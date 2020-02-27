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Политика Bloomberg: ЕС может ввести «киберсанкции» против России и Китая Евросоюз может ввести санкции в отношении китайских и российских юридических и физических лиц за преступления в киберпространстве, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на пять источников.

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