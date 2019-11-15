Политика
Lenta.ruПомпео рассказал о разнице между признанием Крыма и Голанских высот
Госсекретарь США Майк Помпео объяснил, почему Вашингтон отказался признавать Крым российским, при этом признал Голанские высоты израильской территорией.
Читать в источнике
Оценить158
с чего всё началось
Госсекретарь США Майк Помпео объяснил разными "фактическими обстоятельствами" непризнание Соединенными Штатами Крыма в качестве российского региона и признание Голанских высот израильской территорией.РИА Новостивчера в 13:44
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 01:33, Ашберн
Происшествия
Российская медсестра заразила ВИЧ пятерых пациентов
Общество
Bloomberg: Билл Гейтс вновь стал самым богатым человеком в мире
Основатель компании Microsoft Билл Гейтс обошел главу Amazon Джеффа Безоса и снова возглавил список миллиардеров Bloomberg.
Шоу-бизнес
Яна Рудковская прокомментировала «измены» Евгения Плющенко
В Telegram Рудковская поделилась ссылкой на материал СМИ, в котором её супруга обвинили в изменах.
Экономика
Бюджетникам в регионах задумали установить минимальную планку зарплат
Парламент Республики Северная Осетия — Алания внес в Госдуму законопроект о минимальной планке месячной зарплаты для работников бюджетной сферы в регионах.
Политика
Россия зеркально ответит на помилование россиян в Литве
Директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин сообщил, что РФ примет зеркальные меры в ответ на помилование Литвой граждан РФ Николая Филипченко и Сергея Моисеенко.
Футбол
Экс-форвард «Спартака» Луис Адриано женился на русской модели
Бывший нападающий московского «Спартака» бразилец Луис Адриано официально оформил отношения со своей русской возлюбленной — моделью Екатериной Дорожко.
Происшествия
Семьи погибших при расстреле в Забайкалье получили по 6,7 млн рублей
Семьи погибших при расстреле военнослужащих в Забайкалье получили по 6,7 млн руб. компенсаций, рассказал в интервью «Новой газете» референт Главного военно-политического управления Минобороны России Рустем Клупов.
Энергетика
Польша не хочет продлевать газовый контракт с «Газпромом»
«Газпром экспорт» получил уведомление от польской нефтегазовой компании PGNiG, в котором сообщается, что страна не собирается продлевать контракт на поставку голубого топлива.
Политика
Названа дата встречи лидеров «нормандской четверки»
Происшествия
Пожар на птицефабрике в Нижнем Тагиле потушен
В Нижнем Тагиле ликвидирован пожар на птицефабрике. Об этом сообщает пресс-служба свердловского управления МЧС.
Происшествия
В Татарстане четыре человека погибли в ДТП
В Лаишевском районе Татарстана четыре человека погибли и трое пострадали при лобовом столкновении двух автомобилей, сообщили в пресс-службе республиканского главка МВД России.
Происшествия
Соколова привезли на следственный эксперимент в бронежилете
Здоровье
Симптомы депрессии усиливаются в течение последнего года жизни
Политика
Слова Собчак о Крыме проверят на экстремизм
Армия и оружие
В сети появилось видео оценки американцами российских БМП-3 и Т-80
Американские военные смогли опробовать образцы российской военной техники на учениях в Южной Корее, сообщает «Российская газета».
Футбол
Аргентина переиграла Бразилию благодаря голу Месси
Сборные Бразилии и Аргентины провели товарищеский матч в Саудовской Аравии.
Политика
США и Турция совместно оценят потенциальное влияние С-400 на F-35
Политика
Трамп потребовал от Токио и Сеула увеличить расходы на контингент США
Президент США Дональд Трамп намерен добиваться у Японии и Республики Корея увеличения расходов в 4-5 раз на содержание американского военного контингента, защищающего их территории.
Происшествия
Арестован гендиректор ЧОПа, охранявшего колледж в Благовещенске
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров рассказал, как похудел на 40 килограммов
Король российской поп-музыки Филипп Киркоров за последнее время преобразился - сбросил лишний вес.
Технологии
Google запускает бесплатного «убийцу» SMS
Речь идет о протоколе RCS (Rich Communication Services), через который можно отправлять сообщения с изображениями и создавать чаты до 100 пользователей.
Политика
В ЕК отреагировали на слова Путина о транзите газа через Украину
Еврокомиссия "сохраняет спокойствие" по вопросу транзита российского газа через территорию Украины и продолжает работу над подписанием нового соглашения между сторонами, заявила представитель ЕК Мина Андреева в ходе брифинга.
Общество
Галкин высказался об отмене своих концертов
Комик и телеведущий Максим Галкин записал видеообращение, в котором прокомментировал информацию об отмене его выступлений из-за недавнего заявления о цензуре на телевидение.
Общество
Пассажиры самого долгого авиарейса рассказали о странностях на борту
Пассажиры 19-часового рейса Лондон–Сидней авиакомпании Qantas Airlines рассказали о странностях на борту во время перелета.
Хоккей
Овечкин нанёс мощный силовой приём хоккеисту «Монреаля» Друену
Автоспорт
Квят попал в аварию на тренировке перед Гран-при Бразилии
Пилот Toro Rosso Даниил Квят попал в аварию во время второй тренировки перед Гран-при Бразилии «Формулы-1».
Политика
На Украине предложили выдавать документы родившимся в Крыму детям
В апреле 2014 года украинские власти начали силовую операцию против самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
Общество
Активы компании Дерипаски в США оказались заблокированы из-за санкций
Из-за санкций счета в Wells Fargo оказались заблокированы, а зарегистрированный в США агент компании полностью прекратил свою деятельность.
Происшествия
Американский пограничник ранил россиянина на границе с Мексикой
Американский пограничник ранил гражданина России из огнестрельного оружия. Инцидент произошел на границе США с Мексикой.
Музыка
Новый клип Little Big набрал более 2 млн просмотров за 10 часов
Новый клип российской треш-поп группы Little Big на песню Go Bananas набрал более двух миллионов просмотров на сайте YouTube за десять часов.