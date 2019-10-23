Американский госсекретарь Майкл Помпео провёл встречу с главой Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифанием Думенко. Информацию об этом распространила пресс-секретарь Госдепартамента США Морган Ортагус.

Армия и оружие США сымитировали бомбардировку Крыма Два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США совершили тренировочный полет над Черным морем, один из которых при этом сымитировал бомбардировку Крыма.

Интернет В WhatsApp появилась новая функция Разработчики WhatsApp начали тестирование новой функции, позволяющей ограничить список лиц, которые могут добавлять пользователя в групповые чаты.

Политика В Минкомсвязи разъяснили ситуацию с блокировкой Telegram Ранее в СМИ появилась информация о том, что спецпредставитель президента России по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков заявил, что Telegram не запрещен для использования в России.

Политика Россия направит Армении ноту протеста из-за срыва оружейного тендера В августе 2019 года официальный представитель ORSIS сообщил РИА Новости, что после срыва тендера минобороны Армении на поставку оружия на сумму в несколько миллионов долларов, в котором участвовала эта российская компания, в Армении возбудили уголовное дело по статье "халатное отношение к службе".

Политика Депутаты Зеленского идут на «публичный полиграф» Как сообщало ИА REGNUM, 23 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все члены парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики должны пройти проверку на полиграфе.

Шоу-бизнес Дочь Заворотнюк опубликовала новые фотографии после долгого молчания Анна Заворотнюк, дочь актрисы Анастасии Заворотнюк, которая продолжает борьбу с онкологическим заболеванием, прервала молчание в соцсети.

Политика Сноуден рассказал, как оказался в ловушке в России Эдвард Сноуден дал интервью американскому телеведущему Джо Рогану, в котором признался, что оказался в ловушке, когда попал в Россию.

Общество «Коммерсантъ» узнал о новой утечке данных клиентов Сбербанка В начале октября в Сбербанке заявили о выявлении очередного факта утечки данных кредитных карт клиентов.

Общество Ввезенные из Европы в Россию ядерные отходы пообещали вернуть обратно 23 октября портал Tageszeitung сообщил, что Россия возобновила ввоз радиоактивных урановых отходов из Европы, прекращенный 10 лет назад.

Армия и оружие Песков пригрозил несогласным курдам «катком турецкой армии» Президенты России и Турции поддержали Аданское соглашение. Они также будут содействовать добровольному возвращению беженцев в Сирию.

Экономика В ПФР оценили расходы на индексацию пенсий работающим пенсионерам На индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году потребуется 368 миллиардов рублей, заявил глава ПФР Антон Дроздов.

Общество В Forbes назвали самых богатых женщин России Президент компании Inteco Management Елена Батурина вновь возглавила список самых богатых женщин России по версии журнала Forbes.

Экономика РБК: ЦБ внедрит в Систему быстрых платежей механизм выплат из бюджета В Системе быстрых платежей Банка России (СБП) могут появиться переводы из бюджета в адрес физических лиц.

Шоу-бизнес Екатерина Варнава снялась обнаженной 34-летнюю Екатерину Варнаву по праву называют главным секс-символом Comedy Woman.

Здоровье Врач назвал первые признаки гипертонического криза У телеведущей случился гипертонический криз. Несмотря на то, что врачам скорой удалось сбить давление, Малышеву все же увезли в больницу.

Происшествия СК завел дело о халатности после гибели задержанного в Калининграде Следователи возбудили уголовное дело о халатности из-за смерти мужчины, который получил ожоги в отделе полиции в Калининграде.

Экономика Россия вошла в топ-30 рейтинга Doing Business Россия поднялась на три строчки в рейтинге Doing Business и заняла 28 место. Улучшилась не только позиция, но и итоговый балл — 78,2 из 100.

Общество Бывший глава «Курортов Северного Кавказа» Билалов задержан в США Экс-глава компании «Курорты Северного Кавказа» и бывший вице-президент Олимпийского комитета России Ахмед Билалов задержан в американском штате Флорида.

Политика AP: Зеленский три часа думал, что делать с требованиями Трампа Президент Украины Владимир Зеленский еще до инаугурации был вынужден собрать совещание, на котором три часа обсуждал, что делать с давлением со стороны американского лидера Дональда Трампа, который настаивал на расследовании в отношении бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына Хантера, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на источники.

Хоккей Защитник «Ак Барса» прокомментировал травму Ткачева Защитник «Ак Барса» Альберт Яруллин после поражения от «Металлурга» (0:1 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ подвел итоги встречи и пожелал здоровья нападающему Владимиру Ткачеву.

Происшествия Криминального авторитета Таро экстрадировали из РФ в Испанию Криминального авторитета Таро (Тариэла Мулухова) экстрадировали из России и передали испанскими правоохранительными органам в Испанию.

Энергетика Цены на нефть снижаются после роста накануне По итогам торгов 22 октября стоимость декабрьского контракта на нефть марки Brent на бирже ICE Futures увеличилась на $0,74 (1,26%), составив на закрытие $59,70 за баррель.

Происшествия В Красноярском крае опознали 17 погибших при прорыве дамб В Красноярском крае опознаны тела всех 17 погибших при прорыве дамб технологического водоёма золотодобывающей артели, сообщили в оперативном штабе на месте ЧС.