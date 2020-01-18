Политика
Российская газетаПушков ответил на слова Помпео об отставке правительства РФ
Член Совета Федерации РФ Алексей Пушков заверил, что США не стоит рассчитывать на изменение внешней политики России после перестановок в российском правительстве. Таким образом сенатор ответил на слова госсекретаря США Майка Помпео о смене российского кабинета министров.
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Госсекретарь Помпео заявил, что действия США в отношении России вряд ли изменятся после смены ее правительства. Но и внешняя политика России при новом правительстве не изменится в угодном США направлении. В этом смысле американская сторона может рассчитывать на полный паритет.
— Алексей Пушков, российский общественный деятельРИА Новости 20:13
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Помпео: Действия США в отношении России вряд ли изменятся после смены ее правительства
Комсомольская правда12:01
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