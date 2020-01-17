Политика
ИзвестияПомпео прокомментировал смену российского правительства
Госсекретарь США Майк Помпео усомнился в том, что российско-американские отношения станут другими после смены правительства в России. «Наши действия в отношении России вряд ли изменятся в результате перестановки в российском правительстве», — цитирует его слова Sputnik News 17 января.
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Помпео: Действия США в отношении России вряд ли изменятся после смены ее правительства
Комсомольская правда12:01
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