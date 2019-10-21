Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Дональд Трамп готов к военным действиям против Турции, но Вашингтон предпочитает "мир войне".

Помпео рассказал о готовности Трампа к войне с Турцией

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