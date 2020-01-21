Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон работает над проектом смены власти в Венесуэле — над отстранением от президентства действующего главы государства Николаса Мадуро.

Помпео рассказал о проекте по смене власти в Венесуэле

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