с чего всё началось

Техническая неисправность могла стать причиной крушения Boeing 737 компании «Международные авиалинии Украины» (МАУ) в Иране, заявил в интервью телеканалу Fox News госсекретарь США Майк Помпео.

Экономика ЦБ отозвал лицензию у московского «Нэклис-Банка» Центробанк с 10 января отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского «Нэклис-Банка», сообщает пресс-служба регулятора.

Политика В МИД России призвали к сдержанности в ситуации вокруг Ирана Москва призывает все стороны к сдержанности на фоне обострения ситуации вокруг Ирана и риска новых конфронтаций, заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков.

Здоровье В Хабаровском крае построят инфекционный корпус детской больницы Из федерального бюджета Хабаровский край получит 840 млн рублей на строительство инфекционного корпуса детской больницы имени Пиотровича, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

Экономика Пушилин пообещал жителям ДНР ростовские зарплаты и пенсии к 2022 году Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин поручил правительству повысить размер пенсий, зарплат работников бюджетной сферы и госслужащих до уровня Ростовской области России до января 2022 года.

Армия и оружие Более 30 кораблей Каспийской флотилии начали учения в Дагестане Во время подготовки будут проходить учения, в ходе которых корабли приготовят к бою, подготовятся к ведению борьбы за живучесть, а также отработают задачи каждодневной организации службы, быта и отдыха экипажей, сообщают в информагентстве ТАСС.

Авто Toyota рассказала о новом Toyota Land Cruiser 300 Компания Toyota готовит премьеру внедорожника Toyota Land Cruiser нового поколения, сообщают СМИ со ссылкой на вице-президента по продажам и маркетингу Toyota Australia Шона Хэнли.