Госсекретарь США Майк Помпео прокомментировал смену кабинета министров в России и заявил, что, по его мнению, Вашингтону следует оценить, как будет развиваться ситуация.

с чего всё началось

Действия Вашингтона «вряд ли изменятся» из-за перестановок в российском правительстве, так как поддерживает отношения не с отдельными правительствами, а со странами в целом, заявил американский госсекретарь Майк Помпео в интервью журналисту Тони Катцу.

Помпео отреагировал на смену правительства в России

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