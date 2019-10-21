Армия и оружие
РИА НовостиПомпео рассказал о готовности Трампа к войне против Турции
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Дональд Трамп готов к военным действиям против Турции, но Вашингтон предпочитает "мир войне".
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с чего всё началось
"Но если <...> военные действия будут необходимы, то вы должны знать, что президент Трамп полностью готов предпринять такие действия", — сказал он в интервью телеканалу CNBC.РИА Новостивчера в 20:31
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Трамп заявил, что готов принять Эрдогана в Белом доме в ноябре
Московский Комсомолец Турциявчера в 10:03
Автоматически обработано 7037 источников, обновлено в 01:23, Вашингтон
Экономика
Добровольные пенсионные накопления россиян застрахуют
Национальный расчетный депозитарий (НРД) может застраховать добровольные пенсионные накопления россиян в размере до 1,4 млн рублей.
Газета.Ru вчера в 22:55
Здоровье
Доктор Мясников назвал вызывающие зависимость лекарства-пустышки
Известный врач и телеведущий Александр Мясников назвал лекарственные препараты, которые вызывают зависимость.
ФАН вчера в 13:51
Общество
Названа доля российских семей с доходом только на еду и одежду
Почти половина российских семей могут позволить себе покупку еды и одежды, но испытывают трудности при покупке товаров длительного пользования (например, компьютера, холодильника или мебели).
Lenta.ru вчера в 22:16
Музыка
На концерте группы «Руки вверх» в Сыктывкаре внезапно выступил Шура
Pro Город Сыктывкар вчера в 17:35
Политика
Зеленский с женой прилетел в Японию на интронизацию императора
Планируется, что в рамках визита, который пройдет 21-24 октября, Зеленский встретится с японским премьером Синдзо Абэ, проведет двусторонние встречи с лидерами зарубежных стран и поучаствует в церемонии интронизации императора Японии Нарухито.
Газета.Ru вчера в 04:48
Экономика
В России каждая десятая компания планирует сократить работников
В России почти каждая десятая компания планирует сокращать работников в 2020 году, сообщают 21 октября «Известия» со ссылкой на результаты опроса HeadHunter.
REGNUM вчера в 06:09
Политика
Захарова оценила слова Цукерберга о вмешательстве России в выборы США
Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала слова главы Facebook Марка Цукерберга о вмешательстве России, Китая и Ирана в предстоящие президентские выборы США в 2020 году.
Газета.Ru вчера в 20:30
Экономика
В России рекордно упал спрос на бензин
Спрос на бензин в 2019 году вновь стал снижаться после небольшого роста в 2018 году, сообщили «Известиям» в исследовательской группе «Петромаркет» и агентстве «Аналитика товарных рынков».
Известия вчера в 23:17
Спорт
Представлен новый логотип Олимпиады-2024 в Париже
Оргкомитет представил новый логотип летних Олимпийских и Паралимпийских игр 2024 года, которые пройдут в Париже, сообщается на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК).
РИА Новости вчера в 22:32
Наука
Завтра в Новосибирске стартует конференция OpenBio
Одно из самых масштабных научных событий России в сфере биотехнологий конференция OpenBio пройдет в Новосибирской области с 22 по 24 октября.
Infopro54 вчера в 05:20
Происшествия
Золото пропало после прорыва дамбы под Красноярском
По данным РЕН ТВ, в одном из вагончиков вахтовиков, которые снес поток воды после прорыва дамбы под Красноярском, находилось золото.
РЕН ТВ вчера в 11:15
Футбол
Доменико Тедеско: «Не стремлюсь к 70 процентам владения мячом»
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал о своих тактических идеях.
Sports.ru вчера в 18:10
Хоккей
Гол Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Чикаго» в матче НХЛ
"Вашингтон Кэпиталз" на выезде обыграл "Чикаго Блэкхокс" в матче регулярного чемпионата НХЛ.
РИА Новости вчера в 04:54
Политика
МИД Германии выступил против признания Голодомора геноцидом
Как ранее писал News.ru, в декабре 2018 года на заседании Палаты представителей Конгресса США было принято решение признать голод в 1932–1933 годах на Украине «геноцидом украинского народа».
