Политика
РИА НовостиПомпео рассказал о разнице в признании Крыма и Голанских высот
"Есть набор международных норм и понятий, есть фактические обстоятельства, которые им противоречат, и там, где эти нормы выстраиваются, мы должны признать их", — пояснил госсекретарь. По его словам, именно в соответствии с такой логикой США видят разницу между Крымом и Голанскими высотами.
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Ситуация очевидно разная, и мы совершенно четко об этом сказали, когда было принято решение. Мы просто признали реальность на земле и историю, которая существовала в этом конкретном месте.
— Майк Помпео, американский политикТК Звезда 17:41
с чего всё началось
Госсекретарь США Майк Помпео объяснил разными "фактическими обстоятельствами" непризнание Соединенными Штатами Крыма в качестве российского региона и признание Голанских высот израильской территорией.РИА Новости13:44
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