Политика

RT на русскомRT на русскомПомпео высказался о политике КНР в Южно-Китайском море

«Нельзя позволять Китаю относится к Южно-Китайскому морю как к своей морской империи», — написал Помпео в своём Twitter. Он отметил, что США приветствуют то, что лидеры АСЕАН настаивают на решении споров по Южно-Китайскому морю в соответствии с международным правом.
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Майк Помпео
Нельзя допустить, чтобы Китай относился к водам Южно-Китайского моря как к части своей морской империи. У нас будет больше информации на этот счёт в ближайшее время.
— Майк Помпео, американский политикРИА Новости 19:45

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