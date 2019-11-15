Политика

РИА НовостиРИА НовостиПомпео рассказал о разнице в признании Крыма и Голанских высот

"Есть набор международных норм и понятий, есть фактические обстоятельства, которые им противоречат, и там, где эти нормы выстраиваются, мы должны признать их", — пояснил госсекретарь. По его словам, именно в соответствии с такой логикой США видят разницу между Крымом и Голанскими высотами.
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Майк Помпео
Ситуация очевидно разная, и мы совершенно четко об этом сказали, когда было принято решение. Мы просто признали реальность на земле и историю, которая существовала в этом конкретном месте.
— Майк Помпео, американский политикТК Звезда 17:41
с чего всё началось

Помпео рассказал о разнице в признании Крыма и Голанских высот

Госсекретарь США Майк Помпео объяснил разными "фактическими обстоятельствами" непризнание Соединенными Штатами Крыма в качестве российского региона и признание Голанских высот израильской территорией.
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