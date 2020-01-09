Политика

Rambler News ServiceRambler News ServiceПомпео прокомментировал крушение украинского Boeing в Иране

Техническая неисправность могла стать причиной крушения Boeing 737 компании «Международные авиалинии Украины» (МАУ) в Иране, заявил в интервью телеканалу Fox News госсекретарь США Майк Помпео.
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Помпео назвал неисправность возможной причиной крушения Boeing в Иране

РБК01:06

Трамп высказался о причине крушения украинского Boeing в Иране

Российская газетавчера в 12:34

Помпео не исключил падение украинского самолета в Иране из-за неисправности

Известия00:30

Власти США озвучили возможную причину крушения украинского самолета в Тегеране

ФедералПрессвчера в 23:58

Помпео допустил, что Boeing 737 упал в Иране из-за неисправности

РЕН ТВвчера в 23:43

Помпео допустил, что украинский самолет в Иране упал из-за технической неисправности

ТАССвчера в 22:43

В США рассказали о новой причине падения украинского самолета

Lenta.ru00:32
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Экономика

ЦБ отозвал лицензию у принадлежащего Касперской банка

Банк России с 10 января отозвал лицензию у московского Нэклис-банка, сообщается на сайте регулятора.
РБК 01:08
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия

Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.
Российская газета 08 января в 16:33
Политика

Глава ГТС Украины оценил потери Киева от запуска «Турецкого потока»

Киев будет недополучать около 450 млн долларов в год из-за запуска «Турецкого потока», сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального директора «Оператора ГТС Украины» Сергея Макогона.
BFM.ru вчера в 09:09
Политика

Оба «черных ящика» с разбившегося в Тегеране самолета повреждены

ТАСС вчера в 11:49
Автоспорт

Экипаж Николаева остановился на «Дакаре» из-за проблем с двигателем

Экипаж российской команды "КАМАЗ-мастер" под управлением Эдуарда Николаева остановился на пятом этапе ралли-рейда "Дакар" из-за проблем с двигателем, сообщается на официальной странице команды в Twitter.
РИА Новости вчера в 05:10
Общество

Boeing обнародовала внутренние документы по самолету 737 MAX

Компания Boeing обнародовала внутреннюю переписку, в которой отмечается, что сотрудники корпорации знали о проблемах с самолетами 737 Max.
Газета.Ru 03:10
Политика

Владимир Путин определил дату послания Федеральному Собранию

В этом году президент Владимир Путин выступит с традиционным посланием Федеральному Собранию в среду, 15 января.
Взгляд-инфо вчера в 04:06
Транспорт

Новый штраф для автомобилистов может появиться в России

Законопроект отправлен на рассмотрение в Госдуму Правительство одобрило введение штрафа в размере 2,5 тысяч рублей для водителей, не оплативших проезд по платной дороге.
Город Глазов вчера в 01:00
Политика

Косачёв оценил заявление Трампа о «защите Европы от России»

Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв в разговоре с RT прокомментировал заявление американского президента Дональда Трампа о том, что США «защищают Европу от России».
RT на русском 03:41
Происшествия

Трое студентов-медиков семь часов делали ампутацию ноги

На семь часов затянули операцию по ампутации ноги три неопытных студента-медика.
Вести.Ru 01:35
Политика

CNN: украинский самолет был сбит двумя иранскими ракетами

Украинский Boieng, разбившийся в Иране, был сбит не одной иранской ракетой, а двумя, сообщил американский телеканал CNN со ссылкой на источник, близкий к американской разведке.
Коммерсантъ 04:38
Происшествия

В Казахстане назвали основную версию авиакатастрофы в Алма-Ате

Крушение самолета Fokker-100 в Алма-Ате произошло по причине обледенения воздушного судна.
REGNUM 04:44
Шоу-бизнес

Александр Ревва женился в четвертый раз на Мальдивах

Анжелика призналась, что по-настоящему счастлива рядом с мужем. Александр Ревва уже 12 лет счастлив в браке с супругой Анжеликой.
StarHit.ru 04:00
Кино

Комедия «Холоп» побила рекорд по сборам в российском прокате

ToDay News Ufa 08 января в 10:10
Политика

Дональд Трамп поздравил Ким Чен Ына с днем рождения

Коммерсантъ 04:24
Происшествия

Лидера Тамбовской ОПГ посадили в колонию для больных туберкулезом

Lenta.ru 02:59
Происшествия

В Красноярском крае раскрыли совершенное в 2010 году убийство девочки

Красноярские следователи раскрыли убийство 14-летней девушки, совершенное в 2010 году.
РБК 04:49
Общество

«Apple» обвинили в нарушении патентных прав

Производитель медоборудования «Masimo» обвинил «Apple» в нарушении патентных прав.
ГЛАС.RU 00:39
Футбол

Кашшаи сменил Егорова в должности главы Департамента судейства РФС

Российский футбольный союз (РФС) огласил имя нового главы Департамента судейства, им стал венгерский арбитр Виктор Кашшаи.
Нева Спорт вчера в 09:02
Политика

Шэрон Стоун назвала Путина сильным лидером

Актриса Шэрон Стоун в интервью журналу GQ рассказала о своем отношении к президенту России Владимиру Путину и раскритиковала его американского коллегу Дональда Трампа.
РИА Новости вчера в 17:27
Происшествия

Из ФСБ уволили снимавших стрельбу на Лубянке сотрудников

Из центрального аппарата ФСБ были уволены 16 человек из отдела «П», причастные к съемке событий во время расстрела на Лубянке.
РБК 04:11
Общество

Россияне в ночь на 11 января увидят первое лунное затмение в 2020 году

Первое из четырех лунных затмений 2020 года россияне увидят в ночь на субботу, 11 января.
ТАСС Наука вчера в 21:24
Происшествия

Ми-8 совершил аварийную посадку в Красноярском крае

В администрации Хатанги отметили, что пассажиров Ми-8 должен забрать вылетевший из села вертолет.
ТАСС 02:04
Финансы

Официальный курс доллара на пятницу снизился до 61,23 рубля

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, составила 64,3037 рубля.
ПРАЙМ вчера в 04:37
Игры

Главные особенности Sony PlayStation 5 еще не раскрыты

По словам Райана у Playstation 5 есть ряд особенностей, которые выделяют ее от прошлых поколений приставок, и эти особенности еще не раскрыты.
Astera вчера в 14:45
Экономика

Система быстрых платежей стала платной

С января Банк России стал взимать плату с банков за переводы в Системе быстрых платежей (СБП) - от 5 копеек до 3 рублей в зависимости от суммы, большинство банков-участников решили поэтому ввести комиссии для клиентов.
Российская газета 08 января в 10:21
Армия и оружие

Возле побережья Украины заметили разведывательный корабль ФСБ

Украинские военные заметили корабль пограничной охраны ФСБ России рядом с побережьем Азовского моря.
Lenta.ru вчера в 06:43
Политика

Появилось новое видео крушения украинского самолета в Иране

Корреспондент «Би-би-си» в Иране Али Хашем опубликовал новое видео, на котором запечатлен момент крушения украинского Boeing 737 в Иране.
Lenta.ru 03:22
Общество

За завышение стоимости услуг ЖКХ накажут штрафом

Правительство предлагает штрафовать ресурсоснабжающие организации за превышение стоимости услуг ЖКХ.
Известия вчера в 16:48
Происшествия

Расстрелявший сослуживцев Шамсутдинов написал письмо из СИЗО

Коммерсантъ вчера в 02:48
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