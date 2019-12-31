Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиПомпео рассказал генсеку ООН об ударах США в Сирии и Ираке

Госсекретарь США Майк Помпео обсудил в понедельник с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем ситуацию в Сирии и Ираке в контексте недавних американских ударов, сообщили в госдепе.
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Помпео пообещал принять меры для защиты США от Ирана

Известия00:12

Помпео объяснил авиаудары США в Ираке

РБКвчера в 20:33

Помпео: США готовы на решительные меры для защиты от иранских угроз

Газета.Ruвчера в 23:42

Помпео заявил, что США готовы снова ударить по «проиранским силам»

РИА Новостивчера в 23:10

Помпео заверил, что США примут решительные меры против «иранской угрозы»

Московский Комсомолецвчера в 23:48

Помпео заявил, что США примут меры для защиты своих интересов от исходящих от Ирана угроз

ТАССвчера в 22:55

Гутерреш и Помпео обсудили удары США по объектам ополчения в Ираке

RT на русскомвчера в 17:38
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Общество

Японские адвокаты Карлоса Гона шокированы его бегством

Японские адвокаты бывшего руководителя альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлоса Гона шокированы его бегством за границу, не знали о нем и по-прежнему хранят заграничные паспорта экс-менеджера.
ТАСС 01:58
Общество

Кадастровая палата разъяснила закон о компенсациях при утрате жилья

Как отмечает сотрудник Кадастровой палаты Надежда Левченко, закон будет иметь и обратную силу в тех случаях, когда жилье добросовестных покупателей было истребовано в собственность государства.
РБК 00:03
Общество

В Латвии хотят ввести плату за общение на русском языке в компаниях

Депутат Рижской думы от Новой консервативной партии Эва Мартуза предложила сделать общение клиентов с работниками государственных и частных компаний на русском языке платным.
РИА Новости 02:19
Политика

Вступило в силу газовое соглашение между Россией и Украиной

Ранее Россия и Украина уже подписали протокол, согласно которому "Газпром" заключит договор с "Нафтогазом", по которому будут забронированы мощности для транспортировки 65 млрд кубов газа в 2020 году и по 40 млрд кубов в 2021-2024 годах.
Газета.Ru 01:32
Общество

Более 40 рейсов задержаны и отменены в аэропортах Москвы

Более 40 рейсов задержаны и отменены в аэропортах Москвы.
Газета.Ru 29 декабря в 02:14
Шоу-бизнес

Лолита предстала в образе блондинки

Артистка может поразить смелыми нарядами, однако ещё ни разу она не пыталась предстать перед аудиторией в образе длинноволосой блондинки.
Uznayvse.ru вчера в 07:39
Шоу-бизнес

Наследство Галины Волчек оценили в 50 млн рублей

Наследство Галины Волчек, скончавшейся в Москве 26 декабря, оценили в 50 млн рублей, сообщает «Комсомольская правда».
WomanHit.ru вчера в 10:03
Происшествия

В Екатеринбурге сел самолет с отказавшим двигателем

Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии" совершил экстренную посадку в екатеринбургском аэропорту Кольцово, сообщает E1.Ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
РИА Новости 01:54
Политика

20 лет назад Борис Ельцин объявил о своей отставке

Президент России Борис Ельцин объявил о своем уходе в отставку в новогоднем обращении к россиянам 31 декабря 1999 года.
Газета.Ru 02:27
Наука

В джунглях Мексики археологами найден большой дворец индейцев Майя

В Мексике в джунглях штата Юкатан в окрестностях древнего города Кулуба был обнаружен большой дворец индейцев Майя.
REGNUM 28 декабря в 11:13
Общество

Ученые: Европу ждет климатическая катастрофа

Вести.Ru вчера в 17:27
Театры

Художественным руководителем «Современника» станет Виктор Рыжаков

С 4 января 2020 года художественным руководителем Московского театра «Современник» станет Виктор Рыжаков.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы вчера в 04:06
Политика

Посол США в Польше указала Путину на виновников Второй мировой войны

Посол США в Польше Джорджетт Мосбахер считает Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина виновниками развязывания Второй мировой войны.
РИА Новости вчера в 21:54
Спорт

