Политика
Телеканал 360°Помпео призвал объединиться с ЕС против «российской угрозы»
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон рассчитывает на сотрудничество с новым руководством ЕС в части противодействия угрозам, исходящим от России, а также от Китая и Ирана. Так Помпео поздравил новый состав Еврокомиссии и ее главу Урсулу фон дер Ляйен с началом работы.
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с чего всё началось
На сайте Госдепартамента США опубликован комментарий госсекретаря Майк Помпео, в котором он сообщает о желании Соединенных Штатов продолжить сотрудничество с Евросоюзом по вопросам противодействия общим угрозам, в числе которых Россия и Китай.Военное дело02:45
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США хотят вместе с новым руководством ЕС противодействовать России, Китаю и Ирану
Независимая газета00:10
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Армия и оружие
На маршруте российской военной полиции в Сирии произошёл взрыв
На маршруте российской военной полиции в Сирии произошёл подрыв самодельного взрывного устройства, трое российских военных получили лёгкие травмы.
Общество
Путин подписал закон о зачислении братьев и сестер в одну школу
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, дающий преимущественное право зачисления детей в детские сады и начальную школу, где уже учатся их братья и сестры, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
Политика
Кремль исключил обсуждение статуса Крыма с Зеленским
22 ноября появилась информация о том, что команда Зеленского активно разрабатывает стратегию возвращения Крыма в состав Украины.
Технологии
Президент Qualcomm: смартфоны начнут отмирать уже через два года
Связь 5G сделает подключение к облачным сервисам быстрым и надежным, а прогресс в миниатюризации приведет к тому, что через пару лет мы сменим смартфоны на AR-очки, уверен он.
Транспорт
В ГИБДД предложили пересадить автомобилистов на общественный транспорт
Российская Госавтоинспекция выступает за пересадку водителей легковых автомобилей на комфортабельный общественный транспорт.
Экономика
Сбербанк запустил новогоднюю акцию с повышенными ставками по вкладам
Сбербанк России со 2 декабря запустил новогоднюю акцию с повышенными ставками по вкладам, говорится в пресс-релизе кредитной организации.
Политика
Китай ввел санкции против США из-за законов о Гонконге
Китай ввел санкции против США в ответ на принятие американскими властями законов по ситуации в Гонконге.
Здоровье
В регионах прошли пикеты в защиту медработников
Происшествия
Источник сообщил об анонимном звонке в Домодедово об угрозе взрыва
Неизвестный сообщил об угрозе взрыва в московском аэропорту Домодедово, передает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.
Общество
Фонд борьбы с коррупцией нашел у телеведущей Наили Аскер-Заде яхту и частный самолет
Общество
На Чукотке заметили белого медведя с надписью «Т-34» на боку
Российские ученые выясняют, в какой точке Чукотки было снято видео с белым медведем, у которого на боку черной краской было написано «Т-34».
Политика
Зеленский заявил, что поборется за «потерявшихся» жителей Донбасса
Киев будет бороться за "сбившихся с пути" жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР, заявил президент Украины Владимир Зеленский немецкому изданию Spiegel.
Происшествия
Суд Екатеринбурга арестовал мужчину, обвиняемого в убийстве сына
Здоровье
Чем опасен снюс? Употребление «конфеток» может привести к смерти
Стоит недорого (в районе 100 рублей), выглядит как конфетка и запаха после употребления не дает — значит, его можно употреблять незаметно.
Хоккей
«Авангард» победил «Амур» в матче КХЛ
«Авангард» обыграл «Амур» в матче регулярного розыгрыша КХЛ.
Политика
Глава ДНР предложил сделать русский язык единственным государственным
Глава самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин предложил закрепить за русским языком статус единственного государственного, таким образом исключив из списка госязыков украинский.
Кино
Критики отметили превосходство сериала «Ведьмак» над «Игрой престолов»
Кинокритики, получившие доступ к первым эпизодам шоу, отметили его превосходство над культовым сериалом "Игра престолов" от телеканала HBO.
Экономика
Правительство определило направления инвестиций средств ФНБ
Правительство Российской Федерации приняло решение о том, что средства из Фонда национального благосостояния (ФНБ) будут направлены в развитие внутренних инфраструктурных проектов, как предлагали в Министерстве финансов, а также на предоставление кредитов другим странам, чтобы они приобретали продукцию российского производства, в первую очередь, энергетическую.
Общество
НТВ рассказал о жизни россиян за границей на пенсию
Происшествия
Дело возбудили после жестокого избиения педиатра в Лесосибирске
В Лесосибирске (Красноярский край) задержан мужчина, который напал на педиатра в подъезде жилого дома и заставил снять деньги с карты в банкомате.
Шоу-бизнес
Диана Шурыгина развелась с мужем
Диана Шурыгина и Андрей Шлянин сообщили о расставании еще в начале октября. Теперь же звезда ток-шоу официально стала свободной.
Политика
Если Зеленский не договорится с Путиным в Париже – его порвут
В результате люди разочарованы такой политикой.
Футбол
Игроки «Спартака» чуть не подрались между собой в матче с «Зенитом»
Общество
На Кубани судья, оскорбивший участницу заседания, подал в отставку
Судья Советского районного суда Краснодара, оскорбивший участницу заседания, ушел в отставку, в отношении него начата проверка, сообщил РИА Новости представитель Краснодарского краевого суда.
Происшествия
При покушении на украинского депутата в Киеве погиб его трехлетний сын
Шоу-бизнес
Анна Семенович рассказала о своем заболевании
Семенович рассказала, что ей пришлось сделать операцию, уменьшив грудь до пятого размера.
Экономика
Журавлев: «Сила Сибири» позволит построить отношения с Западом в совершенно другом стиле
Журавлев об открытии газопровода «Сила Сибири» Газопровод "Сила Сибири" будет рентабельным в любом случае, даже если цифры окажутся намного хуже, чем хотелось бы, поскольку в любом случае это будет поводом для совершенно другого стиля экономических отношений с Западом, сказал Журавлев, комментируя открытие в понедельник газопровода "Сила Сибири".
Авто
Во второй половине ноября 3 бренда изменили цены на автомобили
Во второй половине ноября 2019 года цены на автомобили в России изменили 3 автопроизводителя.
Политика
Голландская прокуратура обвинила Россию в отказе арестовывать Цемаха
Прокуратура заявила, что направила российским властям просьбу об аресте, а затем несколько раз связывалась с представителями РФ и, в частности, высказывала опасения, что Цемах может вернуться на восток Украины.