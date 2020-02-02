Политика
Газета.RuПомпео призвал Казахстан сотрудничать с компаниями США
США призывают Нур-Султан к сотрудничеству с американскими компаниями, заявил госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео по итогам встречи с министром иностранных дел Казахстана Мухтаром Тлеуберди.
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Здоровье
Пациент с коронавирусом из Забайкалья узнал о диагнозе из новостей
Госпитализированный с коронавирусом в Чите гражданин Китая Ван Юньбинь заявил, что врачи не проинформировали его о результатах анализов и диагнозе.
Общество
Росстат назвал регионы России с наибольшей убылью населения
Согласно предварительной оценке численности постоянного населения на 1 января 2020 года и в среднем за 2019 год, в Приволжском (110,8 тыс. человек), Сибирском (54,2 тыс.) и Дальневосточном (21,3 тыс.) федеральных округах отмечена наибольшая убыль населения.
Происшествия
В Новосибирске произошло обрушение кровли кафе
Ранее в пресс-службе МЧС сообщили, что обрушение кровли на площади 240 кв. м произошло в раздевалке кафе на бульваре Молодежи.
Футбол
Иванович назвал болельщиков «Зенита» уникальными
Происшествия
На борту самолета «Победы» из Челябинска в Москву умер пассажир
На борту лайнера авиакомпании «Победа», прилетевшего из Челябинска во Внуково, скончался пассажир.
Здоровье
Названы продукты, снижающие риск образования тромбов
Чтобы снизить риск образования тромбов, а значит, уменьшить вероятность возникновения инфарктов и инсультов, достаточно употреблять в пищу определенные продукты.
Технологии
Врач рассказал о пользе фитнес-браслетов и «умных» часов
Врач-кардиолог Константин Иванов рассказал о том, какую пользу приносят фитнес-браслеты и "умные" часы.
Общество
В Италии продают дома по 1 евро
Власти итальянского Таранто в области Апулия объявили распродажу домов по 1 евро в надежде привлечь инвесторов в город.
Шоу-бизнес
Дочь Успенской после скандала пропала на два дня
Дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина после скандала с матерью пропала на два дня.
Общество
Bild: немецкий спецрейс из Уханя не пустили в Москву
Москва не дала разрешения на промежуточную посадку самолета военно-воздушных сил Германии, эвакуировавшего граждан ФРГ из Китая.
Общество
Из зараженной коронавирусом китайской провинции эвакуируют 130 россиян
По данным на полночь воскресенья, 2 февраля, помимо КНР заболевание выявлено еще в 23 странах, в том числе в России.
Шоу-бизнес
Мать Андрея Аршавина объяснила решение выселить внучку из квартиры
Мать футболиста Андрея Аршавина Татьяна Аршавина в беседе с Пятым каналом объяснила решение выселить бывшую жену сына Алису Казьмину и собственную внучку из квартиры.
Политика
Песков объяснил увольнение главы Чувашии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил отставку главы Чувашии Михаила Игнатьева неприемлемым поведением чиновника на этом посту.
Армия и оружие
Сирийская армия нашла западное оружие у боевиков в Идлибе
Сирийская армия нашла большое количество вооружения, оставленного боевиками при отступлении вглубь Идлибской зоны, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков.
Гаджеты
Сотрудничество с AMD стремительно увеличивает выручку ASRock
Компания ASRock делает ставку на углубление сотрудничества с AMD, и уже по итогам 2019 года смогла получить впечатляющие результаты такой политики.
Теннис
Уроженка Москвы Софья Кенин стала чемпионкой Australian Open
Американка Софья Кенин (14) стала победительницей Открытого чемпионата Австралии — 2020.
Шоу-бизнес
Яна Кошкина испугала подписчиков своим фото без макияжа
В свете новых тенденций звезды все чаще публикуют снимки без косметики и фильтров.
Общество
«Нафтогаз» призвал не продавать животных для оплаты коммунальных услуг
"Нафтогаз Украины" напомнил, что право на субсидию имеют семьи, которые тратят на оплату коммунальных услуг более чем 15-20% семейного бюджета и призвал не продавать животных для оплаты коммуналки, а обращаться за государственной помощью.
Общество
Первые ночные регистрации брака прошли в Москве
В ночь с субботы на воскресенье первые ночные регистрации брака прошли в Грибоедовском ЗАГСе - Дворце бракосочетания №1. В "красивую" дату, 02.02.2020, поженились восемь пар молодоженов.
Армия и оружие
Украинский бронекатер повредил российский ударный вертолёт
Ранее были высказаны две версии появления большой дыры в защите украинского бронекатера, в частности, одна из них указывает на тот факт, что бронекатер был пробит попаданием снаряда из артиллерийской установки АК-630, в то время как вторая версия основывается на том, что бронекатер получил пробоину после пуска снаряда российским ударным вертолётом Ка-52.
Происшествия
При сносе спортивно-концертного комплекса в Петербурге рухнула крыша
Обновлено в 16:36 Во время демонтажа спортивно-концертного комплекса "Петербургский" в Московском районе Санкт-Петербурга рухнула крыша и часть здания.
Общество
Телеведущая Елена Ханга назвала размер своей пенсии
Армия и оружие
National Interest назвал пять самых грозных видов советского оружия
Американский журнал National Interest назвал пять самых грозных видов вооружений, разработанных и произведенных в СССР.
Общество
На Филиппинах зафиксирована первая смерть из-за коронавируса вне КНР
На Филиппинах зафиксирована первая смерть от нового коронавируса за пределами Китая: скончался 44-летний мужчина.
Общество
Немецкие кардиологи назвали неожиданные симптомы скорого инфаркта
Кардиологи из Немецкого фонда сердечных заболеваний в беседе с Focus.de предупредили, что боль в ногах может указывать на повышенный риск сердечного приступа.
Общество
Законы февраля затронут льготников, водителей и покупателей
Законы февраля затронут льготников, водителей и покупателей. С 1 числа федеральным льготникам повысят ежемесячные денежные выплаты.
Политика
Захар Прилепин создал в России партию «За правду»
Происшествия
В Санкт-Петербурге загорелось здание «Лениздата»
Крупный пожар произошел в здании «Лениздата» на набережной реки Фонтанки в Санкт-Петербурге.