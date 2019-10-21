Армия и оружие

ВедомостиВедомостиПомпео рассказал о готовности Трампа к войне с Турцией

Ранее, 9 октября Турция начала на границе с Сирией военную операцию «Источник мира» против террористов и курдских формирований. 17 октября Вашингтон и Анкара договорились о приостановке операции на 120 часов для вывода курдов с буферной зоны шириной 30 км на границе Турции и Сирии.
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Госсекретарь США пригрозил Турции военными действиями на севере Сирии

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Трамп отправит ССО «Дельта» воевать с Турцией

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Трамп заявил, что готов принять Эрдогана в Белом доме в ноябре

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Король Таиланда лишил всех титулов свою фаворитку за своенравность

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Армия и оружие

Минобороны России отправит два бомбардировщика Ту-160 в ЮАР

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Боец Росгвардии погиб во время экзамена

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Lenta.ru 20 октября в 13:40
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Газета.Ru 20 октября в 09:58
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В Канаде завершилось голосование на парламентских выборах

Голосование на очередных парламентских выборах завершилось в понедельник в Канаде.
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Спрос на бензин в России рекордно обрушился

Спрос на бензин в России в 2019-м упал на один процент по сравнению с прошлым годом, что является рекордом за последние несколько лет.
Lenta.ru вчера в 23:48
Экономика

В Новосибирской области одобрили проект бюджета на следующий год

Согласно прогнозам, доходы регионального бюджета в следующем году превысят 172,8 миллиарда рублей с увеличением на 10,5 миллиарда по сравнению с годом текущим.
Российская газета вчера в 12:05
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Во Владивостоке проверят видео с иномаркой, не пропустившей «скорую»

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Удалось замедлить старение морских свинок

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Мебельный склад горит в Новосибирске

В Новосибирске загорелся мебельный склад. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Мать Заворотнюк пришла на кладбище

Мать актрисы Анастасии Заворотнюк, борющейся с раком головного мозга 4 степени, заметили на Даниловском кладбище.
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На юго-западе Москвы при пожаре в квартире погиб один человек

Один человек погиб при пожаре в квартире на юго-западе Москвы. Об этом сообщили журналистам во вторник в пресс-службе столичного главка МЧС.
ТАСС 02:09
Армия и оружие

Постпредство России посоветовало НАТО закупить учебники по истории

Постоянное представительство России при НАТО порекомендовало Североатлантическому альянсу приобрести вместе комплектов зимней формы учебники по истории.
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Авто

НАМИ зарегистрировал названия новых Aurus

Удивительно, что товарные знаки зарегистрированы именно на ФГУП НАМИ, хотя за продвижение и продажи автомобилей новой российской марки отвечает другая структура - ООО "Аурус".
Российская газета 19 октября в 07:17
Здоровье

Врачи лечили пятилетнюю девочку с остеосаркомой мазью от растяжения

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Экономика

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Средняя номинальная зарплата в Алтайском крае упала на 3,2% по итогам августа и составила 27 077 рублей.
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Кино

Открыта база данных выделенной киноотрасли государственной поддержки

По словам главы Минкульта, к 1 января 2020 года планируется внести в базу все фильмы, с 2008 года удостоенные поддержки Минкультуры и с 2010 года – субсидий Фонда кино.
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Общество

«Росконтроль» проверил российский чай в пакетиках

Всероссийский союз потребителей «Росконтроль» проверил отечественный чай в пакетиках, сообщает газета «Известия» со ссылкой на сайт организации.
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Общество

Названа доля российских семей с доходом только на еду и одежду

Почти половина российских семей могут позволить себе покупку еды и одежды, но испытывают трудности при покупке товаров длительного пользования (например, компьютера, холодильника или мебели).
Lenta.ru вчера в 22:16
Шоу-бизнес

Сын Наташи Королевой бросил возлюбленную из-за измены

На прошлой неделе стало известно, что 17-летний Архип Глушко расстался с 24-летней экс-участницей «ДОМа-2» Марией Слугиной.
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Шоу-бизнес

Показавшая «беременный» живот Нинидзе принимает поздравления

Актриса Нино Нинидзе, которая на протяжении последних нескольких месяцев встречается с актером Максимом Виторганом, опубликовала в Instagram снимок с большим животом.
Телепрограмма вчера в 09:51
Происшествия

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Полиция начала проверку после массовой драки на турнире по ММА в Сочи

Последние новости ММА Полиция Краснодарского края сообщила, что проводит проверку, основываясь на опубликованных в интернете видеороликах.
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На реализацию программы и обеспечение льготной ставки ипотечного кредитования на Дальнем Востоке правительство направит около 14,7 миллиарда рублей, а общая сумма кредитов составит до 450 миллиардов.
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Экономика

Поставщики сообщили о росте цен на гречку в России

Поставщики гречневой крупы информируют розничные сети о повышении цен на свою продукцию, пишут «Ведомости» со ссылкой на сотрудников пяти крупных ретейлеров.
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Экономика

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Как отмечает Bloomberg, сейчас перевозка грузов через Арктику обходится более чем на треть (на 36%) дороже, чем их транспортировка через Суэцкий канал.
РБК вчера в 19:43
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Конгресс США потребовал признать «Азов» террористической организацией

Добровольческий батальон "Азов" Национальной гвардии Украины могут признать в США террористической организацией – с соответствующим ходатайством к Госдепартаменту обратились 39 членов конгресса во главе с председателем комитета по противодействию терроризму Максом Розом.
Газета.Ru 19 октября в 08:39
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