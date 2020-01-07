Политика

Взгляд.руВзгляд.руПомпео провел телефонный разговор с Зеленским

Госсекретарь США Майк Помпео провел телефонный разговор с украинским президентом Владимиром Зеленским, сообщила руководитель пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортэгус.
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Госсекретарь США Майк Помпео провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским по ситуации на Ближнем Востоке и стратегическому партнерству двух стран, сообщила
 в понедельник, 6 января, официальный представитель Госдепа Морган Ортагус.
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