Иронически охарактеризовав Сулеймани как "добропорядочного джентльмена и первоклассного дипломата", госсекретарь США усомнился в том, что иранский генерал вообще когда-либо ездил в Багдад с мирной миссией. Что же касается Зарифа, Помпео назвал его "первоклассным пропагандистом".

Помпео усомнился в том, что Сулеймани находился в Багдаде с дипмиссией

Общество В Раде заявили об увеличении долга Украины на 717 миллионов долларов Долг Украины за три месяца увеличился более чем на 717 миллионов долларов, бюджет на 2020 год придется корректировать, заявил депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко.

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Футбол «Баварии» предложили купить Заха Мюнхенской «Баварии» предложили приобрести ивуарийского нападающего лондонского «Кристал Пэлас» Уилфрида Заха, утверждает Sky Germany.

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Происшествия В Петербурге пропала няня вместе с ребенком Накануне в отдел полиции в Выборгском районе города поступило сообщение о том, что 3 января няня, присматривавшая за девочкой 2014 года рождения, ушла вместе с ней из квартиры на улице Кустодиева и с тех пор не выходит на связь.