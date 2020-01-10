Политика
News.ruПомпео рассказал о возможной причине крушения украинского самолёта
Госсекретарь Соединённых Штатов Америки Майкл Помпео в пятницу, 10 января, прокомментировал крушение украинского самолёта Boeing 737 в Тегеране. По его словам, причиной авиакатастрофы могла стать техническая неисправность.
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с чего всё началось
Госсекретарь США Майкл Помпео в эфире телеканала Fox News сообщил, что видел отчёты, и призвал быстрее разобраться в катастрофе с украинским лайнером в Ираке.Царьградвчера в 23:17
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Власти США озвучили возможную причину крушения украинского самолета в Тегеране
ФедералПрессвчера в 23:58
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