Политика
Газета.RuПомпео призвал Казахстан сотрудничать с компаниями США
США призывают Нур-Султан к сотрудничеству с американскими компаниями, заявил госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео по итогам встречи с министром иностранных дел Казахстана Мухтаром Тлеуберди.
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Происшествия
Задержан подозреваемый по делу об обрушении крыши в кафе Новосибирска
Здоровье
Минздрав посоветовал три лекарства для лечения коронавируса
Три препарата вошли в список рекомендованных для лечения коронавирусной инфекции у взрослых, следует из временных методических рекомендаций Минздрава России и Роспотребнадзора по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции.
Общество
Росстат назвал регионы с наибольшей убылью населения
Наибольшая убыль населения зафиксирована в трех федеральных округах – Приволжском (110,8 тысячи человек), Сибирском (54,2 тысячи) и Дальневосточном (21,3 тысячи).
Здоровье
Зараженный коронавирусом китаец пожаловался на условия в российской больнице
Госпитализированный с коронавирусом в краевую инфекционную больницу Забайкалья гражданин Китая Ван Юньбин пожаловался на плохие условия содержания и лечения в медицинском учреждении.
Общество
Порядка 130 россиян решили покинуть Хубэй в рамках эвакуации
Пресс-атташе посольства России в Китае Георгий Егоров заявил, что к настоящему времени 130 россиян выразили готовность покинуть китайскую провинцию Хубэй в рамках эвакуации из-за коронавируса.
Экономика
Moody’s считает коронавирус опаснее кризиса 2008 года
Новый коронавирус из Китая может иметь для мировой экономики более тяжелые последствия, чем финансовый кризис 2008-2009 годов, говорится в аналитическом отчете международного рейтингового агентства Moody's.
Общество
Немецкие кардиологи назвали неожиданные симптомы скорого инфаркта
Кардиологи из Немецкого фонда сердечных заболеваний в беседе с Focus.de предупредили, что боль в ногах может указывать на повышенный риск сердечного приступа.
Политика
Патриарх Кирилл предложил включить упоминание о Боге в Конституцию
Патриарх Кирилл предложил добавить в преамбулу Конституции упоминание о Боге.
Здоровье
ФАС проверит данные о росте цен на маски и лекарства в РФ
Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) проверит обращения граждан по поводу роста цен на медицинские маски и противовирусные препараты в стране, сообщает ТАСС.
Происшествия
В Петербурге под завалами рухнувшего спорткомплекса нашли погибшего
Один из рабочих, проводивших демонтаж спортивного комплекса «Петербургский» в Санкт-Петербурге, погиб в результате незапланированного обрушения крыши.
Происшествия
В Петербурге горит здание «Лениздата»
Здание "Лениздата" загорелось в Центральном районе Санкт-Петербурга, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
Общество
В сети обнаружено страшное пророчество Нострадамуса о коронавирусе
Французский астролог и пророк Мишель де Нострдам, известный под именем Нострадамус, предсказал смертельный коронавирус, который сейчас свирепствует в Китае.
Общество
Первая смерть от коронавируса зафиксирована за пределами Китая
Первая смерть от коронавируса за пределами Китая зафиксирована на Филиппинах, где скончался 44-летний мужчина из Уханя.
Общество
Депутат Рады посоветовал пенсионерке продать пса для оплаты коммуналки
Депутат Верховной Рады от фракции "Слуга народа" Евгений Брагар посоветовал пенсионерке продать собаку, чтобы рассчитаться за коммунальные услуги.
Политика
Аббас объявил о полном разрыве отношений с США и Израилем
Палестина разрывает все отношения с Израилем и США, в том числе в сфере безопасности, объявил президент Палестины Махмуд Аббас на экстренном заседании глав МИД Лиги арабских государств (ЛАГ), которое прошло в Каире.
Авто
Новые минивэн GAC GN8 и кроссовер GAC GS5 добрались до России
Китайский автопроизводитель GAC сообщил о выходе на российский рынок двух новинок – минивэна и кроссовера.
Авто
Составлен ТОП-3 кроссоверов с вариатором в РФ
«Автоновости дня», опираясь на мнение экспертов, составили ТОП-3 кроссоверов с вариатором на рынке РФ.
Футбол
Футбольный клуб Ивана Саввиди хотят исключить из чемпионата Греции
Журналисты канала выяснили, что Иван Саввиди, будучи владельцем ФК ПАОК из Салоников, также владел пакетом акций другого клуба – «Ксанти».
Политика
Глава горсовета Керчи отозвала заявление об отставке
Происшествия
Прокуратура обязала СК переквалифицировать обвинение сестрам Хачатурян
Генеральная прокуратура России обязала Следственный комитет России переквалифицировать обвинение в деле сестер Хачатурян с убийства на необходимую оборону, что повлечет за собой прекращение уголовного преследования.
Энергетика
В Крыму увеличились цены на газ
В Крыму с сегодняшнего дня, с 1 февраля, действуют другие цены на природный газ.
Теннис
Кенин в роскошном платье устроила фотосессию с кубком Australian Open
Американская теннисистка Софья Кенин после победы на Открытом чемпионате Австралии устроила фотосессию с чемпионским кубком.
Фигурное катание
Загитова упала во время показательного номера на ледовом шоу Слуцкой
Олимпийская чемпионка Алина Загитова выступила в шоу Ирины Слуцкой на льду природного озера в парк-отеле «Доброград» во Владимирской области.
Политика
Великобритания официально покинула ЕС
Великобритания в субботу в 23.00, 31 января (02.00 мск 1 февраля), официально вышла из состава Евросоюза.
Армия и оружие
National Interest назвал пять самых грозных видов советского оружия
Американский журнал National Interest назвал пять самых грозных видов вооружений, разработанных и произведенных в СССР.
Хоккей
В матче НХЛ между «Калгари» и «Эдмонтоном» произошла драка вратарей
Голкипер «Калгари Флэймз» Кэм Тальбо подрался с вратарём «Эдмонтон Ойлерз» Майком Смитом во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Шоу-бизнес
Мать Аршавина выселяет бывшую жену и ребенка футболиста из квартиры
Мать Андрея Аршавина планирует выселить из квартиры в Петербурге бывшую супругу футболиста Алису Казьмину.
Общество
Сотрудник банка раскрыла способы выявления телефонных мошенников
«Важно знать, что сотрудник банка никогда и ни при каких обстоятельствах не попросит назвать номер или пин-код карты, CVV-код (это последние три цифры на обратной стороне банковской карты), пароль для входа в личный кабинет клиента или код из СМС-сообщений», — добавила Тузова.