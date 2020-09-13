Общественная служба новостей 12

Госсекретарь США Майкл Помпео в субботу, 12 сентября, провел в Никосии встречу с президентом Кипра Никосом Анастасиадисом, в ходе которой он выразил озабоченность заходом российских военных кораблей, следующих в Сирию, в порты острова.

Майк Помпео американский политик Мы все знаем, что российские военные корабли, останавливающиеся в кипрских портах, в Сирии выполняют не гуманитарные миссии, и мы попросили Кипр и президента принять во внимание наше беспокойство.