Госсекретарь США Майк Помпео накануне празднования Дня падения Берлинской стены раскритиковал правительства Китая, Ирана и России. Политик также призвал Запад бороться за ценности "свободных обществ".

Помпео раскритиковал КНР и Россию в канун падения Берлинской стены

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