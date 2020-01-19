Пришло время, чтобы ливийцы сами решили, каким будет их будущее — будущее, свободное от насилия, подогреваемого внешними игроками. Мы призываем все стороны воспользоваться этой возможностью через посредничество ООН.

Госсекретарь США Майк Помпео обратился к жителям Ливии, предложив им самостоятельно определить свое будущее. Об этом он написал 19 января в своем Twitter.

Политика Участники конференции по Ливии в Берлине приняли совместное заявление Участники международной конференции по Ливии в Берлине призвали Совет Безопасности ООН ввести санкции в отношении нарушителей режима прекращения огня в стране.

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Шоу-бизнес Наталья Водянова рассказала, как возлюбленный сделал ей предложение 37-летняя модель Наталья Водянова рассказала своим подписчикам на канале YouTube о том, как ее возлюбленный сделал ей предложение руки и сердца.

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