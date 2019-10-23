Политика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецПомпео провел встречу с главой ПЦУ Епифанием

Глава Государственного департамента США Майк Помпео встретился с руководителем неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифанием (Думенко). Об этом сообщается в заявлении представителя Госдепа Морганы Ортагус.
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