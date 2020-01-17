Политика
РБКПомпео отреагировал на смену правительства в России
Действия Вашингтона «вряд ли изменятся» из-за перестановок в российском правительстве, так как поддерживает отношения не с отдельными правительствами, а со странами в целом, заявил американский госсекретарь Майк Помпео в интервью журналисту Тони Катцу.
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с чего всё началось
Госсекретарь США Майк Помпео прокомментировал смену кабинета министров в России и заявил, что, по его мнению, Вашингтону следует оценить, как будет развиваться ситуация.РИА Новости12:33
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По прогнозам экспертов издания "Новые автомобили", ключевыми соперниками нового Skoda Karoq на рынке РФ должны стать корейские Kia Seltos, Hyundai Creta, Kia Sportage и Hyundai Tucson, а также японский Nissan Qashqai, французский Renault Arkana и немецкий Volkswagen Tiguan.
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Дальнейшее изучение поразило ученых ещё больше, согласно спектральному анализу звёзды имеют внегалактическое происхождение, а это значит что их «родителями» стали материалы галактик Млечного пути и Магеллановых Облаков.
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Команда второго украинского дивизиона «Агробизнес» из города Волочиска Хмельницкой области в одностороннем порядке расторгла контракт с нападающим Игорем Сикорским.
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Первую половину сезона-2019/2020 Лунин провёл ещё в одном «Реале» – из Вальядолида, отыграл 2 матча и пропустил 1 гол.
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Опубликован трейлер фильма «Безумный Майлз» с Дэниэлом Рэдклиффом
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Уникальный космический аппарат прислал невероятные снимки Северного полюса Марса.
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Джо Байден считает, что Facebook приобрела слишком большую власть
Байден обвиняет Facebook в "распространении ложной информации, о которой они [в Facebook - прим. ред.] знают, что это ложь", ссылаясь на политику платформы, которая позволяет политикам делать ложные заявления в рекламе.
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Последствия операции «Буря в пустыне» сказываются до сих пор
Военная операция, известная под названием "Буря в пустыне", началась 17 января 1991 года.
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Тверской суд Москвы арестовал до 2 марта заслуженную артистку России скрипачку Анастасию Чеботареву по делу о хищении в составе секты "бога Кузи", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Армия и оружие
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Происшествия
Суд арестовал заммэра Ярославля по подозрению в получении взятки
В Ярославле арестовали на два месяца бывшего заместителя мэра Ярославля по вопросам градостроительства Рината Бадаева, которого обвиняют в получении взятки.
Музыка
Григорий Лепс опроверг, что Михаил Мишустин писал музыку к его песням
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«Ювентус» заинтересован в обмене игроками с «Барселоной», сообщает La Repubblica.
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Германия откажется от угольных электростанций
Германия полностью откажется от использования угольных электростанций в энергетической системе страны.
Наука
Российские физики впервые надолго заперли свет в наноловушке
Российские физики из Университета ИТМО в сотрудничестве с австралийскими и южнокорейскими коллегами создали наноразмерные резонаторы, которые могут удерживать свет рекордно долго — в двести раз дольше периода одного колебания световой волны.