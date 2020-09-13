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Газета.Ru
Газета.Ru

Помпео выразил озабоченность заходом военных кораблей РФ в порты Кипра

Госсекретарь США Майкл Помпео в субботу, 12 сентября, провел в Никосии встречу с президентом Кипра Никосом Анастасиадисом, в ходе которой он выразил озабоченность заходом российских военных кораблей, следующих в Сирию, в порты острова.В источнике
С чего всё началось
«Я поднял вопрос обеспокоенности Соединённых Штатов насчёт активности России по отмыванию денег, а также об их регулярных заходах в порты здесь», — цитирует
 Помпео сайт Госдепа США.
RT на русском00:57
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RT на русском

Помпео обеспокоен заходом российских кораблей в кипрские порты

RT на русском00:57
Коммерсантъ

Главные новости к утру 13 сентября

Коммерсантъ00:05
Комсомольская правда

Помпео озабочен заходом кораблей ВМФ России в порты Кипра

Комсомольская правда22:24
Газета.Ru

Помпео выразил озабоченность заходом военных кораблей РФ в порты Кипра

Газета.Ru21:40
ТАСС

Помпео выразил озабоченность заходом кораблей ВМФ России в порты Кипра

ТАСС21:01
Интерфакс

США обеспокоены заходами российских кораблей в кипрские порты

Интерфакс21:01
РИА Новости

Помпео выразил озабоченность заходом российских кораблей в порты на Кипре

РИА Новости20:22

Японка Наоми Осака стала двукратной победительницей US Open

32-летняя теннисистка из Белоруссии является двукратной победительницей Открытого чемпионата Австралии (2012, 2013), она дважды доходила до финала US Open (2012, 2013), играла в полуфинале Уимблдона (2011, 2012) и Открытого чемпионата Франции (2013).
Вести.Ru18:37

Перечислены первые симптомы рака крови

Онколог-маммолог, кандидат медицинских наук, профессор Российской академии естествознания, член Ассоциации онкологов России, врач Роман Темников перечислил одни из самых первых симптомов рака крови.
Lenta.ru22:08
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«Лейкерс» обыграли «Хьюстон» и вышли в полуфинал плей-офф НБА

Орландо, США, 13 сентября 2020, 09:02 — REGNUM Баскетбольный клуб «Лос-Анджелес Лейкерс» уверенно обыграл команду «Хьюстон Рокетс» в пятом матче серии полуфинала Западной конференции североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
REGNUM02:02

Британия обошла санкции на экспорт космической электроники в РФ

России и Великобритании удалось решить вопрос о поставках попавшей под западные санкции электроники для российского космического телескопа "Спектр-УФ", заявил заместитель директора Института астрономии РАН Михаил Сачков.
Газета.Ru00:49
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РИА Новостивчера в 13:50
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Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело против судьи Добрыниной

Высшая квалификационная коллегия судей рассмотрит представление главы СК Александра Бастрыкина о возбуждении дела о покушении на мошенничество в отношении председателя Дзержинского районного суда Волгограда Юлии Добрыниной, сообщается на сайте ВККС.
РИА Новостивчера в 19:08
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В Раде заявили о подготовке к свержению Зеленского

"В органах государственной власти и в правоохранительных органах, и в силовых структурах, в том числе и в армии, существует довольно большая группа людей, недовольных действующим президентом и готовых присоединиться к государственному перевороту в удобное для них время", — сказал парламентарий в эфире телеканала Zik.
РИА Новости19:44
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