Политика
RT на русскомПомпео встретился с главой ПЦУ Епифанием
Госсекретарь США Майк Помпео провёл встречу с главой неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифанием (Думенко). «Госсекретарь Помпео сегодня встретился с главой украинской православной церкви», — говорится в заявлении представителя Госдепа Моргана Ортагуса.
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Автоспорт
Результаты пилотов «Рено» исключены из протокола Гран-при Японии
Результаты пилотов команды "Рено" Нико Хюлькенберга и Дэниела Риккьярдо исключены из протокола 17-го этапа "Формулы-1" - Гран-при Японии - за нарушение спортивного регламента, сообщается на официальном сайте Международной автомобильной федерации (FIA).
РИА Новости 16:54
Происшествия
СК возбудил дело о халатности после гибели калининградца в ОВД
Следствие возбудило уголовное дело о халатности после смерти 36-летнего мужчины, получившего тяжелые ожоги кипятком от разбитого радиатора отопления в ОВД Калининграда, сообщила журналистам старший помощник руководителя СУСК России по Калининградской области Наталья Гацко.
РИА Новости 15:48
Спорт
Российская сборная вновь не сможет полноценно участвовать в Олимпиаде
Как говорит генеральный директор Российской национальной антидопинговой организации (Русада) Юрий Ганус, Олимпийская сборная России скорее всего не сможет полноценно участвовать в Летних олимпийских играх в Токио 2020 года.
Новые Известия 16:56
Политика
Сноуден считает, что Америка будет вмешиваться в российские выборы
В начале второго квартала этого года был опубликован доклад Роберта Мюллера, в котором спецпрокурор США утверждал о влиянии российских властей в выборы Президента США 2016 года.
ГЛАС.RU 17:49
Спорт
В США приняли «закон Родченкова» о допинговом сговоре
Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о санкциях в отношении причастных к сговору о допингах в спорте.
Комсомольская правда 08:42
Космос
Китайский луноход отправил новую фотографию загадочного вещества
Появилась новая фотографию этого вещества, и вместе с ней увеличилось количество предположений по поводу того, что оно собой представляет.
ГЛАС.RU 05:04
Общество
Украинский хор выступил с обращением к россиянам
РИА Новости 19:42
Космос
Построенную «Спектр-РГ» карту Вселенной обнародуют через шесть лет
Карта Вселенной, которую построит российско-германский телескоп "Спектр-РГ", будет обнародована в районе 2025 года, заявил научный руководитель проекта "Спектр-РГ" академик РАН Рашид Сюняев.
РИА Новости вчера в 09:31
Футбол
Клопп: «Не особо наслаждался игрой с „Генком“, но результатом доволен»
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подвел итоги матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Генком» (4:1). Также Клопп оценил игру полузащитника красных Алекса Окслейд-Чемберлена, который стал автором двух забитых мячей.
Sport24.ru 18:21
Кино
Минкультуры опубликовало «доску позора» российских кинематографистов
На сайте Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС) появился список проектов, получивших финансовую поддержку от государства, но не вернувших полученные средства.
КиноПоиск вчера в 11:11
Общество
Телефонные мошенники освоили новый способ кражи денег
Мошенники изобрели новую схему кражи денег с мобильного телефона - для этого они устанавливают приложение удаленного доступа на смартфон, а затем получают доступ ко всем банковским приложениям жертвы.
Газета.Ru 02:18
Политика
Путин наградил следователя, который посадил мэра Владивостока
Приморский следователь Рустам Габдулин получил из рук главы государства награду за заслуги в укреплении законности, защите прав и интересов людей.
ФедералПресс вчера в 22:24
Политика
На Украине предупредили о возможных проблемах с отоплением
«Есть отдельный сценарий, если в случае непродления контракта с Российской Федерацией, в наших запасах газа достаточно, чтобы обеспечить отопление, но фактически нужно будет по-другому эксплуатировать газотранспортную систему, там в некоторых небольших городах могут быть временно какие-то проблемы», — приводит слова украинского политика «РИА новости».
