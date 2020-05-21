Политика
ТК ЗвездаПомпео назвал окончательный срок выхода из Договора по открытому небу
Окончательный выход США из Договора по открытому небу будет оформлен через шесть месяцев. Об этом сообщается на официальном сайте Госдепартамента в опубликованном заявлении госсекретаря Майка Помпео.
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Общество
Владимир Путин: ЕГЭ начнется 29 июня
Дата начала ЕГЭ — 29 июня, сообщил Владимир Путин.
Вести.Ru 07:39
Политика
В Крыму призвали ООН обратить внимание на водную блокаду полуострова
В Крыму призвали ООН обратить внимание на водную блокаду полуострова со стороны украинских властей, с таким призывом выступил депутат Бахчисарайского горсовета Эрвин Мусаев.
RT на русском 18:20
Экономика
В Минэкономразвития спрогнозировали среднегодовой курс доллара
В Министерстве экономического развития спрогнозировали среднегодовой курс доллара США.
Профиль 16:51
Общество
От коронавируса умер дворецкий, служивший при 11 президентах США
На 92-м году жизни от коронавируса скончался экс-дворецкий Белого дома Уилсон Рузвельт Джерман, служивший при 11 президентах.
Online47.ru 18:03
Экономика
Украина и МВФ договорились на рабочем уровне о резервном кредите
Украина и Международный валютный фонд (МВФ) договорились на рабочем уровне о предоставлении Киеву резервного кредита на 18 месяцев.
RT на русском 19:08
Общество
Глава Тульской области поддержал медсестру, надевшую бикини под костюм
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поддержал медсестру, которая надела бикини под прозрачный защитный костюм.
Газета.Ru 15:10
Шоу-бизнес
Салтыкова выложила свежее фото с изменившейся Овсиенко
Известно, что артистка сохранила теплые отношения со своими коллегами, в частности, с певицами Ириной Салтыковой и Татьяной Булановой.
WomanHit.ru 08:55
Экономика
«Роснефть» требует с РБК 43 млрд рублей за ущерб от заголовка
В «Роснефти» считают, что заголовок одного из материалов РБК, посвященный рязанскому частному охранному предприятию, нанес ущерб госкорпорации в размере 43 млрд рублей.
REGNUM 10:06
Политика
Трамп не намерен «закрывать» США при второй волне коронавируса
Президент США Дональд Трамп заявил, что не намерен "закрывать" страны при второй волне распространения коронавируса нового типа, сообщает CNBC.
Газета.Ru 18:30
Гаджеты
В России увеличился спрос на недорогие смартфоны
Оказалось, что в отчётный период в России увеличился спрос на недорогие смартфоны, при этом если рассматривать отдельно февраль и апреля, то в последний месяц зимы больше покупали дорогие модели смартфонов, а уже в апреле чаще всего продавались более бюджетные модели устройств.
Astera 12:40
Кино
Вышел трейлер кинокомикса «Старая гвардия» с Шарлиз Терон
Лос-Анджелес, США, 21 мая 2020, 20:21 — REGNUM Потоковый сервис Netflix опубликовал первый трейлер будущей картины «Старая гвардия», одну из главных ролей в которой исполнила Шарлиз Терон.
REGNUM 13:21
Экономика
Эксперты описали сценарий череды карантинов в России до 2021 года
Среди четырех сценариев развития ситуации с коронавирусом в России наиболее вероятным является режим «тяни-толкай» — он будет характеризоваться повторными волнами заболеваемости до появления вакцины и, соответственно, чередой карантинов вплоть до 2021 года.
РБК 17:00
Экономика
Эксперт спрогнозировал падение доходов россиян более чем на 25%
Падение доходов населения по итогам 2020 года может составить 13,4% и 25,5% соответственно.
Клопс 15:48
Происшествия
В посёлке Приамурский в частном доме взорвался газовый баллон
Сообщение о взрыве бытового газа в частном доме по переулку Гоголя поступило в дежурную часть в 05:40 по местному времени.
REGNUM 19:56
Киберспорт
В Steam бесплатно раздают шутер DayZ
Игра DayZ станет бесплатной в Steam с 20:00 в четверг, 21 мая, по московскому времени.
Дни24 10:20
Происшествия
На Сахалине медикам не выдали допвыплат на сумму более 400 тысяч
Прокуратура в Сахалинской области выявила, что 14 сотрудников медучреждения не получили стимулирующие выплаты за работу с заболевшими коронавирусом пациентами на сумму более 400 тыс. рублей.
RT на русском 20:16
Финансы
Курс доллара опустился ниже 71 рубля
Курс доллара впервые с марта опустился ниже 71 рубля, а курс евро - ниже 78 рублей.
Российская газета 03:35
Политика
Трамп: США выходят из Договора по открытому небу
Вашингтон, 21 мая 2020, 19:51 — REGNUM Президент США Дональд Трамп объявил, что Соединенные Штаты выходят из Договора по открытому небу.
REGNUM 12:51
Политика
Евросоюз задумал нарушить принципы ради Крыма
Евросоюз может нарушить собственные принципы ради Крыма, который считает аннексированной территорией: страны объединения задумали принять участие в видеоконференции по ситуации в регионе, которую организовывает Москва.
Lenta.ru 13:29
Здоровье
Мясников: переболеть коронавирусом в России могли около 7 млн человек
Врач Александр Мясников заявил, что в России переболеть коронавирусом могли около 7 млн человек.
Газета.Ru 05:57
Хоккей
Кожевников оценил соперников сборной России по хоккею на ЧМ-2021
Двукратный олимпийский чемпион по хоккею в составе сборной СССР Александр Кожевников в интервью телеканалу "Матч ТВ" поделился мнением о соперника сборной России на чемпионате мира 2021 года, который пройдет в Белоруссии и Латвии.
Piter.tv вчера в 10:13
Общество
Глава администрации Алушты извинилась за слова о собаках
Глава администрации Алушты Галина Огнева извинилась за свои неосторожные слова о собаках, передает "Крыминформ".
Газета.Ru 17:02
Футбол
Билялетдинов возглавит «Долгопрудный» после объединения с «Олимпом»
Главный тренер подмосковного клуба «Олимп» Ринат Билялетдинов возглавит «Долгопрудный» после объединения этих двух клубов.
Metaratings 08:16
Наука
Опубликована первая карта «зеленого снега» в Антарктиде
Исследователь Эндрю Грей, который принимал участие в составлении карты "зеленого снега", заявил, что данное явление особо заметно в местах обитания птиц и млекопитающих.
NewInform 06:58
Общество
Сергей Собянин объявил о первом этапе смягчения карантина в Москве
С 27 мая объединенная для Москвы и Подмосковья система перестанет действовать - для передвижения по Москве будут действительны только столичные пропуска, оформить их жители других регионов могут уже сегодня.
Эхо Москвы 13:01
Армия и оружие
Силы Хафтара грозят Анкаре крупнейшей воздушной битвой в истории Ливии
Напомним, что за власть в Ливии борются две основные силы — заседающее в Триполи Правительство национального согласия (ПНС) во главе с Фаезом Сарраджем и Ливийская национальная армия во главе с Халифой Хафтаром.
Коммерсантъ 12:48
Шоу-бизнес
Сын Юлии Высоцкой стал копией Никиты Михалкова
На снимке изображен младший сын Юлии и Андрея Петя. Фолловеры отметили, что мальчик очень сильно похож на своего дядю Никиту Михалкова.
Bimru.ru вчера в 11:29