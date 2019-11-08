Политика
News.ruПомпео раскритиковал Россию и Китай
Государственный секретарь США Майкл Помпео обрушился с критикой на власти России и Китая в ходе своего выступления с речью в Берлине, упомянув в том числе ситуацию вокруг полуострова Крым, строительство газопровода «Северный поток — 2» и авторитаризм Коммунистической партии КНР.
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Помпео раскритиковал Россию и Китай в канун годовщины падения Берлинской стены
Rambler News Service09:57
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Политика
Трамп может посетить Парад Победы в Москве
Коммерсантъ 10:34
Общество
Умер друг тигра Амура козел Тимур
Умер козел Тимур из Приморского сафари-парка, известный дружбой с тигром Амуром.
Lenta.ru вчера в 20:45
Армия и оружие
Американские F-35 не смогли догнать российские Ту-160 в небе
Отмечается, что Ту-160 летел со скоростью до 2,2 тыс. км/ч, а американские F-35 могли лететь 1,93 тыс. км/ч.
Газета.Ru 12:19
Авто
Стала известна дата начала продаж нового кроссовера Honda Breeze
Компания Honda объявила дату старта продаж нового среднеразмерного кроссовера Breeze.
Новые автомобили вчера в 21:45
Религия
В РПЦ решили прекратить поминовение Александрийского патриарха
Причиной отказа в молитвах стал решение Александрийского патриарха Феодора признать Епифания Думенко главой ПЦУ и внести его в диптих.
Газета.Ru 12:36
Общество
Польша назначила первый штраф по делу «Северного потока – 2»
Польский антимонопольный регулятор (UOKIK) оштрафовал французскую энергетическую компанию Engie Energy в контексте расследования дела о строительстве «Северного потока – 2» за отказ от сотрудничества с UOKIK, сообщает польское издание Energia в пятницу, 8 ноября.
Известия 06:15
Гаджеты
AMD выпустит новый бюджетный процессор
По данным целого ряда сетевых источников, компания AMD готовит к выходу APU Athlon 3000G. Другое название процессора – Аthlon 320GE.
Anonsens 05 ноября в 12:13
Шоу-бизнес
Савичева рассказала о расставании с мужем
Экс-подопечная Макса Фадеева Юлия Савичева раскрыла причину временного расставания со своим супругом Александром Аршиновым.
URA.Ru 03:22
Происшествия
Суд взыскал более 6 млрд рублей с полковника ФСБ Черкалина
RT на русском 11:28
Футбол
Федор Смолов назвал Америку прекрасной для жизни
Федор Смолов в интервью пресс-службе ФК «Локомотив» рассказал об отношении к США.
ProstoProSport 11:48
Хоккей
«Вашингтон» победил «Флориду», у Овечкина и Кузнецова по три очка
34-летний российский нападающий оформил дубль и сделал одну результативную передачу. Теперь у него 22 (13+9) очка в 17 матчах сезона.
Советский спорт 01:28
Финансы
Россияне за месяц забрали из Сбербанка почти 80 млрд рублей
Получается, за месяц отток средств населения из банка составил примерно 79 млрд руб. Отток произошел из-за "продолжающейся оптимизации стоимости клиентских средств во всех валютах", а также на фоне снижения рыночных ставок, замедления инфляции и смягчения монетарной политики ЦБ, объясняет Сбербанк в пресс-релизе.
Ведомости 08:41
Экономика
Шесть компаний допустили к торгам по продаже здания Минэкономразвития
Шесть компаний допущены к торгам по продаже бывшего здания Минэкономразвития, говорится в протоколе об определении участников, размещенном автоматизированной системой торгов Сбербанк-АСТ.
РИА Новости 11:05
Общество
Малышева рассказала о правилах здорового образа жизни
Врач, ведущая передачи «Жить здорово» Елена Малышева в беседе с ФАН рассказала о правилах здорового образа жизни.
RT на русском 12:41
Футбол
Хонда подписал контракт с «Витессом» Слуцкого
Sports.ru 06 ноября в 09:37
Армия и оружие
ВКС получат первый серийный Су-57 до конца года
Воздушно-космические силы получат первый серийный истребитель пятого поколения Су-57 до конца года, заявил журналистам заместитель министра обороны Алексей Криворучко по итогам посещения Комсомольского-на-Амуре авиационного завода.
РИА Новости 07:20
Экономика
83% компаний в России заявили о повышении зарплат своим работникам
За последний год в России зарплату своим сотрудникам повысило большинство фирм.
REGNUM 02:37
Политика
«Нафтогаз» не отказывается от претензий к «Газпрому»
Кроме того, обсуждение транзитного контракта должно быть увязано с вопросом возобновления прямых поставок газа на Украину (не покупает российский газ напрямую с 2015 г. – «Ведомости») и формированием конкурентных тарифов на транзит, подчеркивала российская сторона.
Ведомости 11:03
Экономика
В России хотят изменить правила расчета тарифа на мусор
Российские власти уточнили правила расчета единого тарифа на мусор.
Газета.Ru 08:15
Политика
Суд ООН отклонил возражения России в споре с Украиной
Украинская сторона подала иск против России в Международный суд ООН в Гааге, в котором утверждается, что Россия якобы нарушила конвенции о борьбе с финансированием терроризма и ликвидации всех форм расовой дискриминации в январе 2017 года.
Газета.Ru 09:54
Транспорт
В России началась продажа билетов на поезда в Крым
С 23 декабря из Санкт-Петербурга в Севастополь начнет ходить поезд №7/8 (время в пути составит 43,5 часа), с 24 декабря - состав №27/28 из Москвы в Симферополь (время в пути - 33 часа).
Интерфакс 01:52
Происшествия
Таксисты забили до смерти пассажира в Нижнем Новгороде
Вечером 7 ноября в Советском районе Нижнего Новгорода таксисты забили до смерти мужчину. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения.
Московский Комсомолец 03:18
Политика
Украинская партия «Голос» предложила выйти из минских соглашений
Партия "Голос", которая имеет 20 мест в Верховной раде, в пятницу предложила правительству страны выйти из минских соглашений по урегулированию ситуации в Донбассе и заморозить конфликт в регионе.
ТАСС 11:21
Политика
Экс-полковника Австрии обвинили в шпионаже в пользу России
Австрийская прокуратура обвинила бывшего полковника армии в шпионаже в пользу российской стороны.
Газета.Ru 10:12
Общество
Сбой в работе «Сбербанк Онлайн» устранен
Сбербанк устранил сбой в работе приложения «Сбербанк Онлайн» и устройств самообслуживания, заявили в его пресс-службе.
Коммерсантъ 11:32
Происшествия
Новосибирская школа запретила чаепития после инцидента с девочкой
В Новосибирской области, как ранее в среду писали «Известия», второклассницу унизили во время классного чаепития из-за того, что мать девочки не сдала деньги на нужды класса.
Известия 06 ноября в 08:43
Шоу-бизнес
Стало известно, что Тарасов неоднократно избивал Бузову во время брака
Дмитрий Тарасов поднимал на Ольгу руку, на что певица не единожды жаловалась в полицию, пишет телеграм-канал Mash со ссылкой на свои источники.
Life.ru 07:27
Наука
Кофе может снизить риск развития рака печени
Ученые из Университета Квинс в Северной Ирландии выяснили, что регулярное употребление кофе снижает риск гепатоцеллюлярной карциномы (ГЦК) почти вдвое, сообщило ИА Nation News.
Телеканал 360° 09:08