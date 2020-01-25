с чего всё началось

Американский госсекретарь Майк Помпео раскритиковал ведущую Мэри Луиз Келли после того, как она начала задавать ему вопросы о политике и об Украине, сообщает радиостанция NPR. Помпео заявил, что он давал согласие только на обсуждение вопросов, которые касаются Ирана.

Помпео раскритиковал американскую ведущую после вопроса об Украине

Экономика Уплата налогов за снятие пенсионных накоплений может измениться Минфин рассматривает альтернативный вариант уплаты налога за единовременное получение пенсионных накоплений по новой схеме — гарантированному пенсионному продукту.

Политика Владислав Сурков ушел с госслужбы, причиной стала Украина Чеснаков добавил, что после отдыха Сурков пообещал более подробно объяснить причины своего решения, а также сообщить о дальнейших планах в направлении политической деятельности.

Политика Путин поручил проверить законность приговора Константину Котову Президент Владимир Путин дал поручение Генпрокуратуре проверить законность и обоснованность приговора активисту Константину Котову, осужденному по статье о неоднократных нарушениях во время протестных акций.

Общество Работающим пенсионерам вернут индексацию пенсий В России за работающими пенсионерами снова закрепят индексации пенсий. Соответствующие поправки планируется внести в Конституцию страны.

Политика Качиньский заявил об ответственности России в выплате Польше репараций Лидер правящей польской партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что Россия помимо Германии обязана выплатить Польше компенсацию за ущерб, понесенный во время Второй мировой войны.

Наука Змеи признаны первоисточником китайского коронавируса В результате ученые пришли к выводу, что новый вирус 2019-nCoV оказался комбинацией выявленного у летучих мышей коронавируса и коронавируса неизвестного происхождения.

Происшествия Посольство России выразило сожаление в связи с «шпиономанией» в Японии В посольстве России выразили сожаление в связи с тем, что Япония присоединилась к «антироссийской шпиономании» на фоне появившейся в СМИ информации о якобы передаче секретной информации сотрудникам российского торгового представительства.

Фигурное катание Как Косторная выиграла короткую программу на чемпионате Европы Алена Косторная выиграла короткую программу на чемпионате Европы, оторвавшись на семь баллов от Анны Щербаковой и на восемь - от Александры Трусовой.

Политика МИД России прокомментировал высылку дипломатов из Болгарии Москва назвала высылку российских дипломатов из Болгарии откровенно недружественным шагом. Об этом говорится в заявлении российского МИД.

Экономика Законопроект о повсеместном приеме карт «Мир» заморожен Фото: Global Look Press © Winfried Rothermel Законопроект об обязательном приеме карт национальной платежной системы заморожен на неопределенный срок, сообщают «Известия».

Общество Поклонская назвала возможное происхождение коронавируса Депутат Госдумы уверена, что инфекцию умышленно применили против Китая Наталья Поклонская рассказала о своей уверенности, что вид коронавируса, выявленный в Китае, – это новый тип биологического оружия, сообщает "Рамблер".