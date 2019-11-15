Политика

Lenta.ruLenta.ruПомпео рассказал о разнице между признанием Крыма и Голанских высот

Госсекретарь США Майк Помпео объяснил, почему Вашингтон отказался признавать Крым российским, при этом признал Голанские высоты израильской территорией.
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Помпео заявил о разнице в признании Крыма и Голанских высот

Госсекретарь США Майк Помпео объяснил разными "фактическими обстоятельствами" непризнание Соединенными Штатами Крыма в качестве российского региона и признание Голанских высот израильской территорией.
РИА Новостивчера в 13:44

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Помпео рассказал о разнице между признанием Крыма и Голанских высот

Lenta.ruвчера в 15:41

В Госдуме ответили на слова Помпео о Крыме и Голанах

Известиявчера в 20:23

Помпео объяснил разный подход США к признанию Голан и Крыма

РБКвчера в 16:37

В Госдуме ответили на слова Помпео о Крыме и Голанах

Телеканал 360°вчера в 21:07

Помпео рассказал, почему США признали Голаны, но не Крым

Комсомольская правдавчера в 15:00

Политолог прокомментировал слова Помпео о Крыме и Голанских высотах

RT на русскомвчера в 15:35

Помпео заявил о разнице в признании Крыма и Голанских высот

РИА Новостивчера в 13:44
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Автоматически обработано 7057 источников, обновлено вчера в 23:59, Вашингтон
Армия и оружие

Ким Чен Ын посетил учения ВВС и ПВО Северной Кореи

Российская газета вчера в 22:14
Общество

Опубликована переписка убитой Соколовым аспирантки с подругой

Ещенко писала подруге, что Соколов не хотел, чтобы она общалась с его детьми.
Газета.Ru вчера в 07:58
Шоу-бизнес

Яна Рудковская прокомментировала «измены» Евгения Плющенко

В Telegram Рудковская поделилась ссылкой на материал СМИ, в котором её супруга обвинили в изменах.
Актуальные Новости вчера в 10:54
Политика

Владимир Путин на саммите БРИКС отправил ряд важных сигналов Украине

Отвечая на вопросы журналистов по итогам саммита, Путин отправил Украине ряд важнейших сигналов.
Tochka Zрения вчера в 08:33
Происшествия

Украинские спасатели сообщили о взрывах на военных складах в Балаклее

Спасателей из состава госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области Украины не пустили на Балаклейский военный арсенал, где происходят взрывы, сообщает 15 ноября пресс-служба чрезвычайного ведомства.
REGNUM вчера в 09:22
Экономика

В Госдуму внесли проект о минимальной планке зарплат бюджетников

Парламент Республики Северная Осетия — Алания внес в Госдуму законопроект о минимальной планке месячной зарплаты для работников бюджетной сферы в регионах.
РИА Новости вчера в 15:29
Политика

Россия вернет Украине задержанные в Керченском проливе корабли

В обсуждениях принимают участие силовые ведомства и МИДы России и Украины.
Коммерсантъ вчера в 19:19
Киберспорт

Fortnite стала киберспортивной игрой года по версии Golden Joystick Awards 2019

Игрой года признали ремейк Resident Evil 2, а лучшей киберспортивной дисциплиной стала Fortnite.
CyberSport.ru вчера в 15:06
Музыка

Новый клип Little Big за сутки набрал более 3,3 миллиона просмотров

Новый клип на заглавную песню представленного накануне мини-альбома российской треш-поп группы Little Big на песню Go Bananas за сутки набрал на YouTube более 3,3 миллиона просмотров и 411 тысяч лайков.
Телеканал 360° вчера в 18:28
Происшествия

Стрельба в Благовещенске: охранник колледжа не считает себя виновным

Вести.Ru вчера в 22:03
Армия и оружие

Израиль перехватил две ракеты из сектора Газа

Российская газета вчера в 19:48
Автоспорт

Даниил Квят: Машина просто сама по себе выключилась

Российский гонщик Даниил Квят остался доволен пятничными тренировками Гран При Бразилии, несмотря на неудачное окончание второй сессии.
Autosport.com.ru вчера в 16:36
Происшествия

