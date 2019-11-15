Госсекретарь США Майк Помпео объяснил, почему Вашингтон отказался признавать Крым российским, при этом признал Голанские высоты израильской территорией.

Помпео рассказал о разнице между признанием Крыма и Голанских высот

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