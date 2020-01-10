Политика

РИА НовостиРИА НовостиПомпео: у США не было конкретных данных о подготовке атак Сулеймани

Госсекретарь США Майк Помпео признался, что у американских спецслужб не было информации, где и когда якобы планировал нападения против Соединенных Штатов убитый иранский генерал Касем Сулеймани.
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Майк Помпео
Мы не знаем точно, когда, и мы не знаем точно, где. Но это было реально ... Была реальная возможность, была реальная необходимость. Мы приняли правильное решение. Президент сделал правильный выбор.
— Майк Помпео, американский политикКоммерсантъ вчера в 23:53
с чего всё началось
Госсекретарь США Майк Помпео в разговоре с журналистом Fox News
 9 января признался, что у правительства страны не было точной информации, где и когда якобы планировал нападение на американских граждан убитый иранский генерал Касем Сулеймани.
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Касем Сулеймани
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Иранский военный деятель, генерал-майор и командующий спецподразделением «Аль-Кудс» в составе Корпуса Стражей Исламской революции, предназначенного для проведения спецопераций за пределами Ирана. Эль-Кудс под руководством Сулеймани оказывает военную поддержку группировкам ХАМАС и Хезболла в Палестине и Ливане, а также сыграл важную роль в формировании политической ситуации в Ираке после вывода оттуда американских войск. Начиная с 2012 года Сулеймани помогал правительству Башара Асада переломить ход гражданской войны в Сирии и отбить стратегические города и территории у повстанческих группировок. 3 января 2020 года был убит в Багдаде в результате целенаправленного авиаудара ВВС США.
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