Соколова привезли на следственный эксперимент в бронежилете

Историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, привезли в его квартиру на набережной реки Мойки для следственных действий.
РИА Новости вчера в 06:25
Общество

Пассажиры самого долгого авиарейса рассказали о странностях на борту

Известия вчера в 23:29
Футбол

Бонуччи: «Игроки „Ювентуса“ поговорят с Роналду о том, что происходит»

Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи заявил, что он и его одноклубники обсудят с Криштиану Роналду его текущую ситуацию.
Sport24.ru 14 ноября в 15:55
Общество

Максим Галкин опроверг сообщения о запрете его выступлений

РБК вчера в 16:36
Теннис

Надаль лишил Медведева шансов выйти в полуфинал итогового турнира ATP

Испанец Рафаэль Надаль победил грека Стефаноса Циципаса в матче итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов, который проходит в Лондоне.
РИА Новости вчера в 12:19
Политика

США и Турция совместно оценят потенциальное влияние С-400 на F-35

Турция и Соединенные Штаты совместно оценят потенциальное влияние российской ЗРС С-400 на американский истребитель F-35.
Военное обозрение вчера в 23:07
Происшествия

Отчим признался в убийстве пятилетней девочки в Крыму

На местонахождение тела указал отчим ребенка — он же признался в убийстве и рассказал, что после преступления пытался уехать из страны с младшим сыном, а когда ему не удалось это сделать, вызвал полицию и заявил, что девочка сама ушла из квартиры.
Газета.Ru вчера в 04:02
Армия и оружие

Националисты вернулись на участок отвода сил у Золотого, заявили в ЛНР

Украинские националисты укрепляют позиции на участке разведения сил и средств у Золотого в Донбассе, заявил в пятницу на брифинге официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Яков Осадчий.
РИА Новости вчера в 07:25
Политика

В Австрии военного кинолога загрызли овчарки

Известия вчера в 23:53
Политика

Вашингтон пригрозил санкциями Египту за покупку российских Су-35

Наша версия вчера в 07:06
Энергетика

Польша не хочет продлевать газовый контракт с «Газпромом»

«Газпром экспорт» получил уведомление от польской нефтегазовой компании PGNiG, в котором сообщается, что страна не собирается продлевать контракт на поставку голубого топлива.
Мойка78 вчера в 13:57
Политика

Слова Собчак о Крыме проверят на экстремизм

Известия вчера в 12:15
Здоровье

Началась глобальная эпидемия суперинфекций

По оценкам, каждые 11 секунд в среднем один человек заражается резистентной бактерией, а каждые 15 минут кто-то умирает от неподдающейся лечению суперинфекции.
Lenta.ru вчера в 11:26
Хоккей

Голы Овечкина и Кузнецова не спасли «Вашингтон» от поражения

Вести.Ru вчера в 21:35
Футбол

Молодежная сборная России обыграла Латвию в отборе на Евро

Молодежная сборная России по футболу обыграла Латвию в матче пятого тура отборочного этапа чемпионата Европы 2021 года.
Нева Спорт вчера в 14:40
Общество

Японского журналиста расстроило посещение «завоеванного» Сахалина

Японский журналист Мититака Хаттори посетовал на постепенное исчезновение на Сахалине объектов японского наследия, а также назвал освобождение острова Красной армией "завоеванием".
РИА Новости вчера в 19:09
Шоу-бизнес

Водонаева дала слово, что пойдет к психологу

Отмечается, что в такую форму Водонаева пришла после нескольких недель "пищевого разврата": "картошка фри, молочные коктейли, сладкие ништячки, сахар, жир, мучное", поделилась своим американским рационом девушка.
РЕН ТВ вчера в 22:22
Экономика

Билл Гейтс вновь возглавил рейтинг миллиардеров

Основатель Microsoft Билл Гейтс занял первое место в рейтинге миллиардеров Bloomberg.
Lenta.ru вчера в 23:11
Как работают Яндекс.Новости?
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