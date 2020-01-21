Политика

RT на русскомRT на русскомПомпео рассказал о проекте по смене власти в Венесуэле

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон работает над проектом смены власти в Венесуэле — над отстранением от президентства действующего главы государства Николаса Мадуро.
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Помпео рассказал о проекте по смене власти в Венесуэле

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Помпео заявил, что США работают над проектом по смене власти в Венесуэле

Коммерсантъ00:43

«Предстоит еще много работы»: Помпео заявил о работе над проектом смены власти в Венесуэле

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Помпео заявил, что не считает стратегию США в отношении Венесуэлы провальной

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Жертвой нового типа коронавируса в Китае стал четвертый человек

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В Кремле рассказали о встрече Путина с Джонсоном в Берлине

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Сняты аресты и обеспечительные меры в отношении активов компании, принятые в Англии и Уэльсе, Нидерландах и Люксембурге на основании решения Стокгольмского арбитража, заявляют в "Газпроме".
Газета.Ru вчера в 11:50
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Великобритания извинилась за «экстремистский» трезубец Украины

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Кремль объяснил спешку с принятием поправок к Конституции

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Экс-глава Интерпола Мэн Хунвэй получил 13,5 года тюрьмы за взятки

Экс-глава Интерпола, бывший заместитель министра общественной безопасности Китая Мэн Хунвэй в ходе судебного заседания 20 июня 2019 года признал свою вину в получении взяток, общая сумма которых составила около 2 миллионов долларов.
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Дочь пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова Лиза рассказала, как ей удалось наладить отношения с третьей женой отца.
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Газета.Ru 18 января в 17:30
Энергетика

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"Белорусская нефтяная компания" (БНК) купила партию норвежской нефти Johan Sverdrup в объеме 80 тыс. тонн с поставкой через литовский порт Клайпеда 22 января, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе концерна "Белнефтехим".
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Губерниев объяснил причины конфликта с Тихоновым

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал конфликт с бывшим главой Союза биатлонистов России четырехкратным олимпийским чемпионом Александром Тихоновым.
РИА Новости 04:06
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