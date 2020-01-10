Политика
Rambler News ServiceПомпео прокомментировал крушение украинского Boeing в Иране
Техническая неисправность могла стать причиной крушения Boeing 737 компании «Международные авиалинии Украины» (МАУ) в Иране, заявил в интервью телеканалу Fox News госсекретарь США Майк Помпео.
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с чего всё началось
Госсекретарь США Майкл Помпео в эфире телеканала Fox News сообщил, что видел отчёты, и призвал быстрее разобраться в катастрофе с украинским лайнером в Ираке.Царьградвчера в 23:17
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Власти США озвучили возможную причину крушения украинского самолета в Тегеране
ФедералПрессвчера в 23:58
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Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по использованию мобильных
Роспотребнадзор дал рекомендации по безопасному использованию мобильных телефонов.
Экономика
Продажи одежды и обуви в России упали впервые с 2015 года
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Экономика
ЦБ отозвал лицензию у московского «Нэклис-Банка»
Центробанк с 10 января отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского «Нэклис-Банка», сообщает пресс-служба регулятора.
Спорт
WADA ещё не отправило уведомление о споре с РУСАДА в CAS
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) ещё не отправляло в Спортивный арбитражный суд (CAS) уведомление о споре с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) по поводу санкций.
Политика
Британия готовит санкционные списки, куда могут попасть россияне
Великобритания готовит собственные, независимые от Евросоюза, санкционные списки для блокирования активов лиц, подозреваемых в нарушении прав человека.
Шоу-бизнес
Молодая жена Петросяна ответила на вопросы о детях
Молодая жена Петросяна ответила на вопросы о детях Татьяна Брухунова старается избегать вопросов о личной жизни.
Общество
МВД России зафиксировало 70-процентный рост преступлений в IT-сфере
Число преступлений в сфере IT-технологий за первые девять месяцев 2019 года, зафиксированных МВД России, составило 201,7 тысячи, сообщили в пресс-центре ведомства.
Политика
В МИД России призвали к сдержанности в ситуации вокруг Ирана
Москва призывает все стороны к сдержанности на фоне обострения ситуации вокруг Ирана и риска новых конфронтаций, заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков.
Политика
Помпео: у США не было конкретных данных о подготовке атак Сулеймани
Госсекретарь США Майк Помпео признался, что у американских спецслужб не было точной информации о "планах" иранского генерала Касема Сулеймани атаковать Соединенные Штаты.
Общество
Forbes: в России появились два новых долларовых миллиардера
Хоккей
Дубль Кучерова и гол Сергачева помогли «Тампе» обыграть «Аризону»
Здоровье
В Хабаровском крае построят инфекционный корпус детской больницы
Из федерального бюджета Хабаровский край получит 840 млн рублей на строительство инфекционного корпуса детской больницы имени Пиотровича, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.
Общество
Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею
Экономика
Пушилин пообещал жителям ДНР ростовские зарплаты и пенсии к 2022 году
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин поручил правительству повысить размер пенсий, зарплат работников бюджетной сферы и госслужащих до уровня Ростовской области России до января 2022 года.
Политика
Президент Эстонии отказалась от подаренного посольством крымского вина
Происшествия
В Омске девушка вместе с другом убила свою мать
Управление Следственного комитета РФ по Омской области возбудило уголовное дело в отношении девушки-подростка, которая вместе другом убила свою мать.
Общество
Объяснена причина аномально теплой погоды в России
Руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин объяснил причины аномально теплой погоды в России.
Политика
Митингующие штурмуют здание администрации президента Абхазии
Происшествия
Обвиняемый в убийстве восьми сослуживцев написал письмо их семьям
Политика
Шэрон Стоун назвала Путина сильным лидером
Биатлон
Норвежка Ройселанн выиграла спринт на этапе КМ по биатлону в Германии
Норвежская биатлонистка Марте Олсбю Ройселанн победила в спринтерской гонке на 7,5 км на четвертом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.
Армия и оружие
Более 30 кораблей Каспийской флотилии начали учения в Дагестане
Во время подготовки будут проходить учения, в ходе которых корабли приготовят к бою, подготовятся к ведению борьбы за живучесть, а также отработают задачи каждодневной организации службы, быта и отдыха экипажей, сообщают в информагентстве ТАСС.
Кино
Джеймс Кэмерон показал концепт-арты нового «Аватара»
Киностудия 20th Century Fox и режиссёр Джеймс Кэмерон представили первые концепт-арты сиквела фантастического фильма «Аватар».
Авто
Toyota рассказала о новом Toyota Land Cruiser 300
Компания Toyota готовит премьеру внедорожника Toyota Land Cruiser нового поколения, сообщают СМИ со ссылкой на вице-президента по продажам и маркетингу Toyota Australia Шона Хэнли.
Общество
Украинский боксер Ломаченко выложил видео с российскими солдатами
Украинский боксер Василий Ломаченко спровоцировал большой общественный резонанс своей публикацией в Instagram.
Политика
Украинский экономист оценил последствия запуска «Турецкого потока»
Украина столкнется с убытками из-за запуска газопровода «Турецкий поток» и будущего введения в эксплуатацию «Северного потока – 2», заявил экономист Олег Пендзин в эфире телеканала NewsOne 9 января.
Армия и оружие
Опубликовано видео поражения цели «Калибром» на учениях в Черном море
Телеканал "Звезда" опубликовал видео пусков ракет "Калибр" на учениях в Черном море.
Общество
Между Крымом и Арменией хотят открыть регулярные авиарейсы
Политика
В Польше заявили о желании получить независимость от российского газа
Польская сторона заявила о желании и стремлении стать страной, независимой от российского газа.