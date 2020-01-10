с чего всё началось

Госсекретарь Соединённых Штатов Америки Майкл Помпео в пятницу, 10 января, прокомментировал крушение украинского самолёта Boeing 737 в Тегеране. По его словам, причиной авиакатастрофы могла стать техническая неисправность.

Происшествия Из ФСБ уволили снимавших стрельбу на Лубянке сотрудников Из центрального аппарата ФСБ были уволены 16 человек из отдела «П», причастные к съемке событий во время расстрела на Лубянке.

Общество Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.

Общество Создатель World of Tanks собрался в Госдуму Один из создателей и директор по продукту игры World of Tanks (WoT) компании Wargaming Вячеслав Макаров собрался создать «Партию прямой демократии» и попасть с ней в Госдуму.

Политика Зеленский назвал канадцев жителями «Канадии» Президент Украины Владимир Зеленский допустил ошибку в обращении к гражданам Канады, опубликованном на его странице в твиттере.

Энергетика «Газпром» снижает экспорт в Европу С января 2020 года «Газпром» приступил к резкому снижению поставок газа в Европу, в первую очередь за счет трехкратного сокращения транзита через Украину.

Здоровье В Омске выявлен заболевший гонконгским гриппом В одном случае человек заболел гриппом A/H3N2 (так называемый гонконгский грипп), в другом случае - гриппом В.

Технологии Правозащитные организации обратились к Google из-за предустановленных приложений Ряд международных общественных организаций написали открытое письмо генеральному директору Google Сундару Пичаи с просьбой пересмотреть политику по предустановленным на устройства приложениям.

Армия и оружие Шойгу призвал отслеживать развертывание США РСМД Глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что России необходимо отслеживать развертывание США ракет средней и меньшей дальности в связи с прекращением действия ДРСМД.

Общество Новая порода собак появилась в России Карельскую лайку на заседании специальной комиссии Российской кинологической федерации официально признали отдельной породой собак, сообщает пресс-служба главы Республики Карелия.

Технологии От авиатакси до «виртуальных людей»: новинки на выставке CES 2020 Виртуальный солнцезащитный козырёк для автомобилей Компания Bosch представила на выставке разработку, которая призвана повысить безопасность дорожного движения — прототип солнцезащитного козырька для водителя под названием Virtual Visor.

Автоспорт «КамАЗ» Эдуарда Николаева прекратил борьбу на «Дакаре» Как ранее сообщало ИА REGNUM, грузовик под управлением остановился на 165-м км пятого этапа ралли «Дакар» в связи с проблемами двигателя.