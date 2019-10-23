Политика
RT на русскомПомпео встретился с главой ПЦУ Епифанием
Госсекретарь США Майк Помпео провёл встречу с главой неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифанием (Думенко). «Госсекретарь Помпео сегодня встретился с главой украинской православной церкви», — говорится в заявлении представителя Госдепа Моргана Ортагуса.
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Происшествия
СК возбудил уголовное дело об убийстве бизнесмена в подмосковном СИЗО
Управление Следственного комитета по Московской области возбудило уголовное дело об убийстве (часть 1 статьи 105 УК) бизнесмена Виктора Лотыша в СИЗО‐11 в Ногинске.
Медиазона 06:42
Общество
У клиентов Сбербанка прослушали аудио
Новое предложение о продаже базы клиентов Сбербанка появилось на одном из теневых ресурсов 13 октября.
Коммерсантъ 16:04
Футбол
«РБ Лейпциг» обыграл «Зенит» в матче Лиги чемпионов
Газета.Ru 15:00
Политика
Суд обязал Госдеп представить документы по Украине в течение 30 дней
Суд в США обязал Госдепартамент в течение 30 дней в силу «общественного интереса» начать предоставлять документы, связанные с отношениями администрации Дональда Трампа с Украиной.
RT на русском 16:35
Политика
Россия и Египет в скором времени могут возобновить авиасообщение
Отвечая на вопрос представителей СМИ о возобновлении авиарейсов между РФ и Египтом, Богданов отметил, что эта проблема может быть решена в ближайшее время.
RuNews24.ru 05:15
Экономика
Глава ПФР оценил расходы на индексацию пенсий работающим пенсионерам
Чтобы возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году, нужно 368 миллиардов рублей, сообщил глава Пенсионного фонда Антон Дроздов в Госдуме.
Российская газета 10:38
Политика
Путин намерен помогать африканским странам решать проблемы
Россия и дальше намерена содействовать африканским партнерам в решении актуальных вызовов и проблем.
Суть событий 15:31
Авто
Бренд Nissan представил концепт электрического кроссовера Nissan Aria
Компания Nissan рассекретила новый прототип электрического кроссовера под названием Ariya.
Faktom 05:02
Политика
CNN обвинил Россию в унижении США из-за успеха в Сирии
На сайте американского телеканала CNN во вторник 23 октября появилась статья о том, что Соединенные Штаты Америки стали «самыми большими неудачниками» на политическом ринге из-за подписания меморандума по Сирии президентами России и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Военное дело 08:58
Общество
СПГ-танкеры для проекта «Ямал СПГ» выведены из-под санкций США
Евразия Daily вчера в 14:22
Общество
Boeing заявила о прогрессе процесса возобновления эксплуатации 737 MAX
Авиастроительная компания Boeing заявила, что на пути возобновления эксплуатации самолетов Boeing 737 MAX наметился серьезный прогресс.
Профиль вчера в 12:37
Кино
Сценарий «Игры престолов» объяснил самую непонятную сцену финала
В сценарии финальной серии «Игры престолов» нашли объяснение странному поведению Дейенерис Таргариен, которая неожиданно решила спалить уже сдавшийся город вместе с мирными жителями.
Телеканал 360° 12:44
Общество
Елену Малышеву госпитализировали
Телеведущая призналась, что впервые в жизни у нее был гипертонический криз. Врачи сумели снизить давление, но Малышеву увезли в больницу.
Москва 24 01:47
Футбол
Александр Бубнов: «Осторожно, вас обманывают!»
Постоянный эксперт Sportbox.ru и Mathctv.ru Александр Бубнов сделал заявление в связи участившейся публикацией в интернете фейковых комментариев от его имени.
Sportbox.RU 09:05
Шоу-бизнес
Любовь Успенская хочет использовать дочь как донора яйцеклетки
Певица Любовь Успенская ранее заявляла, что хочет найти суррогатную мать, которая выносит ей ребенка.
Pravda.Ru 07:19
Общество
Фигурант дела «Нового величия» попросил убежища на Украине
Фигурант дела «Нового величия» Сергей Гаврилов, который находился под домашним арестом, попросил убежища на Украине.
Lenta.ru 17:31
Экономика
Господдержку Северного Кавказа признали неэффективной
Счетная палата назвала неэффективными меры господдержки Северного Кавказа.
Газета.Ru вчера в 04:29
Шоу-бизнес
Дочь Анастасии Заворотнюк опубликовала новое фото после молчания
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк выложила в Instagram новые фото, прервав молчание.
Новости Рязани 11:02
Общество
Ввезенные из Европы в Россию ядерные отходы пообещали вернуть обратно
23 октября портал Tageszeitung сообщил, что Россия возобновила ввоз радиоактивных урановых отходов из Европы, прекращенный 10 лет назад.
Lenta.ru 16:36
Футбол
«Валенсия» упустила победу над «Лиллем», у Черышева гол
Евро-футбол.ру 17:02
Происшествия
В Костроме броневик врезался в легковой автомобиль
ДТП с участием броневика и легкового автомобиля произошло в Костроме.
Известия 15:12
Происшествия
Крокодила и питона нашли на месте смертельного ДТП под Вологдой
Две легковушки столкнулись в Вологодской области, три человека погибли. В одном из автомобилей полицейские обнаружили животных.
Известия 07:35
Хоккей
Ткачев останется в больнице Магнитогорска после матча с «Металлургом»
Нападающий казанского «Ак Барса» Владимир Ткачев останется в больнице Магнитогорска.
Нева Спорт 14:27
Экономика
В Минфине заявили, что контроль ЦБ над Сбербанком выглядит «странно»
Факт владения Центральным банком РФ контрольным пакетом акций Сбербанка выглядит "довольно странно", и это проблема, решения которой пока не найдено.
ТАСС вчера в 08:50
Игры
Эксперты пророчат: продажи Cyberpunk 2077 достигнут 20 миллионов
По оценкам Bloomberg, продажи Cyberpunk 2077 могут достичь 20 миллионов копий к концу 2020 года.
Игромания.ру 13:59
Общество
Власти США рассказали о задержании Ахмеда Билалова
Бывшего вице-президента Олимпийского комитета России Ахмеда Билалова задержали в США за нарушение правил пребывания по неиммиграционной визе.
Газета.Ru 12:01
Шоу-бизнес
Екатерина Варнава снялась обнаженной
34-летнюю Екатерину Варнаву по праву называют главным секс-символом Comedy Woman.
StarHit.ru 07:00
Экономика
Инвесторы TON Дурова согласились не требовать назад вложенные средства
Инвесторы блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON) Павла Дурова решили не требовать возврата денежных средств после решения Комиссии ценных бумаг США (SEC) остановить ICO.
РБК 17:31