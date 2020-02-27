Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель призвал госсекретаря США Майка Помпео прекратить спекулировать Крымом и учить жить Россию. Ранее Помпео призвал Россию "прекратить оккупацию" Крыма.

с чего всё началось

Госсекретарь США Майк Помпео призвал Россию "прекратить оккупацию" Крыма, говорится в распространенном в среду заявлении главы госдепартамента. Ранее президент США Дональд Трамп продлил на год санкции против России, введенные из-за ситуации в Крыму в марте 2014 года.

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