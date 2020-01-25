Политика

Газета.RuГазета.RuПомпео раскритиковал американскую ведущую после вопроса об Украине

Американский госсекретарь Майк Помпео раскритиковал ведущую Мэри Луиз Келли после того, как она начала задавать ему вопросы о политике и об Украине, сообщает радиостанция NPR. Помпео заявил, что он давал согласие только на обсуждение вопросов, которые касаются Ирана.
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Госсекретарь США Майк Помпео выругался на американскую радиоведущую Мэри Луиз Келли из-за ее вопросов об Украине, сообщила 24 января радиостанция NPR
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Американский политик, дипломат. Государственный секретарь США с 26 апреля 2018 года. Директор Центрального разведывательного управления с 23 января 2017 по 26 апреля 2018.
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