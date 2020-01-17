Политика

ИзвестияИзвестияПомпео прокомментировал смену российского правительства

Госсекретарь США Майк Помпео усомнился в том, что российско-американские отношения станут другими после смены правительства в России. «Наши действия в отношении России вряд ли изменятся в результате перестановки в российском правительстве», — цитирует его слова Sputnik News 17 января.
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Пушков оценил реакцию Помпео на отставку правительства России

РИА Новости20:13

Пушков: США не стоит рассчитывать на смену внешней политики РФ

REGNUM17:14

Помпео: Действия США в отношении России вряд ли изменятся после смены ее правительства

Комсомольская правда12:01

Помпео прокомментировал смену российского правительства

RT на русском12:13

Помпео прокомментировал смену российского правительства

Известия11:53

Помпео: перестановки в правительстве РФ вряд ли приведут к изменению подхода США к стране

ТАСС11:46

Пушков оценил реакцию Помпео на перестановки в правительстве России

Rambler News Service14:58
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Политика

Чуйченко и Голодец не войдут в новое правительство

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Происшествия

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Внуком режиссёра Никиты Михалкова Андрей Баковым, с которым встречается российская модель Ксения Пунтус, действительно ничего не знал о падении девушки из окна.
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Ведущий Владимир Соловьев в прямом эфире на телеканале «Россия 1» накричал на общественного деятеля Григория Амнуэля.
Русская Планета 01:19
Экономика

S&P подтвердило рейтинги России

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Global Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг Российской Федерации по обязательствам в иностранной валюте на уровне "BBB-", то есть на нижней ступени инвестиционного уровня.
Интерфакс 17:54
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Двигатель самолета загорелся в аэропорту Новосибирска перед вылетом

Двигатель самолета, собиравшегося вылететь из Новосибирска на вьетнамский курорт Камрань, внезапно загорелся перед вылетом.
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На церемонии взвешивания за сутки до боя Макгрегор и Серроне показали одинаковый вес — 170 фунтов, что равняется примерно 77, 1 килограмма.
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В звездных «яслях» созвездия Персея нашли молекулы жизни

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В феврале может быть принято окончательное решение о новом порядке медосмотра водителей.
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Заслуженная артистка РФ арестована по делу «бога Кузи»

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В сенате США начался процесс импичмента Трампа

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В первоначальной версии «Ведьмак» выглядел совсем по-другому

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