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Газета.Ru
Газета.Ru

Помпео выразил озабоченность заходом военных кораблей РФ в порты Кипра

Госсекретарь США Майкл Помпео в субботу, 12 сентября, провел в Никосии встречу с президентом Кипра Никосом Анастасиадисом, в ходе которой он выразил озабоченность заходом российских военных кораблей, следующих в Сирию, в порты острова.В источнике
Майк Помпеоамериканский политик
Мы все знаем, что российские военные корабли, останавливающиеся в кипрских портах, в Сирии выполняют не гуманитарные миссии, и мы попросили Кипр и президента принять во внимание наше беспокойство.
С чего всё началось
«Я поднял вопрос обеспокоенности Соединённых Штатов насчёт активности России по отмыванию денег, а также об их регулярных заходах в порты здесь», — цитирует
 Помпео сайт Госдепа США.
RT на русском00:57
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РБК

США выразили озабоченность заходом военных кораблей России в порты Кипра

РБК01:01
РИА Новости

Помпео выразил озабоченность заходом российских кораблей в порты на Кипре

РИА Новости20:22
Комсомольская правда

Помпео озабочен заходом кораблей ВМФ России в порты Кипра

Комсомольская правда22:24
Газета.Ru

Помпео выразил озабоченность заходом военных кораблей РФ в порты Кипра

Газета.Ru21:40
Интерфакс

США обеспокоены заходами российских кораблей в кипрские порты

Интерфакс21:01
Коммерсантъ

Главные новости к утру 13 сентября

Коммерсантъ00:05
ТАСС

Помпео выразил озабоченность заходом кораблей ВМФ России в порты Кипра

ТАСС21:01

ФНС разъяснила порядок уплаты налога на доходы с банковских вкладов

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Evo-rus.com10 сентября в 09:35
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РИА Новостивчера в 13:50
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RT на русскомвчера в 13:53
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Forbesвчера в 03:23
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Японка Наоми Осака стала двукратной победительницей US Open

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Вести.Ru18:37

Великобритания может сократить свой флот противолодочных кораблей

"Существующий флот британских фрегатов может быть сокращен с 13 боевых единиц до всего лишь восьми, поскольку замена их новыми кораблями оказалась весьма дорогостоящим делом", - пишет Daily Telegraph.
Газета.Ruвчера в 07:12