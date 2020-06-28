Нельзя допустить, чтобы Китай относился к водам Южно-Китайского моря как к части своей морской империи. У нас будет больше информации на этот счёт в ближайшее время.

«Нельзя позволять Китаю относится к Южно-Китайскому морю как к своей морской империи», — написал Помпео в своём Twitter. Он отметил, что США приветствуют то, что лидеры АСЕАН настаивают на решении споров по Южно-Китайскому морю в соответствии с международным правом.

Помпео высказался о политике КНР в Южно-Китайском море

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