Политика

News.ruNews.ruПомпео встретился с украинским митрополитом Епифанием

Американский госсекретарь Майкл Помпео провёл встречу с главой Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифанием Думенко. Информацию об этом распространила пресс-секретарь Госдепартамента США Морган Ортагус.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Глава неканонической церкви Украины обсудил с Помпео давление на Россию

ТАССвчера в 13:20

Епифаний пожаловался США на «позорную ситуацию» с вероисповеданием в Крыму

REGNUMвчера в 17:35

Помпео встретился с главой «новой церкви» Украины

РИА Новостивчера в 12:48

Глава новой церкви Украины доложил Помпео о «позорной ситуации» в Крыму

РБКвчера в 13:30

Помпео встретился с главой ПЦУ Епифанием

RT на русскомвчера в 15:59

Помпео встретился с главой «новой церкви» Украины

Известиявчера в 16:01

Помпео провел встречу с главой ПЦУ Епифанием

Московский Комсомолецвчера в 16:18
Показать все источники
Автоматически обработано 7047 источников, обновлено в 02:51, Ашберн
Происшествия

Медведь напал на дрессировщика в цирке в Карелии

REGNUM вчера в 21:34
Армия и оружие

США сымитировали бомбардировку Крыма

Два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США совершили тренировочный полет над Черным морем, один из которых при этом сымитировал бомбардировку Крыма.
Lenta.ru вчера в 01:39
Интернет

В WhatsApp появилась новая функция

Разработчики WhatsApp начали тестирование новой функции, позволяющей ограничить список лиц, которые могут добавлять пользователя в групповые чаты.
РИА Новости 22 октября в 09:09
Политика

В Минкомсвязи разъяснили ситуацию с блокировкой Telegram

Ранее в СМИ появилась информация о том, что спецпредставитель президента России по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков заявил, что Telegram не запрещен для использования в России.
РИА Новости 01:33
Политика

Россия направит Армении ноту протеста из-за срыва оружейного тендера

В августе 2019 года официальный представитель ORSIS сообщил РИА Новости, что после срыва тендера минобороны Армении на поставку оружия на сумму в несколько миллионов долларов, в котором участвовала эта российская компания, в Армении возбудили уголовное дело по статье "халатное отношение к службе".
РИА Новости вчера в 20:03
Политика

Депутаты Зеленского идут на «публичный полиграф»

Как сообщало ИА REGNUM, 23 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все члены парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики должны пройти проверку на полиграфе.
REGNUM вчера в 11:04
Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк опубликовала новые фотографии после долгого молчания

Анна Заворотнюк, дочь актрисы Анастасии Заворотнюк, которая продолжает борьбу с онкологическим заболеванием, прервала молчание в соцсети.
Московский Комсомолец вчера в 12:50
Хоккей

Андрей Василевский признан первой звездой дня в НХЛ

РИА Новости 02:00
Происшествия

В Британии нашли грузовик с 39 трупами

МонаВиста вчера в 10:39
Политика

Сноуден рассказал, как оказался в ловушке в России

Эдвард Сноуден дал интервью американскому телеведущему Джо Рогану, в котором признался, что оказался в ловушке, когда попал в Россию.
Газета.Ru 02:35
Общество

«Коммерсантъ» узнал о новой утечке данных клиентов Сбербанка

В начале октября в Сбербанке заявили о выявлении очередного факта утечки данных кредитных карт клиентов.
RT на русском 02:27
Армия и оружие

Лукашенко: Белоруссия ответит на размещение танков США в Литве

RuNews24.ru 22 октября в 14:28
Общество

Ввезенные из Европы в Россию ядерные отходы пообещали вернуть обратно

23 октября портал Tageszeitung сообщил, что Россия возобновила ввоз радиоактивных урановых отходов из Европы, прекращенный 10 лет назад.
Lenta.ru вчера в 16:36
Армия и оружие

Песков пригрозил несогласным курдам «катком турецкой армии»

Президенты России и Турции поддержали Аданское соглашение. Они также будут содействовать добровольному возвращению беженцев в Сирию.
ГЛАС.RU вчера в 05:40
Экономика

