Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиПомпео рассказал о готовности Трампа к войне против Турции

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Дональд Трамп готов к военным действиям против Турции, но Вашингтон предпочитает "мир войне".
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"Но если <...> военные действия будут необходимы, то вы должны знать, что президент Трамп полностью готов предпринять такие действия", — сказал он в интервью телеканалу CNBC
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Помпео заявил о готовности США к военным действиям против Турции

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Автоматически обработано 7037 источников, обновлено вчера в 23:53, Ашберн
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