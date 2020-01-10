Политика

News.ruNews.ruПомпео рассказал о возможной причине крушения украинского самолёта

Госсекретарь Соединённых Штатов Америки Майкл Помпео в пятницу, 10 января, прокомментировал крушение украинского самолёта Boeing 737 в Тегеране. По его словам, причиной авиакатастрофы могла стать техническая неисправность.
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с чего всё началось
Госсекретарь США Майкл Помпео в эфире телеканала
 Fox News сообщил, что видел отчёты, и призвал быстрее разобраться в катастрофе с украинским лайнером в Ираке.
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РЕН ТВвчера в 23:43

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Бывший участник поп-группы "140 ударов в минуту" Юрий Абрамов умер 9 января в возрасте 47 лет в Подмосковье.
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Американский политик, дипломат. Государственный секретарь США с 26 апреля 2018 года. Директор Центрального разведывательного управления с 23 января 2017 по 26 апреля 2018.
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