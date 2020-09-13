Помпео выразил озабоченность заходом военных кораблей РФ в порты Кипра
Госсекретарь США Майкл Помпео в субботу, 12 сентября, провел в Никосии встречу с президентом Кипра Никосом Анастасиадисом, в ходе которой он выразил озабоченность заходом российских военных кораблей, следующих в Сирию, в порты острова.В источнике
Мы все знаем, что российские военные корабли, останавливающиеся в кипрских портах, в Сирии выполняют не гуманитарные миссии, и мы попросили Кипр и президента принять во внимание наше беспокойство.
С чего всё началось
«Я поднял вопрос обеспокоенности Соединённых Штатов насчёт активности России по отмыванию денег, а также об их регулярных заходах в порты здесь», — цитирует
Помпео сайт Госдепа США.
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