Политика

Газета.RuГазета.RuГоссекретарь США призвал Россию прекратить «оккупацию» Крыма

США не признают суверенитет России над Крымом и требуют вернуть полуостров Украине, заявил американский госсекретарь Майкл Помпео. По его словам, шесть лет назад Россия "аннексировала" Крым и занялась его "милитаризацией".
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