News.ru вчера в 17:57
Общество
В ПФР рассказали о возможности выхода на пенсию раньше срока
Как пояснили в ПФР, для того, чтобы выйти на пенсию за два года до положенного возраста с учетом переходного периода, необходимо обратиться в центр занятости и получить подтверждение того, что человек не может трудоустроиться.
Известия 20 октября в 06:45
Общество
Жаров считает штрафы за нарушения в интернете эффективнее блокировок
Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил о том, что нарушения в сфере интернета в России должны караться штрафами, а не блокировками.
Газета.Ru вчера в 13:24
Армия и оружие
В США быстрейший в мире истребитель МиГ-25 назвали бесполезным
Советский истребитель-перехватчик третьего поколения МиГ-25 полувековой давности по-прежнему остается самым быстрым и высотным действующим самолетом в мире, развивая скорость до 2,8 числа Маха, и, в ряде случаев, до 3,2 числа, однако подобные возможности не предоставляют летательному аппарату каких-либо преимуществ, пишет We are the Mighty.
Lenta.ru 20 октября в 21:05
Политика
Экс-нардеп обвинил премьера Украины в домогательствах к юноше
Бывший депутат Верховной рады от Радикальной партии Игорь Мосийчук обвинил премьер-министра Украины Алексея Гончарука в домогательствах к сыну своего знакомого.
Известия вчера в 18:55
Политика
Ярмольник прокомментировал назначение Сивохо советником секретаря СНБО
Актёр и телеведущий Леонид Ярмольник в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал назначение бывшего украинского игрока КВН Сергея Сивохо помощником секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.
RT на русском вчера в 18:12
Экономика
Сбербанк рассказал о ставках по ипотеке от 1%
Сбербанк уже в ближайшее время намерен снизить ставку по ипотеке на приобретение жилья в домах, строительство которых финансируется через эскроу-счета.
REGNUM вчера в 11:38
Футбол
Вратарь забил гол «радиоуправляемым» ударом со штрафного
Lenta.ru вчера в 14:11
Происшествия
Аэропорт Киева закрыли из-за обработки полей
Вечером 21 октября международный аэропорт Борисполь в Киеве временно приостановил обслуживание пассажиров из-за информации о выбросе вредных веществ с содержанием аммиака.
РБК вчера в 18:47
Происшествия
В Подмосковье нашли тела убитых в 2012 году депутата и её родных
Сотрудники правоохранительных органов нашли тела депутата законодательного собрания Раменского района Московской области и трёх членов её семьи, которые, по версии следствия, были убиты в 2012 году по указанию криминального авторитета Олега Шишканова.
RT на русском вчера в 11:19
Наука
Курение повышает риск развития диабета второго типа
Ученые выяснили, что курение повышает риск развития диабета второго типа.
UfaTime.ru вчера в 17:26
Политика
СМИ сообщили о готовности украинского КБ передать Китаю наработки по Ан-225
РИА Новости 00:18
Здоровье
В Минздраве назвали альтернативу антибиотикам
Как пояснил один из директоров группы российских фармкомпаний Михаил Самсонов, устойчивость к тем или иным антибиотикам сейчас наблюдается у 75% жителей России, что вызвано хаотичным применением этих препаратов.
Rambler News Service вчера в 10:22
Политика
Президент Боливии лидирует на выборах
Президент Боливии Эво Моралес лидирует на выборах главы государства, но пока не набирает необходимого количества голосов для победы в первом туре, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Высшего избирательного суда.
Коммерсантъ вчера в 03:51
Шоу-бизнес
Галкин присоединился к троллингу Гузеевой
Подписчики Галкина оставили немало положительных отзывов о Гузеевой.
Вечерний курьер вчера в 12:32
Культура
Руководитель хора имени Веревки извинился за номер коллектива про Гонтареву
РИА Новости вчера в 08:45
Технологии
Крупное обновление Windows 10 уже доступно для избранных
Компания Microsoft пару недель назад анонсировала следующее крупное обновление операционной системы Windows 10.
iXBT.com вчера в 14:59