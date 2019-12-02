с чего всё началось

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон рассчитывает на сотрудничество с новым руководством ЕС в части противодействия угрозам, исходящим от России, а также от Китая и Ирана. Так Помпео поздравил новый состав Еврокомиссии и ее главу Урсулу фон дер Ляйен с началом работы.

Общество Путин подписал закон о зачислении братьев и сестер в одну школу Президент РФ Владимир Путин подписал закон, дающий преимущественное право зачисления детей в детские сады и начальную школу, где уже учатся их братья и сестры, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Политика Кремль исключил обсуждение статуса Крыма с Зеленским 22 ноября появилась информация о том, что команда Зеленского активно разрабатывает стратегию возвращения Крыма в состав Украины.

Технологии Президент Qualcomm: смартфоны начнут отмирать уже через два года Связь 5G сделает подключение к облачным сервисам быстрым и надежным, а прогресс в миниатюризации приведет к тому, что через пару лет мы сменим смартфоны на AR-очки, уверен он.

Политика Глава ДНР предложил сделать русский язык единственным государственным Глава самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин предложил закрепить за русским языком статус единственного государственного, таким образом исключив из списка госязыков украинский.

Экономика Правительство определило направления инвестиций средств ФНБ Правительство Российской Федерации приняло решение о том, что средства из Фонда национального благосостояния (ФНБ) будут направлены в развитие внутренних инфраструктурных проектов, как предлагали в Министерстве финансов, а также на предоставление кредитов другим странам, чтобы они приобретали продукцию российского производства, в первую очередь, энергетическую.

Происшествия Дело возбудили после жестокого избиения педиатра в Лесосибирске В Лесосибирске (Красноярский край) задержан мужчина, который напал на педиатра в подъезде жилого дома и заставил снять деньги с карты в банкомате.

Шоу-бизнес Диана Шурыгина развелась с мужем Диана Шурыгина и Андрей Шлянин сообщили о расставании еще в начале октября. Теперь же звезда ток-шоу официально стала свободной.

Экономика Журавлев: «Сила Сибири» позволит построить отношения с Западом в совершенно другом стиле Журавлев об открытии газопровода «Сила Сибири» Газопровод "Сила Сибири" будет рентабельным в любом случае, даже если цифры окажутся намного хуже, чем хотелось бы, поскольку в любом случае это будет поводом для совершенно другого стиля экономических отношений с Западом, сказал Журавлев, комментируя открытие в понедельник газопровода "Сила Сибири".