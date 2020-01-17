Политика

РБКРБКПомпео отреагировал на смену правительства в России

Действия Вашингтона «вряд ли изменятся» из-за перестановок в российском правительстве, так как поддерживает отношения не с отдельными правительствами, а со странами в целом, заявил американский госсекретарь Майк Помпео в интервью журналисту Тони Катцу.
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с чего всё началось

Помпео прокомментировал смену правительства в России

Госсекретарь США Майк Помпео прокомментировал смену кабинета министров в России и заявил, что, по его мнению, Вашингтону следует оценить, как будет развиваться ситуация.
РИА Новости12:33

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Помпео прокомментировал смену российского правительства

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Названы комплектации кроссовера Skoda Karoq в России

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Опубликован трейлер фильма «Безумный Майлз» с Дэниэлом Рэдклиффом

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