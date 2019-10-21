Армия и оружие
РИА НовостиПомпео рассказал о готовности Трампа к войне против Турции
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Дональд Трамп готов к военным действиям против Турции, но Вашингтон предпочитает "мир войне".
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с чего всё началось
"Но если <...> военные действия будут необходимы, то вы должны знать, что президент Трамп полностью готов предпринять такие действия", — сказал он в интервью телеканалу CNBC.РИА Новостивчера в 20:31
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Политика
Захарова оценила слова Цукерберга о вмешательстве России в выборы США
Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала слова главы Facebook Марка Цукерберга о вмешательстве России, Китая и Ирана в предстоящие президентские выборы США в 2020 году.
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Ученые: Гены помнят прошлые обиды
Ученые заявляют, что гены помнят прошлые обиды.
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Добровольные пенсионные накопления россиян застрахуют
Национальный расчетный депозитарий (НРД) может застраховать добровольные пенсионные накопления россиян в размере до 1,4 млн рублей.
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Врачи рассказали, что помогает нормализовать давление без лекарств
Если давление начинает «скакать», нормализовать его, по мнению врачей, в первую очередь помогает специальный рацион из фруктов, круп и овощей, а также адекватная физическая активность.
Авто
Компания Audi представила гибридный седан Audi A6 55 TFSI e quattro
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Соловьев прокомментировал попадание в Книгу рекордов Гиннесса
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Армия и оружие
В США быстрейший в мире истребитель МиГ-25 назвали бесполезным
Советский истребитель-перехватчик третьего поколения МиГ-25 полувековой давности по-прежнему остается самым быстрым и высотным действующим самолетом в мире, развивая скорость до 2,8 числа Маха, и, в ряде случаев, до 3,2 числа, однако подобные возможности не предоставляют летательному аппарату каких-либо преимуществ, пишет We are the Mighty.
Политика
Эксперты проанализировали риски в случае реформы системы выборов в Думу
Пять категорий округов Эксперты Института социально-экономических и политических исследований (ИСЭПИ) подготовили аналитическую записку о том, как может сказаться на расстановке партийно-политических сил возможное изменение системы выборов в Госдуму в 2021 году.
Политика
Путин обсудил с Макроном Сирию и Украину
Президент Франции Эмманюэль Макрон провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, они обсудили обстановку на северо-востоке Сирии, а также Украину, говорится на сайте Кремля.
Армия и оружие
Постпредство России порекомендовало НАТО купить учебники по истории
Постпредство России при НАТО порекомендовало Североатлантическому альянсу приобрести учебники по истории вместо комплектов зимней формы.
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В Ярославской области объявлен траур по погибшим при пожаре
В Ростовском районе Ярославской области объявлен трехдневный траур по погибшим при пожаре в Ростове Великом, сообщили в администрации района.
Общество
Стоимость родового сертификата увеличится на 1 тыс. рублей
Программа "Родовой сертификат", являющаяся приоритетным направлением национального проекта "Здравоохранение", была внедрена в России 1 января 2006 года.
Политика
Путин исключил Шульман из СПЧ и включил в совет Вышинского
Как следует из текста указа, из состава совета также исключен глава "Агоры" правозащитник Павел Чиков и профессор ВШЭ Илья Шаблинский.
Футбол
Манчестер Юнайтед — Ливерпуль 1:1
Политика
Британский киберцентр: российские хакеры выдают себя за иранских
Российские хакеры совершили кибератаки на компьютерные сети десятков стран через устройства в Иране, заявили представители британского национального центра компьютерной безопасности NCSC.
Политика
Ярмольник прокомментировал назначение Сивохо советником секретаря СНБО
Актёр и телеведущий Леонид Ярмольник в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал назначение бывшего украинского игрока КВН Сергея Сивохо помощником секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.
Технологии
Врач рассказала, как не потерять зрение из-за смартфона
Кандидат медицинских наук, врач-офтальмолог Татьяна Павлова рассказала, что нужно делать, чтобы сохранить зрение при использовании гаджетов.
Здоровье
Врач предупредил россиян об опасности продаваемых в магазинах бананов
Привозные бананы для увеличения срока хранения обрабатывают химическими веществами, в том числе канцерогенами.
Здоровье
В Минздраве назвали альтернативу антибиотикам
Как пояснил один из директоров группы российских фармкомпаний Михаил Самсонов, устойчивость к тем или иным антибиотикам сейчас наблюдается у 75% жителей России, что вызвано хаотичным применением этих препаратов.
Общество
Названо число долларовых миллиардеров в России
Число долларовых миллиардеров в России в 2019 году достигло 110 человек — в полтора раза больше, чем в 2018-м.
Экономика
Сбербанк рассказал о ставках по ипотеке от 1%
Сбербанк уже в ближайшее время намерен снизить ставку по ипотеке на приобретение жилья в домах, строительство которых финансируется через эскроу-счета.
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Мединский объявил о запуске базы данных по господдержке киноотрасли
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Конор Макгрегор впервые даст пресс-конференцию в Москве
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полулёгком и лёгком весе Конор Макгрегор проведёт пресс-конференцию в Москве.
Армия и оружие
Корабельная группировка НАТО вошла в Черное море
Корабли второй постоянной противоминной группы НАТО (SNMCMG2) вошли в Черного море в понедельник, 21 октября.
Общество
В Калифорнии активировался большой тектонический разлом
Большой тектонический разлом Гарлок активировался впервые за последние 500 лет.
Общество
Стало известно о возможном повышении цен на гречку в Петербурге
Стало известно, что цены на гречневую крупу в Петербурге могут скоро вырасти.