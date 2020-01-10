Политика
РИА НовостиПомпео: у США не было конкретных данных о подготовке атак Сулеймани
Госсекретарь США Майк Помпео признался, что у американских спецслужб не было информации, где и когда якобы планировал нападения против Соединенных Штатов убитый иранский генерал Касем Сулеймани.
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Мы не знаем точно, когда, и мы не знаем точно, где. Но это было реально ... Была реальная возможность, была реальная необходимость. Мы приняли правильное решение. Президент сделал правильный выбор.
— Майк Помпео, американский политикКоммерсантъ вчера в 23:53
с чего всё началось
Госсекретарь США Майк Помпео в разговоре с журналистом Fox News 9 января признался, что у правительства страны не было точной информации, где и когда якобы планировал нападение на американских граждан убитый иранский генерал Касем Сулеймани.Известиявчера в 23:27
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