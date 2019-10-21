Армия и оружие
РИА НовостиПомпео рассказал о готовности Трампа к войне с Турцией
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Дональд Трамп готов к военным действиям против Турции, но Вашингтон предпочитает "мир войне".
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Трамп заявил, что готов принять Эрдогана в Белом доме в ноябре
Московский Комсомолец Турциявчера в 10:03
Помпео: При необходимости Трамп готов применить военную силу против Турции
Российская газетавчера в 21:59
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Политика
Ярмольник прокомментировал назначение Сивохо советником секретаря СНБО
Актёр и телеведущий Леонид Ярмольник в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал назначение бывшего украинского игрока КВН Сергея Сивохо помощником секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.
RT на русском вчера в 18:12
Политика
Хиллари Клинтон начала «топить» однопартийцев – политолог Абзалов
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в одном из своих последних интервью Клинтон намекнула, что Тулси Габбард пользуется поддержкой со стороны РФ.
REGNUM вчера в 14:27
Происшествия
В Подмосковье обнаружены тела депутата и ее семьи, убитых в 2012 году
Газета.Ru вчера в 11:33
Армия и оружие
Минобороны объяснило отмену пуска ракеты на учениях с Путиным
В ведомстве пояснили, что отмена пуска никак не повлияла на успех учений «Гром-2019», так как их целью был не запуск максимального числа ракет, а проверка системы боевого управления вооруженными силами.
РБК вчера в 10:11
Авто
Представлен «коробочный» набор для перевода автомобилей на электротягу
Motor вчера в 10:44
Общество
Росстандарт нашёл новый метод борьбы с недоливом топлива на АЗС
Как сообщает «Российская газета» со ссылкой на главу Росстандарта Алексея Абрамова, в скором времени у ведомства появится право контрольных закупок на недолив топлива.
Тарантас Ньюс 20 октября в 07:16
Общество
В России выросло число долларовых миллиардеров
Исследовательская структура Credit Suisse Research Institute сообщила, что в России выросло число долларовых миллиардеров.
RT на русском вчера в 11:44
Происшествия
Фирулёв получил пожизненное за убийство 12-летней школьницы в Чите
Забайкальский краевой суд 22 октября приговорил Алексея Фирулёва к пожизненному лишению свободы за убийство 12-летней школьницы в Чите в октябре 2018 года.
Чита.Ру 03:01
Экономика
Спрос на бензин в России рекордно обрушился
Спрос на бензин в России в 2019-м упал на один процент по сравнению с прошлым годом, что является рекордом за последние несколько лет.
Lenta.ru вчера в 23:48
Общество
Детей освободят от платы за вывоз мусора
В России предложили снизить плату за вывоз мусора для семей с детьми.
Газета.Ru вчера в 13:10
Шоу-бизнес
Игорь Петренко изменял первой жене с Екатериной Климовой
Актер откровенно рассказал об измене первой жене с Екатериной Климовой.
OAnews вчера в 13:06
Происшествия
Полиция задержала 28 человек на концерте «Алисы» в Череповце
Известия вчера в 11:01
Политика
Конгресс США потребовал признать «Азов» террористической организацией
Добровольческий батальон "Азов" Национальной гвардии Украины могут признать в США террористической организацией – с соответствующим ходатайством к Госдепартаменту обратились 39 членов конгресса во главе с председателем комитета по противодействию терроризму Максом Розом.
Газета.Ru 19 октября в 08:39
Армия и оружие
Трамп: Россия вмешалась в конфликт в Сирии из-за Обамы
Решение экс-президента США Барака Обамы не наносить удар по Сирии привело к началу операции Военно-космических сил России в 2015 году, заявил американский лидер Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.
REGNUM 03:58
Политика
Украинский актер предложил возвести стену на границе с ДНР и ЛНР
Украинский актер и писатель Антон Мухарский предложил построить стену и отгородиться от ДНР и ЛНР. Об этом сообщает портал "Обозреватель".
РЕН ТВ вчера в 18:04
Единоборства
Гвоздик попал в больницу после боя с Бетербиевым
Матч ТВ 20 октября в 11:52
Общество
«Росконтроль» проверил российский чай в пакетиках
Всероссийский союз потребителей «Росконтроль» проверил отечественный чай в пакетиках, сообщает газета «Известия» со ссылкой на сайт организации.
RT на русском вчера в 12:44
Общество
Робот-пылесос возглавил рейтинг самых желанных бытовых приборов
Интернет-опрос портала, посвященного технике и различным устройствам, показал, что самым желанным для россиян бытовым прибором является робот-пылесос — стать его обладателем хотели бы 34 процента респондентов.
Вечерняя Москва 02:25
Кино
Джаред Лето пытался сорвать съемки «Джокера»
Newstracker.ru вчера в 14:25
Экономика
Акции «Яндекса» подорожали на 8% на Московской бирже
Акции «Яндекса» в начале торгов на Московской бирже выросли на 8,3% (до 2094 руб. за штуку) на новостях об изменениях в законопроекте о значимых интернет-ресурсах, следует из данных биржи.
Ведомости вчера в 07:36
Политика
Горбачев озвучил победителей в холодной войне
Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев назвал прекращение "холодной войны" общей победой СССР и Запада.
Российская газета вчера в 23:15
Общество
X5 Retail Group открыла вторую «Пятёрочку» в новой концепции
Retailer.ru вчера в 11:22
Общество
Электронные ПТС могут спровоцировать рост мошенничеств
Электронные ПТС могут спровоцировать рост мошенничеств Переход на электронные паспорта автомобилей (ЭПТС) может привести к росту мошеннических схем на рынке, считает лизинговая ассоциация.
Коммерсантъ вчера в 22:23
Экономика
Поставщики повысили цены на гречку
Интерфакс 03:50
Шоу-бизнес
Ольга Бузова купила квартиру в Москве за 120 миллионов рублей
Площадь квартиры звезды составит 200 квадратных метров. За нее Бузова отдала 120 миллионов рублей.
Вечерняя Москва вчера в 15:23
Армия и оружие
Украинские силовики заявили о двух обстрелах их позиций в Донбассе
Бойцы ВСУ заявили о двух обстрелах их позиций в Донбассе.
News.ru 20 октября в 16:44
Общество
Росстат назвал долю семей со средствами только на еду и одежду
Доля российских семей, доходов которых хватает только на еду и одежду, в 2019 году увеличилась до 49,4%. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на данные Росстата.
Газета.Ru 04:19