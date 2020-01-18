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Член Совета Федерации РФ Алексей Пушков заверил, что США не стоит рассчитывать на изменение внешней политики России после перестановок в российском правительстве. Таким образом сенатор ответил на слова госсекретаря США Майка Помпео о смене российского кабинета министров.

Пушков ответил на слова Помпео об отставке правительства РФ

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