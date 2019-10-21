Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиПомпео рассказал о готовности Трампа к войне с Турцией

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Дональд Трамп готов к военным действиям против Турции, но Вашингтон предпочитает "мир войне".
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Госсекретарь США пригрозил Турции военными действиями на севере Сирии

РЕН ТВ02:53

Трамп отправит ССО «Дельта» воевать с Турцией

Версия.Инфо00:59

Трамп заявил, что готов принять Эрдогана в Белом доме в ноябре

Московский Комсомолец Турциявчера в 10:03

В США объявили о готовности к войне с Турцией

URA.Ruвчера в 21:31

Помпео рассказал о готовности Трампа к войне с Турцией

РИА Новостивчера в 20:31

Помпео не раскрыл, какие шаги Турции повлекут за собой силовую акцию со стороны США

ТАССвчера в 20:20

Помпео: При необходимости Трамп готов применить военную силу против Турции

Российская газетавчера в 21:59
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Политика

Ярмольник прокомментировал назначение Сивохо советником секретаря СНБО

Актёр и телеведущий Леонид Ярмольник в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал назначение бывшего украинского игрока КВН Сергея Сивохо помощником секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.
RT на русском вчера в 18:12
Политика

Хиллари Клинтон начала «топить» однопартийцев – политолог Абзалов

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в одном из своих последних интервью Клинтон намекнула, что Тулси Габбард пользуется поддержкой со стороны РФ.
REGNUM вчера в 14:27
Происшествия

В Подмосковье обнаружены тела депутата и ее семьи, убитых в 2012 году

Газета.Ru вчера в 11:33
Армия и оружие

Минобороны объяснило отмену пуска ракеты на учениях с Путиным

В ведомстве пояснили, что отмена пуска никак не повлияла на успех учений «Гром-2019», так как их целью был не запуск максимального числа ракет, а проверка системы боевого управления вооруженными силами.
РБК вчера в 10:11
Авто

Представлен «коробочный» набор для перевода автомобилей на электротягу

Motor вчера в 10:44
Общество

Росстандарт нашёл новый метод борьбы с недоливом топлива на АЗС

Как сообщает «Российская газета» со ссылкой на главу Росстандарта Алексея Абрамова, в скором времени у ведомства появится право контрольных закупок на недолив топлива.
Тарантас Ньюс 20 октября в 07:16
Общество

В России выросло число долларовых миллиардеров

Исследовательская структура Credit Suisse Research Institute сообщила, что в России выросло число долларовых миллиардеров.
RT на русском вчера в 11:44
Политика

Партия Трюдо стала лидером на парламентских выборах в Канаде

РБК 03:32
Происшествия

Фирулёв получил пожизненное за убийство 12-летней школьницы в Чите

Забайкальский краевой суд 22 октября приговорил Алексея Фирулёва к пожизненному лишению свободы за убийство 12-летней школьницы в Чите в октябре 2018 года.
Чита.Ру 03:01
Экономика

Спрос на бензин в России рекордно обрушился

Спрос на бензин в России в 2019-м упал на один процент по сравнению с прошлым годом, что является рекордом за последние несколько лет.
Lenta.ru вчера в 23:48
Общество

Детей освободят от платы за вывоз мусора

В России предложили снизить плату за вывоз мусора для семей с детьми.
Газета.Ru вчера в 13:10
Шоу-бизнес

Игорь Петренко изменял первой жене с Екатериной Климовой

Актер откровенно рассказал об измене первой жене с Екатериной Климовой.
OAnews вчера в 13:06
Происшествия

Полиция задержала 28 человек на концерте «Алисы» в Череповце

Известия вчера в 11:01
Политика

Конгресс США потребовал признать «Азов» террористической организацией

Добровольческий батальон "Азов" Национальной гвардии Украины могут признать в США террористической организацией – с соответствующим ходатайством к Госдепартаменту обратились 39 членов конгресса во главе с председателем комитета по противодействию терроризму Максом Розом.
Газета.Ru 19 октября в 08:39
Армия и оружие

Трамп: Россия вмешалась в конфликт в Сирии из-за Обамы

Решение экс-президента США Барака Обамы не наносить удар по Сирии привело к началу операции Военно-космических сил России в 2015 году, заявил американский лидер Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.
REGNUM 03:58
Политика

Украинский актер предложил возвести стену на границе с ДНР и ЛНР

Украинский актер и писатель Антон Мухарский предложил построить стену и отгородиться от ДНР и ЛНР. Об этом сообщает портал "Обозреватель".
РЕН ТВ вчера в 18:04
Единоборства

Гвоздик попал в больницу после боя с Бетербиевым

Матч ТВ 20 октября в 11:52
Армия и оружие

На бывшей американской базе в Сирии приземлились вертолеты ВКС

РИА Новости 02:08
Общество

«Росконтроль» проверил российский чай в пакетиках

Всероссийский союз потребителей «Росконтроль» проверил отечественный чай в пакетиках, сообщает газета «Известия» со ссылкой на сайт организации.
RT на русском вчера в 12:44
Общество

Робот-пылесос возглавил рейтинг самых желанных бытовых приборов

Интернет-опрос портала, посвященного технике и различным устройствам, показал, что самым желанным для россиян бытовым прибором является робот-пылесос — стать его обладателем хотели бы 34 процента респондентов.
Вечерняя Москва 02:25
Кино

Джаред Лето пытался сорвать съемки «Джокера»

Newstracker.ru вчера в 14:25
Общество

Зампред мурманской Общественной палаты извинилась за фото с икрой

РБК вчера в 19:58
Экономика

Акции «Яндекса» подорожали на 8% на Московской бирже

Акции «Яндекса» в начале торгов на Московской бирже выросли на 8,3% (до 2094 руб. за штуку) на новостях об изменениях в законопроекте о значимых интернет-ресурсах, следует из данных биржи.
Ведомости вчера в 07:36
Политика

Горбачев озвучил победителей в холодной войне

Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев назвал прекращение "холодной войны" общей победой СССР и Запада.
Российская газета вчера в 23:15
Общество

X5 Retail Group открыла вторую «Пятёрочку» в новой концепции

Retailer.ru вчера в 11:22
Общество

Электронные ПТС могут спровоцировать рост мошенничеств

Электронные ПТС могут спровоцировать рост мошенничеств Переход на электронные паспорта автомобилей (ЭПТС) может привести к росту мошеннических схем на рынке, считает лизинговая ассоциация.
Коммерсантъ вчера в 22:23
Экономика

Поставщики повысили цены на гречку

Интерфакс 03:50
Шоу-бизнес

Ольга Бузова купила квартиру в Москве за 120 миллионов рублей

Площадь квартиры звезды составит 200 квадратных метров. За нее Бузова отдала 120 миллионов рублей.
Вечерняя Москва вчера в 15:23
Армия и оружие

Украинские силовики заявили о двух обстрелах их позиций в Донбассе

Бойцы ВСУ заявили о двух обстрелах их позиций в Донбассе.
News.ru 20 октября в 16:44
Общество

Росстат назвал долю семей со средствами только на еду и одежду

Доля российских семей, доходов которых хватает только на еду и одежду, в 2019 году увеличилась до 49,4%. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на данные Росстата.
Газета.Ru 04:19
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