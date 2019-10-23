Политика
News.ruПомпео встретился с украинским митрополитом Епифанием
Американский госсекретарь Майкл Помпео провёл встречу с главой Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифанием Думенко. Информацию об этом распространила пресс-секретарь Госдепартамента США Морган Ортагус.
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Политика
В бундестаге рассказали о потерях ФРГ от санкций против России
Член комитета бундестага Германии по международным делам Вальдемар Гердт заявил, что немецкие предприятия потеряли более $100 млрд за годы действия европейских санкций против России.
RT на русском 18:38
Политика
СМИ рассказали о давлении Трампа на Зеленского до телефонного разговора
Владимир Зеленский обсуждал со своими советниками требование Дональда Трампа провести расследование в отношении своего соперника на предстоящих выборах Джо Байдена за два месяца до телефонного разговора, который стал поводом для попытки импичмента Трампа.
Дождь 16:07
Наука
Мыши освоили управление миниатюрным автомобилем
Ugpressa.ru 07:44
Здоровье
Врач назвал признаки гипертонического криза
Заведующий терапевтическим отделением московской клинической больницы № 1 Сергей Стеблецов рассказал в интервью "Вечерней Москве", как распознать гипертонический криз и в каком случае нужно вызывать скорую.
РИА Новости 08:43
Хоккей
«Ак Барс»: здоровью Ткачева ничего не угрожает
«Ак Барс» выступил с заявлением в отношении нападающего Владимира Ткачева, который получил сотрясение в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Магниткой» (0:1 Б). Как отмечается, его здоровью ничего не угрожает.
Спорт-Экспресс 14:20
Политика
Уганда хочет покупать больше российского вооружения
Уганда хотела бы закупать больше российского вооружения и снаряжения, заявил президент Йовери Мусевени на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в рамках форума "Россия — Африка".
РИА Новости 11:08
Технологии
У российских спецслужб могут появиться новые роботы-саперы
Как отметил Ушаков, сейчас в целом линейка малогабаритных роботов "Кавалерия" задействована в работе в различных спецслужбах и взрывотехнических подразделениях.
ТАСС 15:44
Армия и оружие
США сымитировали бомбардировку Крыма
Два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США совершили тренировочный полет над Черным морем, один из которых при этом сымитировал бомбардировку Крыма.
Lenta.ru 01:39
Общество
Богатые россияне захотели дворецкого из сериала «Дживс и Вустер»
Неизвестная богатая семья из России опубликовала на британском сайте для поиска работы вакансию дворецкого, который должен быть похож на персонажа сериала «Дживс и Вустер», пишет The Guardian.
Lenta.ru 12:00
Политика
Республиканцы сорвали допрос сотрудника Пентагона в рамках импичмента
Группа конгрессменов-республиканцев сорвала процесс дачи показаний советника заместителя министра обороны США Лауры Купер в рамках процедуры импичмента американского президента Дональда Трампа.
Российская газета 17:28
Происшествия
Во Владивостоке три человека погибли при пожаре на кладбище
Три человека погибли при пожаре в бытовом помещении на территории "Морского кладбища" во Владивостоке, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Приморскому краю.
РИА Новости 17:44
Армия и оружие
Россия и Турция приняли меморандум по ситуации в Сирии
Российский лидер в свою очередь сообщил, что властям Сирии и Турции необходимо наладить диалог, потому что им предстоит вместе охранять общую границу.
Daily Storm вчера в 13:46
Происшествия
СК завел дело о халатности после гибели задержанного в Калининграде
Следователи возбудили уголовное дело о халатности из-за смерти мужчины, который получил ожоги в отделе полиции в Калининграде.
РБК 18:03
Общество
В «Росатоме» опровергли информацию о ввозе в РФ радиоактивных отходов
Утверждения международной экологической организации Greenpeace о якобы ввозе в Россию радиоактивных отходов из Германии являются дезинформацией, заявили в компании АО "Техснабэкспорт" (входит в "Росатом").
РИА Новости 14:48
Футбол
«Зенит» проиграл «Лейпцигу» в матче Лиги чемпионов
Санкт-петербургский «Зенит» потерпел поражение от немецкого «Лейпцига» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.
RT на русском 14:49
Футбол
Месси установил новый рекорд в Лиге чемпионов
Life.ru 16:19
Экономика
Акции «Сургутнефтегаза» подорожали почти на 7%
К вечеру среды обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" дорожают на "Московской бирже" в отсутствие новостей.
Интерфакс 09:49
Здоровье
Чрезмерное употребление кофе повышает риск простудных заболеваний
Чрезмерное употребление кофе повышает риск простудных заболеваний.
Вести Подмосковья 02:44
Общество
Украинцев признали самыми бедными в Европе
"Шестнадцать стран, рассматриваемых в исследовании, имеют покупательную способность на душу населения выше среднего, в то время как 26 — ниже среднего показателя по Европе", — говорится в исследовании.
РИА Новости 14:41
Шоу-бизнес
Звезда «Дома-2» Евгения Феофилактова прокомментировала новый роман
Звезда «Дома-2» Евгения Феофилактова прокомментировала свои новые отношения. Девушка подтвердила роман с бизнесменом Маджидом Гиагиа.
News.ru 04:51
Шоу-бизнес
Волочкова шокировала поклонников стертыми пятками
Известная балерина Анастасия Волочкова, известная своими эпатажными снимками в соцсетях, вновь шокировала поклонников.
ФАН 14:59
Игры
Новая Call Of Duty не выйдет на PlayStation в России
Игру Call Of Duty:Modern Warfare нельзя будет приобрести в цифровом магазине PlayStation Store на территории России, сообщается в официальном аккаунте игры в Twitter.
Rambler News Service вчера в 11:47
Космос
Virgin Galactic расширяет возможности нового корабля SpaceShipTwo
В настоящее время у компании есть один космический корабль SpaceShipTwo, который называется VSS Unity, который выполнил два испытательных полета в суборбитальное пространство.
AstroNews.ru 13:13
Автоспорт
Результаты пилотов «Рено» исключены из протокола Гран-при Японии
Результаты пилотов команды "Рено" Нико Хюлькенберга и Дэниела Риккьярдо исключены из протокола 17-го этапа "Формулы-1" - Гран-при Японии - за нарушение спортивного регламента, сообщается на официальном сайте Международной автомобильной федерации (FIA).
РИА Новости 16:54
Общество
СМИ сообщили о новой утечке данных клиентов Сбербанка
На черном рынке в интернете появилась новая база данных клиентов Сбербанка, сообщает «Коммерсантъ».
РБК 18:27
Культура
Представитель Добронравова опроверг уход Добрынина из «Сватов»
Представитель Федора Добронравова, который сыграл роль Ивана Будько в полюбившемся сериале «Сваты», опроверг уход из картины актера Николая Добрынина.
Телепрограмма вчера в 04:37
Кино
Представлен трейлер боевика «Бладшот» с Вином Дизелем
Кинокомпания Sony Pictures опубликовала первый дублированный трейлер фантастического боевика «Бладшот», главную роль в котором исполнит голливудский актер Вин Дизель.
Профиль вчера в 01:54
Спорт
Палата представителей США приняла антидопинговый Акт Родченкова
Палата представителей Конгресса США приняла Акт Родченкова, который вводит уголовную ответственность за участие в сговорах, нацеленных на использование допинга в спорте.
Коммерсантъ 00:42
Космос
Одобрен проект российской сверхтяжелой ракеты для полетов на Луну
Вечерняя Москва вчера в 07:45