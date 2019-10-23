Политика

RT на русскомRT на русскомПомпео встретился с главой ПЦУ Епифанием

Госсекретарь США Майк Помпео провёл встречу с главой неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифанием (Думенко). «Госсекретарь Помпео сегодня встретился с главой украинской православной церкви», — говорится в заявлении представителя Госдепа Моргана Ортагуса.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Глава неканонической церкви Украины обсудил с Помпео давление на Россию

ТАСС13:20

Госсекретарь США примет главу украинских раскольников Епифания

REGNUMвчера в 21:59

Помпео встретился с главой «новой церкви» Украины

РИА Новости12:48

Глава новой церкви Украины доложил Помпео о «позорной ситуации» в Крыму

РБК13:30

Помпео встретился с главой ПЦУ Епифанием

RT на русском15:59

Помпео встретился с главой «новой церкви» Украины

Известия16:01

Помпео провел встречу с главой ПЦУ Епифанием

Московский Комсомолец16:18
Показать все источники
Автоматически обработано 7047 источников, обновлено в 17:39, Ашберн
Происшествия

СК возбудил уголовное дело об убийстве бизнесмена в подмосковном СИЗО

Управление Следственного комитета по Московской области возбудило уголовное дело об убийстве (часть 1 статьи 105 УК) бизнесмена Виктора Лотыша в СИЗО‐11 в Ногинске.
Медиазона 06:42
Общество

У клиентов Сбербанка прослушали аудио

Новое предложение о продаже базы клиентов Сбербанка появилось на одном из теневых ресурсов 13 октября.
Коммерсантъ 16:04
Футбол

«РБ Лейпциг» обыграл «Зенит» в матче Лиги чемпионов

Газета.Ru 15:00
Политика

Суд обязал Госдеп представить документы по Украине в течение 30 дней

Суд в США обязал Госдепартамент в течение 30 дней в силу «общественного интереса» начать предоставлять документы, связанные с отношениями администрации Дональда Трампа с Украиной.
RT на русском 16:35
Политика

Россия и Египет в скором времени могут возобновить авиасообщение

Отвечая на вопрос представителей СМИ о возобновлении авиарейсов между РФ и Египтом, Богданов отметил, что эта проблема может быть решена в ближайшее время.
RuNews24.ru 05:15
Экономика

Глава ПФР оценил расходы на индексацию пенсий работающим пенсионерам

Чтобы возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году, нужно 368 миллиардов рублей, сообщил глава Пенсионного фонда Антон Дроздов в Госдуме.
Российская газета 10:38
Политика

Путин намерен помогать африканским странам решать проблемы

Россия и дальше намерена содействовать африканским партнерам в решении актуальных вызовов и проблем.
Суть событий 15:31
Авто

Бренд Nissan представил концепт электрического кроссовера Nissan Aria

Компания Nissan рассекретила новый прототип электрического кроссовера под названием Ariya.
Faktom 05:02
Происшествия

Трехмесячный ребенок умер на борту самолета в небе над Хабаровском

РИА Новости 15:05
Политика

CNN обвинил Россию в унижении США из-за успеха в Сирии

На сайте американского телеканала CNN во вторник 23 октября появилась статья о том, что Соединенные Штаты Америки стали «самыми большими неудачниками» на политическом ринге из-за подписания меморандума по Сирии президентами России и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Военное дело 08:58
Общество

СПГ-танкеры для проекта «Ямал СПГ» выведены из-под санкций США

Евразия Daily вчера в 14:22
Общество

Boeing заявила о прогрессе процесса возобновления эксплуатации 737 MAX

Авиастроительная компания Boeing заявила, что на пути возобновления эксплуатации самолетов Boeing 737 MAX наметился серьезный прогресс.
Профиль вчера в 12:37
Кино

Сценарий «Игры престолов» объяснил самую непонятную сцену финала

В сценарии финальной серии «Игры престолов» нашли объяснение странному поведению Дейенерис Таргариен, которая неожиданно решила спалить уже сдавшийся город вместе с мирными жителями.
Телеканал 360° 12:44
Общество

Елену Малышеву госпитализировали

Телеведущая призналась, что впервые в жизни у нее был гипертонический криз. Врачи сумели снизить давление, но Малышеву увезли в больницу.
Москва 24 01:47
Футбол

Александр Бубнов: «Осторожно, вас обманывают!»

