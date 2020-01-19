Политика
ИзвестияПомпео призвал Ливию самостоятельно определить свое будущее
Госсекретарь США Майк Помпео обратился к жителям Ливии, предложив им самостоятельно определить свое будущее. Об этом он написал 19 января в своем Twitter.
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Пришло время, чтобы ливийцы сами решили, каким будет их будущее — будущее, свободное от насилия, подогреваемого внешними игроками. Мы призываем все стороны воспользоваться этой возможностью через посредничество ООН.
— Майк Помпео, американский политикРБК 11:13
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Политика
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