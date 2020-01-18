Политика

Российская газетаРоссийская газетаПушков ответил на слова Помпео об отставке правительства РФ

Член Совета Федерации РФ Алексей Пушков заверил, что США не стоит рассчитывать на изменение внешней политики России после перестановок в российском правительстве. Таким образом сенатор ответил на слова госсекретаря США Майка Помпео о смене российского кабинета министров.
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Алексей Пушков
Госсекретарь Помпео заявил, что действия США в отношении России вряд ли изменятся после смены ее правительства. Но и внешняя политика России при новом правительстве не изменится в угодном США направлении. В этом смысле американская сторона может рассчитывать на полный паритет.
— Алексей Пушков, российский общественный деятельРИА Новости 20:13

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