с чего всё началось

Госсекретарь США Майк Помпео признался, что у американских спецслужб не было точной информации о "планах" иранского генерала Касема Сулеймани атаковать Соединенные Штаты.

Помпео: у США не было конкретных данных о подготовке атак Сулеймани

Политика NYT показала видео ракетного удара по украинскому самолету в Иране Американская газета The New York Times публикует видео, которое может свидетельствовать о том, что украинский самолет был сбит иранской ракетой недалеко от аэропорта Тегерана.

Политика Ирак возобновил переговоры о покупке российских С-300 Ирак возобновил переговоры с Россией о покупке зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-300, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу комитета по обороне и безопасности иракского парламента Мухаммада Риду.

Футбол Ларссон получил травму в матче за сборную Швеции Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон получил травму в товарищеском матче между сборными Швеции и Молдавии (1:0). 22-летний швед забил единственный мяч в этой встрече, однако не смог доиграть ее до конца.

Политика В МВД Абхазии обещали не допустить столкновений на акции в Сухуме МВД Абхазии обещает не допустить столкновений на акции оппозиции в Сухуме, у администрации президента находятся около 500 сотрудников ведомства и других силовых служб, сообщил РИА Новости в пятницу министр внутренних дел Раули Смыр.

Общество Названы самые редкие имена для новорожденных в России Единый реестр записей актов гражданского состояния (ЗАГС) опубликовал список самых редких имен для новорожденных в 2019 году, передает "Интерфакс".