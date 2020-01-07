с чего всё началось

Здоровье Роспотребнадзор рассказал, как нужно питаться пожилым людям Из-за изменений в организме пожилых людей Роспотребнадзор рекомендовал ограничить калорийность пищи за счет животных жиров, простых сахаров и поваренной соли.

Общество Комиссия Госдумы обсудит поведение Жириновского на Красной площади Комиссия Госдумы по этике даст оценку поведению лидера ЛДПР Владимира Жириновского, раздававшего на Красной площади деньги и чебуреки.

Гаджеты Функциональность смартфонов Xiaomi уменьшится из-за обновления MIUI Компания Xiaomi в сообщении международному сообществу объявила о пересмотре взглядов относительно фирменной оболочки MIUI и анонсировала ряд изменений, которые коснутся некоторых предустановленных приложений.

Шоу-бизнес Брэд Питт и Дженнифер Энистон примирились спустя 15 лет После Питт встретил Джоли и ушел из семьи – они долго встречались, узаконили брак в 2016 году, но уже через два года громко развелись.

Шоу-бизнес Настя Каменских сфотографировалась без нижнего белья На фото Каменских предстала в черном парео с прорезями, через которые видно, что на ней нет нижнего белья.

Происшествия Постпред Свердловской области задержан по подозрению в браконьерстве На территории Бронницкого охотничьего хозяйства в Подмосковье по подозрению в браконьерском убийстве косули были задержаны двое мужчин.

Экономика Стоимость жилья в России может вырасти на треть В результате аналитики пришли к выводу, что стоимость жилья в РФ может вырасти на треть в этом году.

Политика МИД РФ: следует зафиксировать «ошибку» в заявлении США Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает необходимым зафиксировать слово «ошибка» в заявлении главы Комитета начальников штабов США, опровергшем вывод войск из Ирака.

Космос SpaceX успешно вывела на орбиту 60 микроспутников Starlink Ракета-носитель Falcon 9 во вторник успешно вывела на низкую околоземную орбиту новую партию из 60 микроспутников, предназначенных для продолжения развертывания глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink.

Фигурное катание Алина Загитова приступит к интенсивным тренировкам после Рождества Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова возобновит интенсивные тренировки со своим тренером Этери Тутберидзе после окончания ледового шоу Татьяны Навки, последние показы которого завершатся к 7 января, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу шоу.

Армия и оружие СДС освободила 34 обвиняемых в терроризме 34 подозреваемых в принадлежности к Исламскому Государству (организация, деятельность которой запрещена в РФ) боевиков были освобождены силами Союза демократических сил (СДС) Сирии, 7 января сообщает источник ИА Красная Весна в Сирии.

Хоккей «Рейнджерс» вызвали вратаря Шестеркина из АХЛ Ранее сообщалось, что Шестеркин был включен в состав команды Атлантического дивизиона на Матч звезд АХЛ.

Политика США обвинили Россию и Китай в блокировании заявления Совбеза ООН Соединенные Штаты Америки выдвинули обвинения против России и Китая в блокировании заявления Совбеза ООН о неприкосновенности дипломатических зданий после нападения на американское посольство в Багдаде.

Общество Дым от пожаров в Австралии достиг Чили и Аргентины Дым от серии лесных пожаров в Австралии достиг берегов Южной Америки и закрыл небо над большей частью центрального и южного Чили, сообщает чилийская метеорологическая служба MeteoChile.