Политика
News.ruПомпео встретился с украинским митрополитом Епифанием
Американский госсекретарь Майкл Помпео провёл встречу с главой Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифанием Думенко. Информацию об этом распространила пресс-секретарь Госдепартамента США Морган Ортагус.
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Происшествия
Медведь напал на дрессировщика в цирке в Карелии
REGNUM вчера в 21:34
Армия и оружие
США сымитировали бомбардировку Крыма
Два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США совершили тренировочный полет над Черным морем, один из которых при этом сымитировал бомбардировку Крыма.
Lenta.ru вчера в 01:39
Интернет
В WhatsApp появилась новая функция
Разработчики WhatsApp начали тестирование новой функции, позволяющей ограничить список лиц, которые могут добавлять пользователя в групповые чаты.
РИА Новости 22 октября в 09:09
Политика
В Минкомсвязи разъяснили ситуацию с блокировкой Telegram
Ранее в СМИ появилась информация о том, что спецпредставитель президента России по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков заявил, что Telegram не запрещен для использования в России.
РИА Новости 01:33
Политика
Россия направит Армении ноту протеста из-за срыва оружейного тендера
В августе 2019 года официальный представитель ORSIS сообщил РИА Новости, что после срыва тендера минобороны Армении на поставку оружия на сумму в несколько миллионов долларов, в котором участвовала эта российская компания, в Армении возбудили уголовное дело по статье "халатное отношение к службе".
РИА Новости вчера в 20:03
Политика
Депутаты Зеленского идут на «публичный полиграф»
Как сообщало ИА REGNUM, 23 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все члены парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики должны пройти проверку на полиграфе.
REGNUM вчера в 11:04
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк опубликовала новые фотографии после долгого молчания
Анна Заворотнюк, дочь актрисы Анастасии Заворотнюк, которая продолжает борьбу с онкологическим заболеванием, прервала молчание в соцсети.
Московский Комсомолец вчера в 12:50
Хоккей
Андрей Василевский признан первой звездой дня в НХЛ
РИА Новости 02:00
Происшествия
В Британии нашли грузовик с 39 трупами
МонаВиста вчера в 10:39
Политика
Сноуден рассказал, как оказался в ловушке в России
Эдвард Сноуден дал интервью американскому телеведущему Джо Рогану, в котором признался, что оказался в ловушке, когда попал в Россию.
Газета.Ru 02:35
Общество
«Коммерсантъ» узнал о новой утечке данных клиентов Сбербанка
В начале октября в Сбербанке заявили о выявлении очередного факта утечки данных кредитных карт клиентов.
RT на русском 02:27
Армия и оружие
Лукашенко: Белоруссия ответит на размещение танков США в Литве
RuNews24.ru 22 октября в 14:28
Общество
Ввезенные из Европы в Россию ядерные отходы пообещали вернуть обратно
23 октября портал Tageszeitung сообщил, что Россия возобновила ввоз радиоактивных урановых отходов из Европы, прекращенный 10 лет назад.
Lenta.ru вчера в 16:36
Армия и оружие
Песков пригрозил несогласным курдам «катком турецкой армии»
Президенты России и Турции поддержали Аданское соглашение. Они также будут содействовать добровольному возвращению беженцев в Сирию.
ГЛАС.RU вчера в 05:40
Экономика
В ПФР оценили расходы на индексацию пенсий работающим пенсионерам
На индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году потребуется 368 миллиардов рублей, заявил глава ПФР Антон Дроздов.
РИА Новости вчера в 10:27
Общество
В Forbes назвали самых богатых женщин России
Президент компании Inteco Management Елена Батурина вновь возглавила список самых богатых женщин России по версии журнала Forbes.
RT на русском 01:29
Экономика
РБК: ЦБ внедрит в Систему быстрых платежей механизм выплат из бюджета
В Системе быстрых платежей Банка России (СБП) могут появиться переводы из бюджета в адрес физических лиц.
Ведомости 01:53
Армия и оружие
В Китае назвали сдерживающий США от нападения на Россию фактор
Известия вчера в 23:49
Происшествия
Младенец умер на борту самолета в небе над Хабаровском
Газета.Ru вчера в 15:31
Шоу-бизнес
Екатерина Варнава снялась обнаженной
34-летнюю Екатерину Варнаву по праву называют главным секс-символом Comedy Woman.
StarHit.ru вчера в 07:00
Здоровье
Врач назвал первые признаки гипертонического криза
У телеведущей случился гипертонический криз. Несмотря на то, что врачам скорой удалось сбить давление, Малышеву все же увезли в больницу.
Вечерняя Москва вчера в 07:19
Происшествия
СК завел дело о халатности после гибели задержанного в Калининграде
Следователи возбудили уголовное дело о халатности из-за смерти мужчины, который получил ожоги в отделе полиции в Калининграде.
РБК вчера в 18:03
Экономика
Россия вошла в топ-30 рейтинга Doing Business
Россия поднялась на три строчки в рейтинге Doing Business и заняла 28 место. Улучшилась не только позиция, но и итоговый балл — 78,2 из 100.
Коммерсантъ 02:37
Общество
Бывший глава «Курортов Северного Кавказа» Билалов задержан в США
Экс-глава компании «Курорты Северного Кавказа» и бывший вице-президент Олимпийского комитета России Ахмед Билалов задержан в американском штате Флорида.
Lenta.ru 22 октября в 19:17
Политика
AP: Зеленский три часа думал, что делать с требованиями Трампа
Президент Украины Владимир Зеленский еще до инаугурации был вынужден собрать совещание, на котором три часа обсуждал, что делать с давлением со стороны американского лидера Дональда Трампа, который настаивал на расследовании в отношении бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына Хантера, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на источники.
РИА Новости вчера в 22:51
Хоккей
Защитник «Ак Барса» прокомментировал травму Ткачева
Защитник «Ак Барса» Альберт Яруллин после поражения от «Металлурга» (0:1 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ подвел итоги встречи и пожелал здоровья нападающему Владимиру Ткачеву.
Спорт-Экспресс вчера в 14:58
Происшествия
Криминального авторитета Таро экстрадировали из РФ в Испанию
Криминального авторитета Таро (Тариэла Мулухова) экстрадировали из России и передали испанскими правоохранительными органам в Испанию.
Газета.Ru вчера в 11:12
Энергетика
Цены на нефть снижаются после роста накануне
По итогам торгов 22 октября стоимость декабрьского контракта на нефть марки Brent на бирже ICE Futures увеличилась на $0,74 (1,26%), составив на закрытие $59,70 за баррель.
Финмаркет вчера в 01:12
Происшествия
В Красноярском крае опознали 17 погибших при прорыве дамб
В Красноярском крае опознаны тела всех 17 погибших при прорыве дамб технологического водоёма золотодобывающей артели, сообщили в оперативном штабе на месте ЧС.
RT на русском 02:35
Происшествия
Две машины врезались в толпу людей на переходе в Петербурге
Две машины вылетели на "зебру" и врезались в толпу пешеходов. Камеры наблюдения зафиксировали момент столкновения.
Вести.Ru вчера в 06:29