Политика

РБКРБКПомпео отреагировал на смену правительства в России

Действия Вашингтона «вряд ли изменятся» из-за перестановок в российском правительстве, так как поддерживает отношения не с отдельными правительствами, а со странами в целом, заявил американский госсекретарь Майк Помпео в интервью журналисту Тони Катцу.
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Помпео прокомментировал смену правительства в России

РИА Новости12:33

Помпео отреагировал на перестановки в правительстве России

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