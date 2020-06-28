Политика
RT на русскомПомпео высказался о политике КНР в Южно-Китайском море
«Нельзя позволять Китаю относится к Южно-Китайскому морю как к своей морской империи», — написал Помпео в своём Twitter. Он отметил, что США приветствуют то, что лидеры АСЕАН настаивают на решении споров по Южно-Китайскому морю в соответствии с международным правом.
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Нельзя допустить, чтобы Китай относился к водам Южно-Китайского моря как к части своей морской империи. У нас будет больше информации на этот счёт в ближайшее время.
— Майк Помпео, американский политикРИА Новости 19:45
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Помпео: Нельзя допустить, чтобы Китай считал Южно-Китайское море частью своей империи
Комсомольская правда20:30
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В суде по делу MH17 представили доказательства запуска ракеты «Бук»
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Lenta.ru 06:22
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Компания Microsoft запустила новое приложение, посредством которого пользователи смогут восстанавливать потерянные или удаленные данные.
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Четыре зараженных коронавирусом пациента скончались в Алтайском крае за сутки, количество летальных исходов достигло 67, сообщают в региональном оперштабе по противодействию COVID-19.
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Происшествия
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Космос
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Mockva.ru вчера в 14:40
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«Основы государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания» опубликованы не случайно и появились в период серьёзного обострения международной обстановки и ухудшения ситуации в сфере стратегической стабильности.
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Политика
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