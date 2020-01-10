Политика

Rambler News ServiceRambler News ServiceПомпео прокомментировал крушение украинского Boeing в Иране

Техническая неисправность могла стать причиной крушения Boeing 737 компании «Международные авиалинии Украины» (МАУ) в Иране, заявил в интервью телеканалу Fox News госсекретарь США Майк Помпео.
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с чего всё началось
Госсекретарь США Майкл Помпео в эфире телеканала
 Fox News сообщил, что видел отчёты, и призвал быстрее разобраться в катастрофе с украинским лайнером в Ираке.
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Американский политик, дипломат. Государственный секретарь США с 26 апреля 2018 года. Директор Центрального разведывательного управления с 23 января 2017 по 26 апреля 2018.
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