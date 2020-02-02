Политика

Газета.RuГазета.RuПомпео призвал Казахстан сотрудничать с компаниями США

США призывают Нур-Султан к сотрудничеству с американскими компаниями, заявил госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео по итогам встречи с министром иностранных дел Казахстана Мухтаром Тлеуберди.
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Помпео в Казахстане рассказал о преимуществах сотрудничества с США

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Помпео перечислил преимущества для Казахстана от сотрудничества с США

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Помпео призвал Казахстан сотрудничать с американскими компаниями

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На борту самолета «Победы» из Челябинска в Москву умер пассажир

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Чтобы снизить риск образования тромбов, а значит, уменьшить вероятность возникновения инфарктов и инсультов, достаточно употреблять в пищу определенные продукты.
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Власти итальянского Таранто в области Апулия объявили распродажу домов по 1 евро в надежде привлечь инвесторов в город.
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Дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина после скандала с матерью пропала на два дня.
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Против сломавшего нос росгвардейцу боксера завели уголовное дело

Lenta.ru 04:22
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Из зараженной коронавирусом китайской провинции эвакуируют 130 россиян

По данным на полночь воскресенья, 2 февраля, помимо КНР заболевание выявлено еще в 23 странах, в том числе в России.
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Песков объяснил увольнение главы Чувашии

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Армия и оружие

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Сирийская армия нашла большое количество вооружения, оставленного боевиками при отступлении вглубь Идлибской зоны, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков.
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Сотрудничество с AMD стремительно увеличивает выручку ASRock

Компания ASRock делает ставку на углубление сотрудничества с AMD, и уже по итогам 2019 года смогла получить впечатляющие результаты такой политики.
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В свете новых тенденций звезды все чаще публикуют снимки без косметики и фильтров.
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"Нафтогаз Украины" напомнил, что право на субсидию имеют семьи, которые тратят на оплату коммунальных услуг более чем 15-20% семейного бюджета и призвал не продавать животных для оплаты коммуналки, а обращаться за государственной помощью.
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Общество

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В ночь с субботы на воскресенье первые ночные регистрации брака прошли в Грибоедовском ЗАГСе - Дворце бракосочетания №1. В "красивую" дату, 02.02.2020, поженились восемь пар молодоженов.
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Ранее были высказаны две версии появления большой дыры в защите украинского бронекатера, в частности, одна из них указывает на тот факт, что бронекатер был пробит попаданием снаряда из артиллерийской установки АК-630, в то время как вторая версия основывается на том, что бронекатер получил пробоину после пуска снаряда российским ударным вертолётом Ка-52.
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При сносе спортивно-концертного комплекса в Петербурге рухнула крыша

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National Interest назвал пять самых грозных видов советского оружия

Американский журнал National Interest назвал пять самых грозных видов вооружений, разработанных и произведенных в СССР.
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На Филиппинах зафиксирована первая смерть от нового коронавируса за пределами Китая: скончался 44-летний мужчина.
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Законы февраля затронут льготников, водителей и покупателей. С 1 числа федеральным льготникам повысят ежемесячные денежные выплаты.
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Майк Помпео
Американский политик
Американский политик, дипломат. Государственный секретарь США с 26 апреля 2018 года. Директор Центрального разведывательного управления с 23 января 2017 по 26 апреля 2018.
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