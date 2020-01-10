Политика

РИА НовостиРИА НовостиПомпео: у США не было конкретных данных о подготовке атак Сулеймани

Госсекретарь США Майк Помпео признался, что у американских спецслужб не было точной информации о "планах" иранского генерала Касема Сулеймани атаковать Соединенные Штаты.
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с чего всё началось
У Вашингтона не было конкретных данных о том, где и когда убитый иранский генерал Касем Сулеймани планировал совершить нападения на американских граждан, заявил госсекретарь США Майк Помпео в интервью Fox News
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Помпео признал отсутствие точных данных о планируемой Сулеймани атаке

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Помпео признал отсутствие у США конкретной информации о планах Сулеймани

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РИА Новостивчера в 22:37
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Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 01:53, Ашберн

Помпео сознался во вранье насчет генерала Сулеймани

Вести.UZ01:16
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Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 01:53, Ашберн
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Касем Сулеймани
Иранский генерал-лейтенант
Иранский военный деятель, генерал-майор и командующий спецподразделением «Аль-Кудс» в составе Корпуса Стражей Исламской революции, предназначенного для проведения спецопераций за пределами Ирана. Эль-Кудс под руководством Сулеймани оказывает военную поддержку группировкам ХАМАС и Хезболла в Палестине и Ливане, а также сыграл важную роль в формировании политической ситуации в Ираке после вывода оттуда американских войск. Начиная с 2012 года Сулеймани помогал правительству Башара Асада переломить ход гражданской войны в Сирии и отбить стратегические города и территории у повстанческих группировок. 3 января 2020 года был убит в Багдаде в результате целенаправленного авиаудара ВВС США.
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