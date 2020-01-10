с чего всё началось

Мы не знаем точно, когда, и мы не знаем точно, где. Но это было реально ... Была реальная возможность, была реальная необходимость. Мы приняли правильное решение. Президент сделал правильный выбор.

Госсекретарь США Майк Помпео признался, что у американских спецслужб не было информации, где и когда якобы планировал нападения против Соединенных Штатов убитый иранский генерал Касем Сулеймани.

Помпео: у США не было конкретных данных о подготовке атак Сулеймани

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Общество В России могут ввести штрафы за завышение стоимости услуг ЖКХ Правительство России поручило Министерству строительства до марта текущего года подготовить законопроект о введении штрафов в отношении ресурсоснабжающих организаций за завышение стоимости услуг ЖКХ, пишет газета «Известия».

Политика В Белом Доме прокомментировали принятую Конгрессом резолюцию по Ирану Резолюция Палаты представителей Конгресса об ограничении права президента США Дональда Трампа на использование силы против Ирана подрывает способность противостоять "террористической деятельности" со стороны Тегерана.

Авто Внедорожник Aurus Komendant оказался размерно больше конкурентов Люксовый российский внедорожник Aurus Komendant, чье производство, как сообщали «Автоновости дня», начнется в 2022 году, на днях засняли на автовозе.

Общество В «Нафтогазе» назвали контракт с «Газпромом» самым выгодным в истории Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко считает заключенную 30 декабря сделку о транзитных поставках газа через Украину с «Газпромом» самым выгодным контрактом за всю историю страны.

Шоу-бизнес У Джастина Бибера диагностировали болезнь Лайма Певец Джастин Бибер признался, что страдает от болезни Лайма, и пообещал рассказать подробнее о своем здоровье в документальном фильме, сообщает Газета.ru.

Общество Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.

Технологии Хакеры используют Telegram для кражи криптовалюты Как утверждают в «Лаборатории Касперского», Lazarus предпринимает «более осторожные шаги» и использует «улучшенную тактику и процедуры» для кражи криптовалюты — хакеры изменили способ заражения системы, который позволяет им оставаться незамеченными.

Общество Крупнейшая пресноводная рыба объявлена вымершей Ученые полагают, что веслоносы полностью вымерли в промежутке между 2005 и 2010 годами.

Происшествия В Магадане осудили насильника и убийцу четырехлетней девочки Суд в Магадане признал приехавшего в регион на заработки 65-летнего Александра Скамрова виновным в убийстве, изнасиловании, действиях сексуального характера и надругательстве над телом четырехлетней девочки и приговорил его к 24 годам лишения свободы, сообщил РИА Новости представитель суда.