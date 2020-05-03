Власти Китая скрывали информацию о коронавирусной инфекции нового типа Covid-19, чем способствовали ее распространению. Об этом заявил государственный секретарь США Майк Помпео в интервью телеканалу ABC News.

Госдеп США обвинил Китай в сокрытии информации с коронавирусом

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