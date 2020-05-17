Госсекретарь США Майкл Помпео прокомментировал заявление китайских властей о том, что они могут вмешаться в работу американских СМИ в Гонконге. По словам Помпео, американские журналисты являются представителями свободной прессы. Они не будут заниматься пропагандой.

Помпео призвал КНР не вмешиваться в работу американских СМИ в Гонконге

Армия и оружие Террористы обстреляли населённые пункты в трёх сирийских провинциях Террористическая группировка «Джебхат Ан-Нусра» (запрещена в России) обстреляла населённые пункты в сирийских провинциях Идлиб, Алеппо и Латакия.

Экономика Саудовская Аравия готовит социальную революцию для мировой победы Западные СМИ и экспертное сообщество испытывают острый когнитивный диссонанс по поводу действий Саудовской Аравии в контексте ценовой войны на нефтяном рынке: бюджетные сокращения, урезания социальных выплат и очевидный экономический кризис контрастируют с агрессивными действиями на финансовых рынках, которые указывают на то, что у Эр-Рияда есть некая долгосрочная стратегия и далекоидущие планы. 35

Футбол «Фергюсон уничтожил меня». Нани рассказал, как не реализовал пенальти в игре с «Фулхэмом» Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Нани рассказал о своих воспоминаниях об игре 2-го тура английской Премьер-лиги с "Фулхэмом" в 2010 году, который завершился вничью 2:2.

Политика Еврокомиссия обвинила Россию в распространении теорий заговора Как заявил представитель ЕК Питер Стано в интервью таблоиду Bild am Sonntag, для этой цели используются теории заговора и дезинформация о коронавирусе COVID-19. 886

Политика Трамп анонсировал создание «супер-пупер-ракеты» Соединенные Штаты разрабатывают "супер-пупер-ракету", которая будет развивать в 17 раз большую скорость, чем все существующие на данный момент аналоги. 1K

Происшествия Фотограф из Уфы погибла в Дубае, сорвавшись со скалы "Случилась большая беда, 15 мая в Дубае погибла Юлия Хабибуллина, фотограф из Уфы", — написала на своей странице в Facebook пользователь социальной сети Альфия Курманаева. 39

Общество Задания ЕГЭ не собираются упрощать из-за пандемии коронавируса Москва, 17 мая 2020, 13:57 — REGNUM Упрощение заданий единого государственного экзамена (ЕГЭ) российских школьников в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции не планируется. 85

Общество Россиян предупредили о необходимости соблюдать ограничения летом Ради снижения рисков заражения коронавирусом россиянам придётся соблюдать те же правила профилактики летом, которых они придерживались весной. 59

Космос Новая комета максимально приблизилась к Земле Комета под названием SWAN (C/2020 F8), которую открыли чуть больше месяца назад, максимально сблизилась с Землей. 19

Общество Наемный медперсонал больницы в Коммунарке получил положенные выплаты Медицинский персонал больницы в Коммунарке, работающий по договору, в полном объеме получил положенные выплаты за работу с пациентами, зараженными коронавирусом. 2

Здоровье В Северной Осетии родился ребенок, зараженный коронавирусом С начала эпидемии в Северной Осетии число зараженных составляет 2 165 человек, 968 инфицированных находятся на лечении, 141 – в больницах. 28

Культура Умерла театральный художник Татьяна Сельвинская Театральный художник, заслуженный деятель искусств РСФСР, почётный академик Российской академии художеств (РАХ) Татьяна Сельвинская скончалась в возрасте 92 лет.

Общество Медики попросили не увольнять главврача больницы в Армавире Сотрудники городской больницы в Армавире попросили вернуть главного врача Сергея Смирнова, которого решили уволить после жалоб из-за отсутствия выплат за работу с больными COVID-19. 988

Общество Россияне смогут наблюдать МКС невооруженным глазом Жители России и стран ближнего зарубежья до конца мая смогут наблюдать Международную космическую станцию (МКС) невооруженным глазом. 220

Общество Бизнесмен Усманов вошел в топ-10 богатейших жителей Великобритании Лондон, 17 мая 2020, 08:41 — REGNUM Седьмое место среди самых богатых жителей Великобритании занял российский бизнесмен Алишер Усманов, сообщает издание The Sunday Times. 1,3K

Технологии Самосвалы-роботы используют 5G Для проведения испытаний на территории угольного разреза "Черногорский" (УОГР Аба-канский, г. Черногорск, Хакасия) "Билайн" развернул фрагмент сети беспроводной связи стандарта 5G протяженностью 1,5 км, покрывающей маршрут следования самосвалов-роботов.