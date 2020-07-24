Помпео призвал Китай не повторять ошибки СССР
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Вашингтон, 24 июля 2020, 08:57 — REGNUM Китаю не следует повторять опыт Советского Союза, который проиграл в противостоянии с Соединёнными Штатами, заявил 23 июля госсекретарь США Майкл Помпео, выступая в президентской библиотеке Ричарда Никсона в Калифорнии.В источнике
С чего всё началось
Помпео заявил, что Китай повторяет ошибки СССР
Госсекретарь США Майк Помпео выразил уверенность, что США победят в противостоянии с Китаем, потому что он повторяет ошибки СССР.
РИА Новости17:26
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