Шубенков прокомментировал предложение ВФЛА о встрече

RT на русском 02:40
Здоровье

Новогоднее меню: праздничный стол в Армении ломится от мяса и сладостей

С тележками и длинными списками – в Армении продукты для новогоднего застолья принято покупать в супермаркетах.
МИР 24 00:03
Здоровье

Названы главные события года в правозащитной сфере

В уходящем году в отечественной правозащитной сфере произошло сразу несколько крупных событий, которые окажут существенное влияние на защиту прав человека и развитие гражданского общества в ближайшем будущем.
Ридус 02:34
Шоу-бизнес

Пелагея порадовала поклонников снимком с дочерью возле новогодней елки

В Сети отметили, что малышка очень похожа на звездную маму. Известная певица Пелагея растит маленькую дочь.
Летидор вчера в 04:45
Политика

В Совфеде оценили соглашение России и Украины по транзиту газа

Член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков оценил подписание Москвой и Киевом соглашения, которое позволит продолжить транзит газа через территорию Украины после 1 января 2020 года.
Аргументы недели 02:21
Экономика

Что изменится в жизни россиян с 1 января 2020 года

Переход на электронные трудовые книжки С 1 января 2020 года в России вводится электронная трудовая книжка, благодаря которой работники получат постоянный и свободный доступ к информации о своей трудовой деятельности, а работодатели — новые возможности кадрового учета.
ФАН 29 декабря в 11:17
Общество

В Госдуме предложили уравнять зарплаты депутатов со средней по России

Первый зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов предложил сравнять зарплаты депутатов со средней зарплатой по стране.
Газета.Ru вчера в 06:54
Авто

Suzuki начала продажи кроссовера Suzuki XL7

Suzuki XL7, длина которого составляет 4 445 мм, а клиренс - 180 мм, представляет собой 7-местную модификацию внедорожного компакт-вэна Suzuki XL6, который уже поступил в продажу в Индии.
Новые автомобили 29 декабря в 09:04
Общество

Умер главный конструктор ракетоносца Ту-160 Валентин Близнюк

«30 декабря 2019 года на 92-м году жизни после тяжёлой и продолжительной болезни скончался Валентин Иванович Близнюк, руководитель работ, главный конструктор авиационного комплекса Ту-160 и его модификаций», — говорится в сообщении.
RT на русском 02:51
Футбол

Роман Березовский покинул пост тренера футбольного клуба «Сочи»

Футбольный клуб "Сочи" объявил об уходе Романа Березовского с поста тренера клуба. Об этом сообщает пресс-служба команды.
ТАСС Спорт 02:41
Армия и оружие

Стали известны возможности нового российского комплекса ПВО «Гибка-С»

Появилась информация о возможностях нового комплекса противовоздушной обороны "Гибка-С", созданного в России.
Российская газета 28 декабря в 05:05
Армия и оружие

США профинансируют СМИ в Сирии для противодействия России

Вашингтон выделит $35 млн «независимым» сирийским СМИ. Об этом говорится в документе Госдепартамента США, с которым ознакомился RT.
RT на русском вчера в 23:01
Происшествия

На место вспышки неизвестной пневмонии в Китае прибыли специалисты

В Китае ранее несколько раз имели место вспышки атипичной пневмонии.
РИА Новости вчера в 23:30
Армия и оружие

Российская армия перейдёт на солнечные батареи

ГЛАС.RU 02:24
Транспорт

В Госдуме предложили наказывать провоцирующих пробки водителей

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил главе ГИБДД Михаилу Черникову наказывать водителей, которые провоцируют образование пробок.
RT на русском вчера в 23:46
Футбол

«Локомотив» убрал Коломейцева из заявки на чемпионат России

Московский "Локомотив" убрал из заявки на сезон полузащитника Александра Коломейцева, сообщается на официальном сайте Российской премьер-лиги.
РИА Новости 01:47
Кино

Составлен рейтинг самых страшных фильмов 2019 года

Профиль вчера в 10:53
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