Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что президент США Дональд Трамп готов к военным действиям против Турции.

Помпео рассказал о готовности Трампа к военным действиям против Турции

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