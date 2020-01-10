Госсекретарь США Майк Помпео признался, что у американских спецслужб не было точной информации о "планах" иранского генерала Касема Сулеймани атаковать Соединенные Штаты.

Помпео: у США не было конкретных данных о подготовке атак Сулеймани

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