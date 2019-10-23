Политика

RT на русскомRT на русскомПомпео встретился с главой ПЦУ Епифанием

Госсекретарь США Майк Помпео провёл встречу с главой неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифанием (Думенко). «Госсекретарь Помпео сегодня встретился с главой украинской православной церкви», — говорится в заявлении представителя Госдепа Моргана Ортагуса.
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