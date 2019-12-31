Армия и оружие
РИА НовостиПомпео рассказал генсеку ООН об ударах США в Сирии и Ираке
Госсекретарь США Майк Помпео обсудил в понедельник с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем ситуацию в Сирии и Ираке в контексте недавних американских ударов, сообщили в госдепе.
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Помпео заверил, что США примут решительные меры против «иранской угрозы»
Московский Комсомолецвчера в 23:48
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Общество
Японские адвокаты Карлоса Гона шокированы его бегством
Японские адвокаты бывшего руководителя альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлоса Гона шокированы его бегством за границу, не знали о нем и по-прежнему хранят заграничные паспорта экс-менеджера.
Общество
Кадастровая палата разъяснила закон о компенсациях при утрате жилья
Как отмечает сотрудник Кадастровой палаты Надежда Левченко, закон будет иметь и обратную силу в тех случаях, когда жилье добросовестных покупателей было истребовано в собственность государства.
Общество
В Латвии хотят ввести плату за общение на русском языке в компаниях
Депутат Рижской думы от Новой консервативной партии Эва Мартуза предложила сделать общение клиентов с работниками государственных и частных компаний на русском языке платным.
Политика
Вступило в силу газовое соглашение между Россией и Украиной
Ранее Россия и Украина уже подписали протокол, согласно которому "Газпром" заключит договор с "Нафтогазом", по которому будут забронированы мощности для транспортировки 65 млрд кубов газа в 2020 году и по 40 млрд кубов в 2021-2024 годах.
Общество
Более 40 рейсов задержаны и отменены в аэропортах Москвы
Более 40 рейсов задержаны и отменены в аэропортах Москвы.
Шоу-бизнес
Лолита предстала в образе блондинки
Артистка может поразить смелыми нарядами, однако ещё ни разу она не пыталась предстать перед аудиторией в образе длинноволосой блондинки.
Шоу-бизнес
Наследство Галины Волчек оценили в 50 млн рублей
Наследство Галины Волчек, скончавшейся в Москве 26 декабря, оценили в 50 млн рублей, сообщает «Комсомольская правда».
Происшествия
В Екатеринбурге сел самолет с отказавшим двигателем
Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии" совершил экстренную посадку в екатеринбургском аэропорту Кольцово, сообщает E1.Ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Политика
20 лет назад Борис Ельцин объявил о своей отставке
Президент России Борис Ельцин объявил о своем уходе в отставку в новогоднем обращении к россиянам 31 декабря 1999 года.
Наука
В джунглях Мексики археологами найден большой дворец индейцев Майя
В Мексике в джунглях штата Юкатан в окрестностях древнего города Кулуба был обнаружен большой дворец индейцев Майя.
Общество
Ученые: Европу ждет климатическая катастрофа
Театры
Художественным руководителем «Современника» станет Виктор Рыжаков
С 4 января 2020 года художественным руководителем Московского театра «Современник» станет Виктор Рыжаков.
Политика
Посол США в Польше указала Путину на виновников Второй мировой войны
Посол США в Польше Джорджетт Мосбахер считает Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина виновниками развязывания Второй мировой войны.
Спорт
Шубенков прокомментировал предложение ВФЛА о встрече
Здоровье
Новогоднее меню: праздничный стол в Армении ломится от мяса и сладостей
С тележками и длинными списками – в Армении продукты для новогоднего застолья принято покупать в супермаркетах.
Здоровье
Названы главные события года в правозащитной сфере
В уходящем году в отечественной правозащитной сфере произошло сразу несколько крупных событий, которые окажут существенное влияние на защиту прав человека и развитие гражданского общества в ближайшем будущем.
Шоу-бизнес
Пелагея порадовала поклонников снимком с дочерью возле новогодней елки
В Сети отметили, что малышка очень похожа на звездную маму. Известная певица Пелагея растит маленькую дочь.
Политика
В Совфеде оценили соглашение России и Украины по транзиту газа
Член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков оценил подписание Москвой и Киевом соглашения, которое позволит продолжить транзит газа через территорию Украины после 1 января 2020 года.
Экономика
Что изменится в жизни россиян с 1 января 2020 года
Переход на электронные трудовые книжки С 1 января 2020 года в России вводится электронная трудовая книжка, благодаря которой работники получат постоянный и свободный доступ к информации о своей трудовой деятельности, а работодатели — новые возможности кадрового учета.
Общество
В Госдуме предложили уравнять зарплаты депутатов со средней по России
Первый зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов предложил сравнять зарплаты депутатов со средней зарплатой по стране.
Авто
Suzuki начала продажи кроссовера Suzuki XL7
Suzuki XL7, длина которого составляет 4 445 мм, а клиренс - 180 мм, представляет собой 7-местную модификацию внедорожного компакт-вэна Suzuki XL6, который уже поступил в продажу в Индии.
Общество
Умер главный конструктор ракетоносца Ту-160 Валентин Близнюк
«30 декабря 2019 года на 92-м году жизни после тяжёлой и продолжительной болезни скончался Валентин Иванович Близнюк, руководитель работ, главный конструктор авиационного комплекса Ту-160 и его модификаций», — говорится в сообщении.
Футбол
Роман Березовский покинул пост тренера футбольного клуба «Сочи»
Футбольный клуб "Сочи" объявил об уходе Романа Березовского с поста тренера клуба. Об этом сообщает пресс-служба команды.
Армия и оружие
Стали известны возможности нового российского комплекса ПВО «Гибка-С»
Появилась информация о возможностях нового комплекса противовоздушной обороны "Гибка-С", созданного в России.
Армия и оружие
США профинансируют СМИ в Сирии для противодействия России
Вашингтон выделит $35 млн «независимым» сирийским СМИ. Об этом говорится в документе Госдепартамента США, с которым ознакомился RT.
Происшествия
На место вспышки неизвестной пневмонии в Китае прибыли специалисты
В Китае ранее несколько раз имели место вспышки атипичной пневмонии.
Транспорт
В Госдуме предложили наказывать провоцирующих пробки водителей
Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил главе ГИБДД Михаилу Черникову наказывать водителей, которые провоцируют образование пробок.
Футбол
«Локомотив» убрал Коломейцева из заявки на чемпионат России
Московский "Локомотив" убрал из заявки на сезон полузащитника Александра Коломейцева, сообщается на официальном сайте Российской премьер-лиги.
Кино