Политика
Rambler News ServiceПомпео прокомментировал крушение украинского Boeing в Иране
Техническая неисправность могла стать причиной крушения Boeing 737 компании «Международные авиалинии Украины» (МАУ) в Иране, заявил в интервью телеканалу Fox News госсекретарь США Майк Помпео.
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Власти США озвучили возможную причину крушения украинского самолета в Тегеране
ФедералПрессвчера в 23:58
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