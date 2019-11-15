Политика
Lenta.ruПомпео рассказал о разнице между признанием Крыма и Голанских высот
Госсекретарь США Майк Помпео объяснил, почему Вашингтон отказался признавать Крым российским, при этом признал Голанские высоты израильской территорией.
Читать в источнике
Оценить123
с чего всё началось
Госсекретарь США Майк Помпео объяснил разными "фактическими обстоятельствами" непризнание Соединенными Штатами Крыма в качестве российского региона и признание Голанских высот израильской территорией.РИА Новостивчера в 13:44
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено вчера в 23:59, Вашингтон
Армия и оружие
Ким Чен Ын посетил учения ВВС и ПВО Северной Кореи
Общество
Опубликована переписка убитой Соколовым аспирантки с подругой
Ещенко писала подруге, что Соколов не хотел, чтобы она общалась с его детьми.
Шоу-бизнес
Яна Рудковская прокомментировала «измены» Евгения Плющенко
В Telegram Рудковская поделилась ссылкой на материал СМИ, в котором её супруга обвинили в изменах.
Политика
Владимир Путин на саммите БРИКС отправил ряд важных сигналов Украине
Отвечая на вопросы журналистов по итогам саммита, Путин отправил Украине ряд важнейших сигналов.
Происшествия
Украинские спасатели сообщили о взрывах на военных складах в Балаклее
Спасателей из состава госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области Украины не пустили на Балаклейский военный арсенал, где происходят взрывы, сообщает 15 ноября пресс-служба чрезвычайного ведомства.
Экономика
В Госдуму внесли проект о минимальной планке зарплат бюджетников
Парламент Республики Северная Осетия — Алания внес в Госдуму законопроект о минимальной планке месячной зарплаты для работников бюджетной сферы в регионах.
Политика
Россия вернет Украине задержанные в Керченском проливе корабли
В обсуждениях принимают участие силовые ведомства и МИДы России и Украины.
Киберспорт
Fortnite стала киберспортивной игрой года по версии Golden Joystick Awards 2019
Игрой года признали ремейк Resident Evil 2, а лучшей киберспортивной дисциплиной стала Fortnite.
Музыка
Новый клип Little Big за сутки набрал более 3,3 миллиона просмотров
Новый клип на заглавную песню представленного накануне мини-альбома российской треш-поп группы Little Big на песню Go Bananas за сутки набрал на YouTube более 3,3 миллиона просмотров и 411 тысяч лайков.
Происшествия
Стрельба в Благовещенске: охранник колледжа не считает себя виновным
Армия и оружие
Израиль перехватил две ракеты из сектора Газа
Автоспорт
Даниил Квят: Машина просто сама по себе выключилась
Российский гонщик Даниил Квят остался доволен пятничными тренировками Гран При Бразилии, несмотря на неудачное окончание второй сессии.
Происшествия
Соколова привезли на следственный эксперимент в бронежилете
Историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, привезли в его квартиру на набережной реки Мойки для следственных действий.
Общество
Пассажиры самого долгого авиарейса рассказали о странностях на борту
Футбол
Бонуччи: «Игроки „Ювентуса“ поговорят с Роналду о том, что происходит»
Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи заявил, что он и его одноклубники обсудят с Криштиану Роналду его текущую ситуацию.
Общество
Максим Галкин опроверг сообщения о запрете его выступлений
Теннис
Надаль лишил Медведева шансов выйти в полуфинал итогового турнира ATP
Испанец Рафаэль Надаль победил грека Стефаноса Циципаса в матче итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов, который проходит в Лондоне.
Политика
США и Турция совместно оценят потенциальное влияние С-400 на F-35
Турция и Соединенные Штаты совместно оценят потенциальное влияние российской ЗРС С-400 на американский истребитель F-35.
Происшествия
Отчим признался в убийстве пятилетней девочки в Крыму
На местонахождение тела указал отчим ребенка — он же признался в убийстве и рассказал, что после преступления пытался уехать из страны с младшим сыном, а когда ему не удалось это сделать, вызвал полицию и заявил, что девочка сама ушла из квартиры.
Армия и оружие
Националисты вернулись на участок отвода сил у Золотого, заявили в ЛНР
Украинские националисты укрепляют позиции на участке разведения сил и средств у Золотого в Донбассе, заявил в пятницу на брифинге официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Яков Осадчий.
Политика
В Австрии военного кинолога загрызли овчарки
Политика
Вашингтон пригрозил санкциями Египту за покупку российских Су-35
Энергетика
Польша не хочет продлевать газовый контракт с «Газпромом»
«Газпром экспорт» получил уведомление от польской нефтегазовой компании PGNiG, в котором сообщается, что страна не собирается продлевать контракт на поставку голубого топлива.
Политика
Слова Собчак о Крыме проверят на экстремизм
Здоровье
Началась глобальная эпидемия суперинфекций
По оценкам, каждые 11 секунд в среднем один человек заражается резистентной бактерией, а каждые 15 минут кто-то умирает от неподдающейся лечению суперинфекции.
Хоккей
Голы Овечкина и Кузнецова не спасли «Вашингтон» от поражения
Футбол
Молодежная сборная России обыграла Латвию в отборе на Евро
Молодежная сборная России по футболу обыграла Латвию в матче пятого тура отборочного этапа чемпионата Европы 2021 года.
Общество
Японского журналиста расстроило посещение «завоеванного» Сахалина
Японский журналист Мититака Хаттори посетовал на постепенное исчезновение на Сахалине объектов японского наследия, а также назвал освобождение острова Красной армией "завоеванием".
Шоу-бизнес
Водонаева дала слово, что пойдет к психологу
Отмечается, что в такую форму Водонаева пришла после нескольких недель "пищевого разврата": "картошка фри, молочные коктейли, сладкие ништячки, сахар, жир, мучное", поделилась своим американским рационом девушка.
Экономика
Билл Гейтс вновь возглавил рейтинг миллиардеров
Основатель Microsoft Билл Гейтс занял первое место в рейтинге миллиардеров Bloomberg.