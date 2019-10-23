Политика
News.ruПомпео встретился с украинским митрополитом Епифанием
Американский госсекретарь Майкл Помпео провёл встречу с главой Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифанием Думенко. Информацию об этом распространила пресс-секретарь Госдепартамента США Морган Ортагус.
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Армия и оружие
США сымитировали бомбардировку Крыма
Lenta.ru 01:39
Гаджеты
Samsung извинился за сбои в работе сенсора телефонов
На минувшей неделе корпорация сделала обращение к владельцам телефонов марки Samsung с просьбой стереть из памяти смартфона старые отпечатки пальцев и прекратить на некоторое время использовать защитное покрытие для экранов, которые, как позже выяснилось, имеют способность нарушать работу сенсоров.
Актуальные Новости 13:32
Политика
Сноуден рассказал, как оказался в ловушке в России
После огласки секретной информации бывший агент уехал из США, запросив сразу у нескольких стран убежище, в том числе у России.
Коммерсантъ 17:39
Политика
Зеленский надеется на скорую встречу в нормандском формате
Президент Украины Владимир Зеленский и глава Германии Франк-Вальтер Штайнмайер подтвердили после встречи в Японии, что только в рамках нормандского формата можно достичь мира в Донбассе.
Дума ТВ 02:47
Футбол
Александр Бубнов: «Осторожно, вас обманывают!»
Постоянный эксперт Sportbox.ru и Mathctv.ru Александр Бубнов сделал заявление в связи участившейся публикацией в интернете фейковых комментариев от его имени.
Sportbox.RU 09:05
Футбол
Португалия обошла Россию в таблице коэффициентов УЕФА
Обойти Россию в таблице коэффициентов УЕФА удалось Португалии, единственный представитель которой в Лиге чемпионов, «Бенфика», свой поединок третьего тура группового раунда с французским «Лионом» выиграл.
RT на русском 18:02
Общество
Штрафы за недолив топлива ужесточат в 2021 году, пишут СМИ
Минпромторг рассчитывает, что оборотные штрафы за недолив топлива на АЗС введут 2021 году, передают "Известия".
Газета.Ru 21:38
Здоровье
На Украине зафиксирована вспышка дифтерии
Как сообщало ИА REGNUM, ранее известный украинский детский врач, кандидат медицинских наук Евгений Комаровский заявил, что на Украине нет достаточного количества лекарств против дифтерии.
REGNUM 08:19
Политика
Россия направит Армении ноту протеста из-за срыва оружейного тендера
В ноте, подписанной 22 октября 2019 года заместителем главы Минпромторга России Олегом Рязанцевым и адресованной министру обороны Армении Давиду Тонояну, говорится, что заявка на участие ORSIS в данном тендере была "без веских оснований отклонена", а сама компания "немотивированно включена в список недобросовестных поставщиков" Вооруженных сил Армении.
РИА Новости 20:03
Футбол
«Томь» обыграла «Мордовию» в домашнем матче
Сегодня «Томь» сразилась с саранской командой «Мордовия» в домашнем матче на стадионе «Труд».
Tomsk.Ru 09:28
Общество
В «Росатоме» опровергли информацию о ввозе в РФ радиоактивных отходов
Утверждения международной экологической организации Greenpeace о якобы ввозе в Россию радиоактивных отходов из Германии являются дезинформацией, заявили в компании АО "Техснабэкспорт" (входит в "Росатом").
РИА Новости 14:48
Общество
Елену Малышеву госпитализировали
Телеведущая призналась, что впервые в жизни у нее был гипертонический криз. Врачи сумели снизить давление, но Малышеву увезли в больницу.
Москва 24 01:47
Экономика
Россия поднялась на 28-е место в рейтинге Doing Business
Россия поднялась в рейтинге Doing Business-2020, который ежегодно публикует группа Всемирного банка, на 28-е место.
ТАСС 22:03
Общество
Эксперт оценил наряд супруги Зеленского на церемонии в Японии
Супруга президента Украины Елена Зеленская, присутствовавшая на церемонии интронизации императора Японии Нарухито в платье жёлтого цвета, не нарушала никаких традиций, полагает профессор Школы актуальных гуманитарных исследований РАНХиГС, историк-японист Александр Мещеряков.
RT на русском 05:33
Спорт
В Бельгии паралимпийская чемпионка Марике Верворт сделала эвтаназию
Бельгийская паралимпийская чемпионка Марике Верворт сделала эвтаназию вечером 22 октября.
Телеканал RTVI 11:14
Шоу-бизнес
Анна Снаткина по совету Сергея Безрукова похудела на 10 килограммов
Анна Снаткина рассказала журналистам о совете Сергея Безрукова. Оказалось, что однажды благодаря актеру она похудела на 10 килограммов.
OAnews 02:25
Общество
Ученые опровергли пользу популярного способа оздоровления в старости
Немецкие ученые провели исследование и опровергли пользу популярного способа оздоровления.
Дни24 02:48
Происшествия
Наезд иномарки на пешеходов в Петербурге попал на видео
В Сети появилось видео, на котором видно, как иномарка наехала на пешеходов в Санкт-Петербурге, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 14:32
Кино
Минкульт опубликовал «доску позора» кинематографистов
Министерство культуры и Фонд кино опубликовали «черный список» кинематографистов.
Культуромания 01:47
Экономика
Государство застрахует добровольные пенсионные накопления россиян
По мнению экспертов, в настоящее время добровольные пенсионные накопления не пользуются популярностью у россиян.
News.ru 21 октября в 19:15
Происшествия
Число погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае увеличилось до 17
Число погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае увеличилось до 17 человек.
РБК вчера в 06:49
Интернет
Хакеры замаскировали вирусы под бухгалтерские файлы
После летних отпусков российские компании столкнулись с массовой рассылкой вредоносных программ под видом бухгалтерских документов.
Телеканал 360° 22:14
Здоровье
Чрезмерное употребление кофе повышает риск простудных заболеваний
Чрезмерное употребление кофе повышает риск простудных заболеваний.
Вести Подмосковья 02:44
Наука
Ученые нашли белок, предотвращающий старение и рак
Исследователи из института Пастера во Франции обнаружили белок, который помогает бороться со старением и защищает организм от злокачественных заболеваний.
Профиль 15:47
Армия и оружие
На Украине признали бесполезность своих бронекатеров
Малые артиллерийские бронекатера украинского производства "Гюрза-М" обладают неудовлетворительными боевыми характеристиками, в связи с чем их применение ограничено Азовским морем и реками.
РИА Новости вчера в 18:18
Общество
Генпрокуратура предложила запретить публикации преступлений подростков
Генпрокуратура России предложила ввести запрет на публикации о преступлениях, совершенных подростками.
Известия 16:02