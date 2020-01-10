Политика
РИА НовостиПомпео: у США не было конкретных данных о подготовке атак Сулеймани
Госсекретарь США Майк Помпео признался, что у американских спецслужб не было точной информации о "планах" иранского генерала Касема Сулеймани атаковать Соединенные Штаты.
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с чего всё началось
У Вашингтона не было конкретных данных о том, где и когда убитый иранский генерал Касем Сулеймани планировал совершить нападения на американских граждан, заявил госсекретарь США Майк Помпео в интервью Fox News.Коммерсантъвчера в 23:53
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Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 01:53, Ашберн
Общество
Объяснена причина аномально теплой погоды в России
Руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин объяснил причины аномально теплой погоды в России.
Политика
Глава ГТС Украины оценил потери Киева от запуска «Турецкого потока»
Общество
Россияне в ночь на 11 января увидят первое лунное затмение в 2020 году
Политика
NYT показала видео ракетного удара по украинскому самолету в Иране
Американская газета The New York Times публикует видео, которое может свидетельствовать о том, что украинский самолет был сбит иранской ракетой недалеко от аэропорта Тегерана.
Хоккей
Панарин набрал три очка, «Рейнджерс» обыграли «Нью-Джерси»
Политика
Ирак возобновил переговоры о покупке российских С-300
Ирак возобновил переговоры с Россией о покупке зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-300, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу комитета по обороне и безопасности иракского парламента Мухаммада Риду.
Кино
Фильм «Холоп» побил рекорд по кассовым сборам в российском прокате
Картина «Холоп», вышедшая в российский прокат 26 декабря, собрала 1,8 млрд. рублей.
Армия и оружие
Опубликовано видео поражения цели «Калибром» на учениях в Черном море
Телеканал "Звезда" опубликовал видео пусков ракет "Калибр" на учениях в Черном море.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл сложили с себя королевские полномочия
Герцог и герцогиня Сассекские отказались от обязанностей и привилегий «старших» членов британской королевской семьи.
Общество
В России урежут пенсии в 2020 году
Ранее "Утро" писало об этапах повышения социальных и страховых пенсий в 2020 году.
Происшествия
Киргизское село эвакуировали из-за стычки на границе с Таджикистаном
Жителей киргизского села эвакуировали из-за конфликта на границе с Таджикистаном, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе администрации Баткенской области Киргизии.
Происшествия
В Саратове полиция нашла повалившую новогоднего оленя девушку
Полиция Саратова отыскала местную жительницу, которая повредила новогоднюю фигуру оленя на центральной пешеходной улице города.
Футбол
Ларссон получил травму в матче за сборную Швеции
Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон получил травму в товарищеском матче между сборными Швеции и Молдавии (1:0). 22-летний швед забил единственный мяч в этой встрече, однако не смог доиграть ее до конца.
Происшествия
Жительница Улан-Удэ избила врачей «скорой»
Двух врачей бригады скорой помощи избила 52-летняя жительница Улан-Удэ.
Армия и оружие
В США сообщили о случайном попадании ракеты в украинский лайнер
Политика
Трамп назвал США «защитником» Европы от России
Трамп регулярно обвиняет союзников по НАТО в недостаточных расходах на оборону.
Общество
Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею
Кино
В сети появились первые фото Паттинсона в роли Бэтмена
В Twitter опубликованы первые фотографии со съемочной площадки нового фильма "Бэтмен" в Лондоне.
Политика
В МВД Абхазии обещали не допустить столкновений на акции в Сухуме
МВД Абхазии обещает не допустить столкновений на акции оппозиции в Сухуме, у администрации президента находятся около 500 сотрудников ведомства и других силовых служб, сообщил РИА Новости в пятницу министр внутренних дел Раули Смыр.
Экономика
Продажи одежды и обуви в России упали впервые с 2015 года
Продажи одежды, обуви и аксессуаров падают впервые с 2015 года, когда показатель снизился на 9%, до 2,27 трлн руб.
Общество
В России хотят ввести штрафы за завышение стоимости услуг ЖКХ
Штрафы для ресурсоснабжающих организаций, которые завышают стоимость жилищно-коммунальных услуг, предлагают ввести в правительстве России, пишут 10 января «Известия».
Происшествия
Следствие просит суд назначить Бочкаревой штраф за хранение наркотиков
Общество
Названы самые редкие имена для новорожденных в России
Единый реестр записей актов гражданского состояния (ЗАГС) опубликовал список самых редких имен для новорожденных в 2019 году, передает "Интерфакс".
Происшествия
Самолет Москва – Новый Уренгой совершил вынужденную посадку
Пассажирский самолет компании «Аэрофлот», следующий рейсом Москва – Новый Уренгой, совершил вынужденную посадку в Нижневартовске.
Технологии
Apple подтвердила сканирование фото пользователей в iCloud
Происшествия
Экс-главе КУГИ Кемеровской области вынесли приговор за мошенничество
Бывшему председателю комитета по управлению государственным имуществом Кемеровской области вынесли приговор за мошенничество.
Политика
В МИД России призвали к сдержанности в ситуации вокруг Ирана
Москва призывает все стороны к сдержанности на фоне обострения ситуации вокруг Ирана и риска новых конфронтаций, заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков.
Теннис
Сборная России сыграет с командой Сербии в полуфинале ATP Cup
Серб Новак Джокович обыграл канадца Дениса Шаповалова во втором поединке четвертьфинального матча командного турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP Cup).
Политика
Объявлена дата подписания торговой сделки между Китаем и США
Вице-премьер госсовета Китая Лю Хэ подпишет торговое соглашение с США во время своего визита в Вашингтон 13-15 января.