с чего всё началось

Американский госсекретарь Майкл Помпео провёл встречу с главой Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифанием Думенко. Информацию об этом распространила пресс-секретарь Госдепартамента США Морган Ортагус.

Политика В бундестаге рассказали о потерях ФРГ от санкций против России Член комитета бундестага Германии по международным делам Вальдемар Гердт заявил, что немецкие предприятия потеряли более $100 млрд за годы действия европейских санкций против России.

Политика СМИ рассказали о давлении Трампа на Зеленского до телефонного разговора Владимир Зеленский обсуждал со своими советниками требование Дональда Трампа провести расследование в отношении своего соперника на предстоящих выборах Джо Байдена за два месяца до телефонного разговора, который стал поводом для попытки импичмента Трампа.

Здоровье Врач назвал признаки гипертонического криза Заведующий терапевтическим отделением московской клинической больницы № 1 Сергей Стеблецов рассказал в интервью "Вечерней Москве", как распознать гипертонический криз и в каком случае нужно вызывать скорую.

Хоккей «Ак Барс»: здоровью Ткачева ничего не угрожает «Ак Барс» выступил с заявлением в отношении нападающего Владимира Ткачева, который получил сотрясение в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Магниткой» (0:1 Б). Как отмечается, его здоровью ничего не угрожает.

Политика Уганда хочет покупать больше российского вооружения Уганда хотела бы закупать больше российского вооружения и снаряжения, заявил президент Йовери Мусевени на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в рамках форума "Россия — Африка".

Технологии У российских спецслужб могут появиться новые роботы-саперы Как отметил Ушаков, сейчас в целом линейка малогабаритных роботов "Кавалерия" задействована в работе в различных спецслужбах и взрывотехнических подразделениях.

Армия и оружие США сымитировали бомбардировку Крыма Два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США совершили тренировочный полет над Черным морем, один из которых при этом сымитировал бомбардировку Крыма.

Общество Богатые россияне захотели дворецкого из сериала «Дживс и Вустер» Неизвестная богатая семья из России опубликовала на британском сайте для поиска работы вакансию дворецкого, который должен быть похож на персонажа сериала «Дживс и Вустер», пишет The Guardian.

Политика Республиканцы сорвали допрос сотрудника Пентагона в рамках импичмента Группа конгрессменов-республиканцев сорвала процесс дачи показаний советника заместителя министра обороны США Лауры Купер в рамках процедуры импичмента американского президента Дональда Трампа.

Происшествия Во Владивостоке три человека погибли при пожаре на кладбище Три человека погибли при пожаре в бытовом помещении на территории "Морского кладбища" во Владивостоке, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Приморскому краю.

Армия и оружие Россия и Турция приняли меморандум по ситуации в Сирии Российский лидер в свою очередь сообщил, что властям Сирии и Турции необходимо наладить диалог, потому что им предстоит вместе охранять общую границу.

Происшествия СК завел дело о халатности после гибели задержанного в Калининграде Следователи возбудили уголовное дело о халатности из-за смерти мужчины, который получил ожоги в отделе полиции в Калининграде.

Общество В «Росатоме» опровергли информацию о ввозе в РФ радиоактивных отходов Утверждения международной экологической организации Greenpeace о якобы ввозе в Россию радиоактивных отходов из Германии являются дезинформацией, заявили в компании АО "Техснабэкспорт" (входит в "Росатом").

Футбол «Зенит» проиграл «Лейпцигу» в матче Лиги чемпионов Санкт-петербургский «Зенит» потерпел поражение от немецкого «Лейпцига» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.

Экономика Акции «Сургутнефтегаза» подорожали почти на 7% К вечеру среды обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" дорожают на "Московской бирже" в отсутствие новостей.

Общество Украинцев признали самыми бедными в Европе "Шестнадцать стран, рассматриваемых в исследовании, имеют покупательную способность на душу населения выше среднего, в то время как 26 — ниже среднего показателя по Европе", — говорится в исследовании.

Шоу-бизнес Звезда «Дома-2» Евгения Феофилактова прокомментировала новый роман Звезда «Дома-2» Евгения Феофилактова прокомментировала свои новые отношения. Девушка подтвердила роман с бизнесменом Маджидом Гиагиа.

Шоу-бизнес Волочкова шокировала поклонников стертыми пятками Известная балерина Анастасия Волочкова, известная своими эпатажными снимками в соцсетях, вновь шокировала поклонников.

Игры Новая Call Of Duty не выйдет на PlayStation в России Игру Call Of Duty:Modern Warfare нельзя будет приобрести в цифровом магазине PlayStation Store на территории России, сообщается в официальном аккаунте игры в Twitter.

Космос Virgin Galactic расширяет возможности нового корабля SpaceShipTwo В настоящее время у компании есть один космический корабль SpaceShipTwo, который называется VSS Unity, который выполнил два испытательных полета в суборбитальное пространство.

Автоспорт Результаты пилотов «Рено» исключены из протокола Гран-при Японии Результаты пилотов команды "Рено" Нико Хюлькенберга и Дэниела Риккьярдо исключены из протокола 17-го этапа "Формулы-1" - Гран-при Японии - за нарушение спортивного регламента, сообщается на официальном сайте Международной автомобильной федерации (FIA).

Общество СМИ сообщили о новой утечке данных клиентов Сбербанка На черном рынке в интернете появилась новая база данных клиентов Сбербанка, сообщает «Коммерсантъ».

Культура Представитель Добронравова опроверг уход Добрынина из «Сватов» Представитель Федора Добронравова, который сыграл роль Ивана Будько в полюбившемся сериале «Сваты», опроверг уход из картины актера Николая Добрынина.

Кино Представлен трейлер боевика «Бладшот» с Вином Дизелем Кинокомпания Sony Pictures опубликовала первый дублированный трейлер фантастического боевика «Бладшот», главную роль в котором исполнит голливудский актер Вин Дизель.