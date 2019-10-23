Политика
Московский КомсомолецПомпео провел встречу с главой ПЦУ Епифанием
Глава Государственного департамента США Майк Помпео встретился с руководителем неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифанием (Думенко). Об этом сообщается в заявлении представителя Госдепа Морганы Ортагус.
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Политика
Киселев рассказал студентам журфака МГУ о поиске Путиным преемника
Киселев отметил, что поддержка действующим главой государства своего преемника является «общемировой традицией», которой придерживался и Франсуа Олланд, поддержавший Эмманюэля Макрона, и Барак Обама, выступивший в поддержку Хиллари Клинтон.
РБК вчера в 06:34
Наука
Белые акулы собираются в группы, чтобы вместе проводить время
Белые акулы в определенные моменты собираются в группы не просто так, выяснили ученые биологи и экологи из Австралии и Франции, а для того, чтобы вместе проводить время.
Ugpressa.ru вчера в 07:56
Экономика
Россия поднялась на 28-е место в рейтинге Doing Business
Россия поднялась на 28-е место в рейтинге Всемирного банка по условиям ведения бизнеса.
Газета.Ru 00:04
Экономика
ФНС обяжет компании доплачивать налоги при использовании самозанятых
Силуанов отметил, что возможности отчислять пенсионные взносы и тем самым формировать свои пенсионные права у самих самозанятых есть.
РИА Новости вчера в 05:38
Происшествия
В Кемеровской области медведь задрал охотника
REGNUM вчера в 22:43
Происшествия
Двух дебоширов не пустили на рейс из Новосибирска в Таиланд
Двух пьяных пассажиров рейса Новосибирск-Пхукет не пустили на самолёт из-за оскорбительной лексики и попытки спровоцировать конфликт, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
РИА Новости вчера в 23:02
Политика
Посол России в США оценил опасения конгресса об угрозе «Азова»
Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что в американском конгрессе начинают осознавать угрозу батальона "Азов".
Газета.Ru 00:23
Общество
Елену Малышеву госпитализировали
Телеведущая призналась, что впервые в жизни у нее был гипертонический криз. Врачи сумели снизить давление, но Малышеву увезли в больницу.
Москва 24 вчера в 01:47
Армия и оружие
Лукашенко поручил проработать ответ на размещение танков США в Литве
Известия 22 октября в 14:27
Политика
Путин объявил о списании $20 млрд долгов странам Африки
«В рамках инициативы по оказанию помощи беднейшим странам с большой задолженностью списали африканским странам долг на сумму более $20 млрд», — сказал тогда Путин.
РБК вчера в 05:29
Музыка
Розенбаум перепел песню Бузовой
Александру выпали песни: «Алкоголичка» Александра Реввы, «Пчеловод» Rosa и «Водица» Ольги Бузовой.
Inc-news.ru вчера в 17:59
Общество
Почему остановилась прокладка газопровода «Северный поток-2»
Судно-трубоукладчик Solitaire компании Allseas проложило 2-ю нитку газопровода «Северный поток-2» до экономической зоны Дании в Балтийском море, поставило заглушку и ушло в эстонский порт Мууга.
Недвижимость.RU вчера в 08:57
Армия и оружие
Инцидент с марихуаной на ракетной базе расследуется ВВС США
Inc-news.ru вчера в 21:37
Происшествия
В Великобритании нашли грузовик с 39 трупами
RZN.info вчера в 06:57
Общество
Диетологи назвали продукты, которые «никогда нельзя есть»
Некоторые продукты лучше из рациона исключить вовсе, советуют они. К однозначно вредному продукту эксперты отнесли рафинированную муку.
Век 21 октября в 11:11
Армия и оружие
Министры обороны НАТО обсудят операцию Турции в Сирии
Министры обороны стран НАТО проведут в Брюсселе в четверг и пятницу переговоры, ключевыми темами которых станут ситуация на северо-востоке Сирии, а также защита телекоммуникаций в мирное и военное время, дальнейшее повышение расходов на оборону и готовность сил.
РИА Новости вчера в 23:57
Наука
Обнаружен потенциальный ключевой механизм опиоидной зависимости
Исследователи обнаружили, что ключевые механизмы в клетках мозга, которые сопровождают формирование зависимого поведения и поддерживают его, связаны с изменениями цАМФ (циклического аденозинмонофосфата).
Naked Science вчера в 13:03
Шоу-бизнес
Екатерина Варнава опубликовала откровенные фото
На снимках Варнава позирует сидя боком к камере и прикрывает отдельные части тела руками и бедрами.
Волга-Медиа 00:45
Гаджеты
Xiaomi представила умное одеяло с подогревом
Вслед за умной курткой компания представила технологичное смарт-одеяло с подогревом.
Srnsk вчера в 07:39
Общество
В Чили во время массовых беспорядков погибли десять человек
Полторы тысячи человек задержаны в результате массовых беспорядков в Чили, еще десять человек погибли.
Общественное телевидение России 21 октября в 03:40
Кино
Кинокомпании определили номинантов на «Оскар» среди актеров
Вести.Ru вчера в 23:33
Музыка
Селена Гомес выпустила песню о Джастине Бибере
Американская певица Селена Гомес выпустила новый сингл, который войдёт в её грядущий альбом.
News.ru вчера в 03:49
Политика
Зеленский обеспокоился давлением со стороны Трампа еще до инаугурации
Президент Украины Владимир Зеленский еще в мае 2019 года был обеспокоен возможным давлением со стороны американского лидера Дональда Трампа с целью инициировать расследование в отношении экс-вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера, сообщает Associated Press со ссылкой на три осведомленных источника.
Интерфакс вчера в 19:33
Космос
Предложен способ спасти спутники от лавины космического мусора
Количество космического мусора на орбите будет расти лавинообразно, если только человечество не проведёт в космосе генеральную уборку.
Вести.Наука вчера в 03:48
Фигурное катание
Тренер: Смотришь на Трусову и Щербакову и не успеваешь считать обороты
Напомним, Валиева, Трусова и Щербакова тренируются в группе Этери Тутберидзе.
Нева Спорт вчера в 14:09
Политика
Россия направит Армении ноту протеста из-за срыва оружейного тендера
В августе 2019 года официальный представитель ORSIS сообщил РИА Новости, что после срыва тендера минобороны Армении на поставку оружия на сумму в несколько миллионов долларов, в котором участвовала эта российская компания, в Армении возбудили уголовное дело по статье "халатное отношение к службе".
РИА Новости вчера в 20:03
Здоровье
Чрезмерное употребление кофе повышает риск простудных заболеваний
Чрезмерное употребление кофе повышает риск простудных заболеваний.
Вести Подмосковья вчера в 02:44
Общество
Названы утренние привычки, которые помогут убрать жир на животе
Российская газета вчера в 00:58
Футбол
«РБ Лейпциг» обыграл «Зенит» в матче Лиги чемпионов
Газета.Ru вчера в 15:00
Происшествия
Школьницу из Коломны обвиняют в надругательстве над семиклассницами
Как сообщает «Комсомольская правда», 15-летнюю школьницу из Коломны Московской области подозревают в надругательстве над двумя семиклассницами.
Московский Комсомолец вчера в 19:36