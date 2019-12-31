Госсекретарь США Майк Помпео обсудил в понедельник с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем ситуацию в Сирии и Ираке в контексте недавних американских ударов, сообщили в госдепе.

Помпео рассказал генсеку ООН об ударах США в Сирии и Ираке

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