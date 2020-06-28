Соединенные Штаты приветствуют намерение лидеров стран АСЕАН урегулировать споры в Южно-Китайском море в соответствии с международным правом. Нельзя допустить, чтобы Китай относился к СКС как к своей морской империи.

«Нельзя позволять Китаю относиться к Южно-Китайскому морю как к своей морской империи», — написал Помпео в своём Twitter. Он отметил, что США приветствуют то, что лидеры АСЕАН настаивают на решении споров по Южно-Китайскому морю в соответствии с международным правом.

Помпео высказался о политике КНР в Южно-Китайском море

Политика Донецкая народная республика вновь закрыла границу с Украиной В воскресенье, 28 июня, Донецкая народная республика приостановила пропуск граждан через единственный контрольно-пропускной пункт въезда и выезда (КПВВ), работающий на линии соприкосновения с Украиной. 515

Происшествия Епархия прокомментировала жалобы Собчак на нападение в монастыре «Епархия с первого дня просила журналистов не нагнетать ситуацию, поскольку в Среднеуральском монастыре сегодня сложилась духовно нездоровая обстановка», — сообщили в пресс-службе. 7,9K

Общество Как проходит голосование по поправкам в Конституцию. Главное Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что голосование по поправкам в Конституцию идет активно и без серьезных нарушений. 8

Спорт Ласицкене не поддержала обращение Исинбаевой в МОК и World Athletics Трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене заявила, что не подписывала открытое письмо, опубликованное двукратной олимпийской чемпионкой в прыжках с шестом Еленой Исинбаевой от имени российских атлетов.

Шоу-бизнес Сыну Александра Овечкина и Анастасии Шубской исполнился один месяц Жена хоккеиста Александра Овечкина опубликовала в Instagram фото, на котором показала своего сына возрастом 1 месяц.

Политика Россия может поставить на мировой рынок вакцину от коронавируса Россия готова поставлять на мировой рынок препараты, вакцины и тест-системы для диагностики новой коронавирусной инфекции COVID-19 c учётом риска второй волны пандемии, заявил российский министр здравоохранения Михаил Мурашко. 30

Общество Эксперимент по внедрению цифрового образования проведут в России Участниками внедрения стали Алтайский и Пермский край, Астраханская, Калужская, Калининградская, Кемеровская, Новгородская, Нижегородская, Новосибирская, Московская, Сахалинская, Тюменская, Челябинская области и Ямало-Ненецкий автономный округ В рамках эксперимента, в школах проведут высокоскоростной интернет со скоростью не менее 100 Мб / с в городе и не менее 50 Мб / с в сельской местности. 103

Общество Минтруд не поддержал предложение о выплатах на детей 16 и 17 лет Уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что Министерство труда не поддержало ее предложения о введении выплат в размере 10 тысяч рублей в течение двух месяцев на детей 16 и 17 лет. 5,8K

Экономика В России прогнозируются рекордно низкие ставки по ипотеке К концу года средние ставки по ипотеке могут опуститься до исторического минимума – ниже 7% годовых, заявила старший кредитный эксперт агентства Moody’s Ольга Ульянова. 288

Политика В суде по делу MH17 представили доказательства запуска ракеты «Бук» В окружном суде Гааги по делу о крушении в Донбассе летом 2014 года Boeing MH17 прокуратура представила запись телефонных переговоров, из которой следует, что с места происшествия производился запуск ракеты ЗРК «Бук». 569

Происшествия Пожилых супругов убили в Тамбовской области Пожилую супружескую пару убили в селе Вольная Вершина Уваровского района Тамбовской области. Об этом сообщает СУ СК России по региону. 2

Футбол Талалаев сменит Божовича на посту тренера «Крыльев Советов» Ранее об уходе Божовича из «Крыльев Советов» сообщил «Матч ТВ». Телеканал также передавал, что новым тренером клуба должен стать Талалаев.