В ПФР оценили расходы на индексацию пенсий работающим пенсионерам

На индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году потребуется 368 миллиардов рублей, заявил глава ПФР Антон Дроздов.
РИА Новости вчера в 10:27
Общество

В Forbes назвали самых богатых женщин России

Президент компании Inteco Management Елена Батурина вновь возглавила список самых богатых женщин России по версии журнала Forbes.
RT на русском 01:29
Экономика

РБК: ЦБ внедрит в Систему быстрых платежей механизм выплат из бюджета

В Системе быстрых платежей Банка России (СБП) могут появиться переводы из бюджета в адрес физических лиц.
Ведомости 01:53
Армия и оружие

В Китае назвали сдерживающий США от нападения на Россию фактор

Известия вчера в 23:49
Происшествия

Младенец умер на борту самолета в небе над Хабаровском

Газета.Ru вчера в 15:31
Шоу-бизнес

Екатерина Варнава снялась обнаженной

34-летнюю Екатерину Варнаву по праву называют главным секс-символом Comedy Woman.
StarHit.ru вчера в 07:00
Здоровье

Врач назвал первые признаки гипертонического криза

У телеведущей случился гипертонический криз. Несмотря на то, что врачам скорой удалось сбить давление, Малышеву все же увезли в больницу.
Вечерняя Москва вчера в 07:19
Происшествия

СК завел дело о халатности после гибели задержанного в Калининграде

Следователи возбудили уголовное дело о халатности из-за смерти мужчины, который получил ожоги в отделе полиции в Калининграде.
РБК вчера в 18:03
Экономика

Россия вошла в топ-30 рейтинга Doing Business

Россия поднялась на три строчки в рейтинге Doing Business и заняла 28 место. Улучшилась не только позиция, но и итоговый балл — 78,2 из 100.
Коммерсантъ 02:37
Общество

Бывший глава «Курортов Северного Кавказа» Билалов задержан в США

Экс-глава компании «Курорты Северного Кавказа» и бывший вице-президент Олимпийского комитета России Ахмед Билалов задержан в американском штате Флорида.
Lenta.ru 22 октября в 19:17
Политика

AP: Зеленский три часа думал, что делать с требованиями Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский еще до инаугурации был вынужден собрать совещание, на котором три часа обсуждал, что делать с давлением со стороны американского лидера Дональда Трампа, который настаивал на расследовании в отношении бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына Хантера, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на источники.
РИА Новости вчера в 22:51
Хоккей

Защитник «Ак Барса» прокомментировал травму Ткачева

Защитник «Ак Барса» Альберт Яруллин после поражения от «Металлурга» (0:1 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ подвел итоги встречи и пожелал здоровья нападающему Владимиру Ткачеву.
Спорт-Экспресс вчера в 14:58
Происшествия

Криминального авторитета Таро экстрадировали из РФ в Испанию

Криминального авторитета Таро (Тариэла Мулухова) экстрадировали из России и передали испанскими правоохранительными органам в Испанию.
Газета.Ru вчера в 11:12
Энергетика

Цены на нефть снижаются после роста накануне

По итогам торгов 22 октября стоимость декабрьского контракта на нефть марки Brent на бирже ICE Futures увеличилась на $0,74 (1,26%), составив на закрытие $59,70 за баррель.
Финмаркет вчера в 01:12
Происшествия

В Красноярском крае опознали 17 погибших при прорыве дамб

В Красноярском крае опознаны тела всех 17 погибших при прорыве дамб технологического водоёма золотодобывающей артели, сообщили в оперативном штабе на месте ЧС.
RT на русском 02:35
Происшествия

Две машины врезались в толпу людей на переходе в Петербурге

Две машины вылетели на "зебру" и врезались в толпу пешеходов. Камеры наблюдения зафиксировали момент столкновения.
Вести.Ru вчера в 06:29
Как работают Яндекс.Новости?
Ситуация вокруг УПЦБольше новостей по теме
Главное