Постоянный эксперт Sportbox.ru и Mathctv.ru Александр Бубнов сделал заявление в связи участившейся публикацией в интернете фейковых комментариев от его имени.
Sportbox.RU 09:05
Шоу-бизнес

Любовь Успенская хочет использовать дочь как донора яйцеклетки

Певица Любовь Успенская ранее заявляла, что хочет найти суррогатную мать, которая выносит ей ребенка.
Pravda.Ru 07:19
Общество

Фигурант дела «Нового величия» попросил убежища на Украине

Фигурант дела «Нового величия» Сергей Гаврилов, который находился под домашним арестом, попросил убежища на Украине.
Lenta.ru 17:31
Происшествия

В Турции после занятий аэробикой умерла россиянка

РБК 13:44
Экономика

Господдержку Северного Кавказа признали неэффективной

Счетная палата назвала неэффективными меры господдержки Северного Кавказа.
Газета.Ru вчера в 04:29
Шоу-бизнес

Дочь Анастасии Заворотнюк опубликовала новое фото после молчания

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк выложила в Instagram новые фото, прервав молчание.
Новости Рязани 11:02
Общество

Ввезенные из Европы в Россию ядерные отходы пообещали вернуть обратно

23 октября портал Tageszeitung сообщил, что Россия возобновила ввоз радиоактивных урановых отходов из Европы, прекращенный 10 лет назад.
Lenta.ru 16:36
Футбол

«Валенсия» упустила победу над «Лиллем», у Черышева гол

Евро-футбол.ру 17:02
Происшествия

В Костроме броневик врезался в легковой автомобиль

ДТП с участием броневика и легкового автомобиля произошло в Костроме.
Известия 15:12
Происшествия

Крокодила и питона нашли на месте смертельного ДТП под Вологдой

Две легковушки столкнулись в Вологодской области, три человека погибли. В одном из автомобилей полицейские обнаружили животных.
Известия 07:35
Хоккей

Ткачев останется в больнице Магнитогорска после матча с «Металлургом»

Нападающий казанского «Ак Барса» Владимир Ткачев останется в больнице Магнитогорска.
Нева Спорт 14:27
Экономика

В Минфине заявили, что контроль ЦБ над Сбербанком выглядит «странно»

Факт владения Центральным банком РФ контрольным пакетом акций Сбербанка выглядит "довольно странно", и это проблема, решения которой пока не найдено.
ТАСС вчера в 08:50
Игры

Эксперты пророчат: продажи Cyberpunk 2077 достигнут 20 миллионов

По оценкам Bloomberg, продажи Cyberpunk 2077 могут достичь 20 миллионов копий к концу 2020 года.
Игромания.ру 13:59
Общество

Власти США рассказали о задержании Ахмеда Билалова

Бывшего вице-президента Олимпийского комитета России Ахмеда Билалова задержали в США за нарушение правил пребывания по неиммиграционной визе.
Газета.Ru 12:01
Шоу-бизнес

Екатерина Варнава снялась обнаженной

34-летнюю Екатерину Варнаву по праву называют главным секс-символом Comedy Woman.
StarHit.ru 07:00
Экономика

Инвесторы TON Дурова согласились не требовать назад вложенные средства

Инвесторы блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON) Павла Дурова решили не требовать возврата денежных средств после решения Комиссии ценных бумаг США (SEC) остановить ICO.
РБК 17:31
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Майк Помпео
Американский политик
Американский политик, дипломат. Государственный секретарь США с 26 апреля 2018 года. Директор Центрального разведывательного управления с 23 января 2017 по 26 апреля 2018.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное