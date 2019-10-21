Армия и оружие
ВедомостиПомпео рассказал о готовности Трампа к войне с Турцией
Ранее, 9 октября Турция начала на границе с Сирией военную операцию «Источник мира» против террористов и курдских формирований. 17 октября Вашингтон и Анкара договорились о приостановке операции на 120 часов для вывода курдов с буферной зоны шириной 30 км на границе Турции и Сирии.
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Помпео: При необходимости Трамп готов применить военную силу против Турции
Российская газетавчера в 21:59
Трамп заявил, что готов принять Эрдогана в Белом доме в ноябре
Московский Комсомолец Турциявчера в 10:03
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