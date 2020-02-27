Политика
Газета.RuГоссекретарь США призвал Россию прекратить «оккупацию» Крыма
США не признают суверенитет России над Крымом и требуют вернуть полуостров Украине, заявил американский госсекретарь Майкл Помпео. По его словам, шесть лет назад Россия "аннексировала" Крым и занялась его "милитаризацией".
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Армия и оружие
Военным разрешили сбивать нарушившие границу гражданские самолеты
Российским военным разрешили в исключительных случаях сбивать нарушившие границу гражданские самолеты.
Кино
Добронравов рассказал о возвращении Васильева в «Сваты»
Исполнитель главной роли в сериале "Сваты" Федор Добронравов рассказал о возвращении Анатолия Васильева в проект.
Политика
Памфилова выступила против порога явки на голосовании по Конституции
Глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что не считает нужным вводить порог явки на общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию РФ.
Финансы
Россияне положили на счета в банках рекордные 8 трлн рублей
Россияне положили на свои текущие счета в банках рекордную сумму в 2019 году, доля средств физлиц выросла до 26% от всего объема привлеченных розничных ресурсов.
Политика
Крашенинников: изменение Конституции может повлечь смену правительства
Внесённый в Госдуму законопроект предусматривает, в частности, что нижняя палата парламента будет утверждать министров, кроме глав силовых ведомств, а также вице-премьеров и главу кабмина.
Шоу-бизнес
Павел Прилучный заложил имущество за два месяца до развода
В минувший понедельник Павел Прилучный и Агата Муцениеце объявили о разводе. Супругам удалось разойтись мирно.
Армия и оружие
Сирийская оппозиция заявила о захвате Саракиба в провинции Идлиб
Бойцов поддерживали турецкие военные. Сирийская оппозиция заявила о захвате Саракиба в провинции Идлиб.
Финансы
В ФНС заявили о необходимости существенно снизить страховые взносы
Ставка страховых взносов в России должна быть снижена, причём не на 1−2%, а как минимум на 8−10%.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева сломала жизнь Лике Стар из-за мужа дочери
Оказывается, Алла Пугачева перекрыла артистке кислород, узнав о ее романе с Владимиром Пресняковым.
Кино
Лоза иронично прокомментировал популярность Александра Петрова
Общество
Минюст пересмотрит завышенные дорожные штрафы в новом КоАП
Министерство юстиции пересмотрит штрафы за нарушения правил дорожного движения в новом Кодексе об административных правонарушениях.
Футбол
Лэмпард может продать восемь игроков «Челси»
Главный тренер лондонского «Челси» Фрэнк Лэмпард намерен серьезно обновить состав команды в ближайшее трансферное окно.
Политика
Bloomberg: ЕС может ввести «киберсанкции» против России и Китая
Евросоюз может ввести санкции в отношении китайских и российских юридических и физических лиц за преступления в киберпространстве, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на пять источников.
Происшествия
В Кандалакше возбудили уголовное дело после покушения на ребенка
Уголовное дело по факту халатности возбудили в Кандалакше Мурманской области после того, как 15-летний подросток напал на 11-летнего ребенка.
Политика
Лукашенко подтвердил компенсацию от России за налоговый маневр
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил, что республика получит от России компенсацию за потери по налоговому маневру в нефтяной сфере.
Происшествия
Пассажир избил таксиста, потому что у него не было детского кресла
Пассажир заявил, что тот обязан иметь детское удерживающее устройство, а также должен возместить затраченные по вызову деньги.
Здоровье
Медорганизации обязали отдавать родным умершего его документы
Конституционный суд РФ обязал медицинские организации предоставлять родным и близким умершего пациента доступ к его медицинским документам, в том числе к результатам экспертиз качества медпомощи, которые страховые организации обязательно проводят во всех случаях летальных исходов застрахованных в системе ОМС, сообщает Всероссийский союз страховщиков.
Происшествия
Прокуратура обжаловала УДО экс-главы ФСИН России Реймера
Прокуратура в Калининградской области обжаловала постановление суда об условно-досрочном освобождении бывшего директора ФСИН России Александра Реймера, осужденного за аферу с электронными браслетами, сообщает Генпрокуратура России.
Путешествия
Ростуризм рекомендовал приостановить продажи туров в Италию
Ростуризм рекомендовал туроператорам приостановить формирование и продажу туров в Италию, Южную Корею и Иран, сообщается на сайте ведомства.
Общество
Правительство России определило кураторов по реализации нацпроектов
Правительство России определило кураторов по реализации национальных проектов среди вице-премьеров, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу кабмина.
Общество
Заседание правительства Ленобласти было прервано ради физкультуры
Общество
Владимир Путин посетил «Остров мечты»
Президент России Владимир Путин посетил тематический парк "Остров мечты" в Москве. Его официальное открытие намечено на 29 февраля.
Гаджеты
LG анонсировала свой новый флагман LG V60 ThinQ 5G
Южнокорейский бренд LG Electronics официально рассекретил новый флагманский смартфон V60 ThrinQ 5G.
Биатлон
Логинов и Касперович подадут в суд на сотрудницу IBU
Александр Касперович, тренер биатлониста Александра Логинова, сказал, что он и его подопечный подадут в суд на исполняющую обязанности антидопингового менеджера Международного союза биатлонистов (IBU) Сару Фуссек, которая санкционировала их обыски во время чемпионата мира, сообщает ТАСС.
Происшествия
В Иркутске мужчина умер после применения электрошокера полицейскими
Следственные органы в Иркутске возбудили уголовное дело в отношении сотрудников полиции, которые незаконно применили электрошокер, чтобы разбудить пассажира такси, в результате молодой человек умер.
Общество
В ЦБ сообщили о новой схеме мошенничества «такси от банка»
В Центробанке России рассказали о новой мошеннической схеме для похищения денег со счетов граждан, которое назвали "такси от банка", передают "Известия".