Северной Осетии родился ребенок, зараженный коронавирусом
С начала эпидемии в Северной Осетии число зараженных составляет 2 165 человек, 968 инфицированных находятся на лечении, 141 – в больницах.
RuNews24.ru 11:22
Культура
Умерла театральный художник Татьяна Сельвинская
Театральный художник, заслуженный деятель искусств РСФСР, почётный академик Российской академии художеств (РАХ) Татьяна Сельвинская скончалась в возрасте 92 лет.
RT на русском 19:34
Общество
Медики попросили не увольнять главврача больницы в Армавире
Сотрудники городской больницы в Армавире попросили вернуть главного врача Сергея Смирнова, которого решили уволить после жалоб из-за отсутствия выплат за работу с больными COVID-19.
Коммерсантъ 16:44
Музыка
Netflix представил клип для «Евровидения»
Культуромания 12:07
Общество
Россияне смогут наблюдать МКС невооруженным глазом
Жители России и стран ближнего зарубежья до конца мая смогут наблюдать Международную космическую станцию (МКС) невооруженным глазом.
Газета.Ru 10:08
Общество
В Бельгии медики устроили «коридор позора» для премьер-министра
Бельгийские медики устроили "коридор позора" премьер-министру Софи Вильмес из-за сложившейся в стране ситуации с коронавирусом, передает телеканал RTBF.
Газета.Ru 14:32
Общество
Бизнесмен Усманов вошел в топ-10 богатейших жителей Великобритании
Лондон, 17 мая 2020, 08:41 — REGNUM Седьмое место среди самых богатых жителей Великобритании занял российский бизнесмен Алишер Усманов, сообщает издание The Sunday Times.
REGNUM 01:41
Технологии
Самосвалы-роботы используют 5G
Для проведения испытаний на территории угольного разреза "Черногорский" (УОГР Аба-канский, г. Черногорск, Хакасия) "Билайн" развернул фрагмент сети беспроводной связи стандарта 5G протяженностью 1,5 км, покрывающей маршрут следования самосвалов-роботов.
ComNews.ru 19:30
Армия и оружие
Американское издание рассказало о «морском монстре» из России
Россия создает нового "морского монстра" - экраноплан А-050, пишет американское издание We Are the Mighty.
РИА Новости 18:48
Шоу-бизнес
Любовь Успенская рассказала о смерти близких людей из-за коронавируса
Артистка Любовь Успенская рассказала о том, что её близкие люди, которые жили за рубежом, стали жертвами коронавируса.
Ореанда-Новости 10:40
Происшествия
В Канаде разбился самолет ВВС страны
Самолет пилотажной группы канадских военно-воздушных сил (ВВС) Snowbirds потерпел крушение близ города Камлупс в провинции Британская Колумбия, сообщается на странице ВВС Канады в Twitter.
Газета.Ru 16:37
Политика
Призыв запретить Соловьеву въезд в Италию поддержали более 200 тысяч человек
Петицию с призывом запретить телеведущему Владимиру Соловьеву въезд в Европу и США на сайте Change.org поддержали более 200 тысяч человек.
Lenta.ru 08:21