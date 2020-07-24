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REGNUM
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Помпео призвал Китай не повторять ошибки СССР

Вашингтон, 24 июля 2020, 08:57 — REGNUM Китаю не следует повторять опыт Советского Союза, который проиграл в противостоянии с Соединёнными Штатами, заявил 23 июля госсекретарь США Майкл Помпео, выступая в президентской библиотеке Ричарда Никсона в Калифорнии.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Помпео заявил, что Китай повторяет ошибки СССР

Госсекретарь США Майк Помпео выразил уверенность, что США победят в противостоянии с Китаем, потому что он повторяет ошибки СССР.
РИА Новости17:26
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Lenta.ru

Помпео сравнил Китай и СССР

Lenta.ru18:21
РБК

Помпео заявил о повторяющем ошибки СССР Китае

РБК19:37
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Помпео считает, что Китай повторяет ошибки СССР

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Помпео назвал главной ошибкой Китая повторение курса СССР

Известия18:25
RT на русском

Помпео сравнил Китай с СССР

RT на русском22:55
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Помпео считает, что Пекин повторяет ошибки СССР

Московский Комсомолец17:57
РИА Новости

Помпео заявил, что Китай повторяет ошибки СССР

РИА Новости17:26
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В России предложили ввести новый сбор с продаж алкоголя и табака

В России предложили ввести новый сбор с продаж алкоголя и табака для развития здравоохранения, сообщает RT со ссылкой на письмо члена ОП, главы "Трезвой России" Султана Хамзаева премьеру Михаилу Мишустину.
РИА Новости00:18
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В России предложили ввести пенсионный налоговый вычет

В России предложили ввести налоговый вычет для стимуляции граждан самостоятельно копить на дополнительную пенсию, сообщает газета "Известия" со ссылкой на совместное письмо в Центробанк двух саморегулируемых пенсионных организаций (СРО) — АНПФ и НАПФ.
РИА Новости18:18
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Космонавт пропустил развал СССР, находясь на орбите

Исполнительный директор Роскосмоса Сергей Крикалёв во время онлайн-мероприятия Международной молодёжной научной школы «Исследования космоса: теория и практика» рассказал о своей работе на космической станции «Мир».
Live2421 июля в 05:05
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