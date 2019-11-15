Госсекретарь США Майк Помпео объяснил разными "фактическими обстоятельствами" непризнание Соединенными Штатами Крыма в качестве российского региона и признание Голанских высот израильской территорией.

с чего всё началось

Ситуация очевидно разная, и мы совершенно четко об этом сказали, когда было принято решение. Мы просто признали реальность на земле и историю, которая существовала в этом конкретном месте.

"Есть набор международных норм и понятий, есть фактические обстоятельства, которые им противоречат, и там, где эти нормы выстраиваются, мы должны признать их", — пояснил госсекретарь. По его словам, именно в соответствии с такой логикой США видят разницу между Крымом и Голанскими высотами.

Помпео рассказал о разнице в признании Крыма и Голанских высот

Происшествия Пилот севшего в кукурузном поле A321 скрывает имя от пассажиров Пилот Airbus A321 Дамир Юсупов, который сумел успешно совершить аварийную посадку самолёта в кукурузном поле недалеко от подмосковного аэропорта Жуковский, объяснил, почему перестал представляться пассажирам перед началом полёта.

Космос Японский космический зонд «Хаябуса-2» покидает астероид Рюгу Японский космический зонд "Хаябуса-2" покинул орбиту астероида Рюгу после серии исследований и сбора проб грунта, чтобы доставить их на Землю, сообщило аэрокосмическое агентство Японии JAXA.

Политика США расширили санкционные списки по Кубе Соединенные Штаты внесли в свой черный список по Кубе пять кубинских гостиниц, которые принадлежат вооруженным силам островного государства.

Шоу-бизнес Дмитрий Шепелев рассказал об отношениях с новой возлюбленной Дмитрий Шепелев – российский телеведущий и бывший гражданский муж умершей четыре года назад певицы Жанны Фриске – рассказал в интервью порталу PeopleTalk об отношениях со своей новой возлюбленной Екатериной Тулуповой.

Технологии Apple удалит из App Store приложения, связанные с вейпингом Корпорация Apple намерена удалить из App Store свыше 180 приложений, которые связаны с курением электронных сигарет или вейпингом, сообщает портал Apple Insider.

Экономика Белорусский рубль вошел в тройку популярных в России валют Белорусский рубль оказался самой интересной иностранной валютой для сбережений после «традиционных» доллара и евро, обогнав при этом китайский юань, британский фунт и швейцарский франк.

Общество Жительница алтайского села упала на колени перед Медведевым Во время рабочего визита председателя правительства России Дмитрия Медведева в алтайское село Санниково местная жительница упала на колени с жалобой на бездействие местных властей.