Известия 10:06
Экономика
Работодателей обяжут доплачивать налоги при использовании самозанятых
Министр финансов РФ Антон Силуанов рассказал на заседании Госдумы, как финансисты намерены спасти доходы казны от хитростей, к которым прибегают компании при замене штатных работников на "самозанятых", труд которых освобожден от страховых взносов и НДФЛ.
Российская газета 09:38
Экономика
В Думе решили ограничить рост единого налога для малого бизнеса
Алгоритм определен давно Минэкономразвития (МЭР) в начале октября опубликовало проект приказа об установлении на 2020 год ежегодных коэффициентов индексации ЕНВД, а также налогового патента и московского торгового сбора; приказ должен быть утвержден в ноябре.
РБК вчера в 10:28
Происшествия
Адвокат сообщил об аресте еще одного родственника Арашуковых
Ленинский районный суд Ставрополя 23 октября арестовал двоюродного брата бывшего сенатора Рауфа Арашукова — Беслана Арашукова — по делу об участии в организованной преступной группировке и растрате.
Ведомости 19:16
Армия и оружие
США сымитировали бомбардировку Крыма
Два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США совершили тренировочный полет над Черным морем, один из которых при этом сымитировал бомбардировку Крыма.
Lenta.ru 01:39
Происшествия
Бронемашина в Костроме протаранила легковушку из-за отказа тормозов
Бронемашина задела легковой автомобиль в Костроме из-за отказа агрегата тормозной системы, сообщает командование костромского гарнизона.
РИА Новости 17:19
Общество
Елену Малышеву госпитализировали
Телеведущая призналась, что впервые в жизни у нее был гипертонический криз. Врачи сумели снизить давление, но Малышеву увезли в больницу.
Москва 24 01:47
Кино
Джеймс Кэмерон объяснил старение Терминатора в «Темных судьбах»
Режиссер и продюсер Джеймс Кэмерон ответил на вопрос поклонников о том, почему в новом фильме «Терминатор: Темные судьбы» киборг Т-800 в исполнении Арнольда Шварценеггера выглядит пожилым.
Культуромания 10:23
Шоу-бизнес
Дети Пугачевой повеселились на вечеринке в честь дочери Николаева
8 октября девочке исполнилось четыре года. Но лишь недавно состоялась вечеринка, которую устроили в честь такого события ее родители.
Телепрограмма 13:29
Здоровье
Стотысячный электронный больничный выдали в Орловской области
В Орловской области выдали стотысячный электронный больничный.
КП - Орел 09:29
Общество
Ученые опровергли пользу популярного способа оздоровления в старости
Немецкие ученые провели исследование и опровергли пользу популярного способа оздоровления.
Дни24 02:48
Экономика
Экономисты оценили данные о резком росте доходов россиян
Бывший глава Росстата, директор по статистическим исследованиям ВШЭ Александр Суринов отметил, что точнее оценить реальные доходы населения можно с помощью первичных данных налоговой, однако у Росстата нет к ним доступа.
Lenta.ru вчера в 23:10
Музыка
Розенбаум перепел песню Бузовой
Александру выпали песни: «Алкоголичка» Александра Реввы, «Пчеловод» Rosa и «Водица» Ольги Бузовой.
Inc-news.ru 17:59
Политика
Фактор Путина: Пушков объяснил успехи России в переговорах с Турцией
Напомним, президенты России и Турции подписали меморандум из десяти пунктов по итогам шестичасовых переговоров.
РЕН ТВ 18:03
Экономика
Рынок акций РФ вырос за счет беспричинного ралли «Сургутнефтегаза»
Обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" взлетели к закрытию до 40,17 рубля (+9,4%), максимум сделок составил 42,805 рубля (+16,6%) - пик с августа 2006 года; объем торгов составил 8,87 млрд рублей, что сопоставимо с оборотами по "Газпрому" и Сбербанку.
Интерфакс 12:56
Происшествия
Два вертолета столкнулись в Техасе
Российская газета 18:34
Технологии
В США испытали британский гиперзвуковой двигатель HTX
В штате Колорадо (США) завершились испытания двигателя проекта HTX, предназначенного для гиперзвукового летательного аппарата.
OAnews 20:00